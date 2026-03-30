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Coronel Bicaco está entre os municípios contemplado em programa estadual e reforça rede regional de saúde mental

Município integra lista de selecionados do AcompanhaRAPS ao lado de outras 14 cidades da região, ampliando acesso ao atendimento especializado

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom SES
30/03/2026 às 10h17
Coronel Bicaco está entre os municípios contemplado em programa estadual e reforça rede regional de saúde mental
(Foto: Ascom SES)

Coronel Bicaco está entre os municípios contemplados na segunda etapa de adesão ao Programa AcompanhaRAPS, iniciativa da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul que visa ampliar o acesso ao atendimento em saúde mental. O resultado preliminar foi divulgado na sexta-feira (27) e inclui 71 cidades em todo o Estado, sendo 15 da região Noroeste.

No grupo regional, Coronel Bicaco integra a modalidade AcompanhaRAPS Ciclos de Vida, que prevê repasse mensal de até R$ 20 mil para manutenção de equipes multiprofissionais. Além do município, também foram selecionados Constantina, Cristal do Sul, Dois Irmãos das Missões, Iraí, Lajeado do Bugre, Novo Barreiro, Planalto, Rio dos Índios e São Pedro das Missões.

Já na modalidade AcompanhaRAPS Ciclos de Vida Mais, com investimento de até R$ 30 mil mensais e estrutura ampliada, foram contemplados Frederico Westphalen, Cerro Grande, Sagrada Família e São José das Missões. O município de Trindade do Sul foi incluído na modalidade Especializado, voltada a demandas específicas, como atendimento a crianças, adolescentes ou usuários de álcool e outras drogas.

A iniciativa integra o Programa SUS Gaúcho e prevê investimento estadual de R$ 29 milhões em 2026 para custeio das equipes. O objetivo é fortalecer o cuidado contínuo em saúde mental, especialmente em cidades de menor porte e com maior vulnerabilidade social — realidade que inclui Coronel Bicaco e diversos municípios contemplados na região.

De acordo com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, o programa já demonstra impacto positivo mesmo em fase inicial. “O AcompanhaRAPS, mesmo sendo recente, já demonstra grande impacto ao levar cuidado preventivo, acolhimento e atenção em saúde mental aos territórios, especialmente onde há ausência de rede estruturada”, destacou durante reunião on-line com representantes municipais.

Além dos novos selecionados, a região já contava com cidades habilitadas na primeira etapa, realizada em 2025, como Liberato Salzano, Nova Boa Vista, Novo Xingu e Seberi, ampliando ainda mais a cobertura do programa.

Na prática, o AcompanhaRAPS atua com equipes multiprofissionais que realizam atendimentos individuais, visitas domiciliares, ações comunitárias e organização do acesso à Rede de Atenção Psicossocial. A proposta busca reduzir desigualdades no acesso e qualificar os serviços oferecidos — um avanço importante para Coronel Bicaco e todos os municípios envolvidos.

O prazo para interposição de recursos segue até 1º de abril, com divulgação do resultado final prevista para o dia 6. Até lá, os municípios, incluindo Coronel Bicaco, acompanham os trâmites para confirmação definitiva e início das atividades das equipes.

 
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(Foto: Divulgação)
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