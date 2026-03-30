Coronel Bicaco está entre os municípios contemplado em programa estadual e reforça rede regional de saúde mental

Coronel Bicaco está entre os municípios contemplados na segunda etapa de adesão ao Programa AcompanhaRAPS, iniciativa da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul que visa ampliar o acesso ao atendimento em saúde mental. O resultado preliminar foi divulgado na sexta-feira (27) e inclui 71 cidades em todo o Estado, sendo 15 da região Noroeste.

No grupo regional, Coronel Bicaco integra a modalidade AcompanhaRAPS Ciclos de Vida, que prevê repasse mensal de até R$ 20 mil para manutenção de equipes multiprofissionais. Além do município, também foram selecionados Constantina, Cristal do Sul, Dois Irmãos das Missões, Iraí, Lajeado do Bugre, Novo Barreiro, Planalto, Rio dos Índios e São Pedro das Missões.

Já na modalidade AcompanhaRAPS Ciclos de Vida Mais, com investimento de até R$ 30 mil mensais e estrutura ampliada, foram contemplados Frederico Westphalen, Cerro Grande, Sagrada Família e São José das Missões. O município de Trindade do Sul foi incluído na modalidade Especializado, voltada a demandas específicas, como atendimento a crianças, adolescentes ou usuários de álcool e outras drogas.

A iniciativa integra o Programa SUS Gaúcho e prevê investimento estadual de R$ 29 milhões em 2026 para custeio das equipes. O objetivo é fortalecer o cuidado contínuo em saúde mental, especialmente em cidades de menor porte e com maior vulnerabilidade social — realidade que inclui Coronel Bicaco e diversos municípios contemplados na região.

De acordo com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, o programa já demonstra impacto positivo mesmo em fase inicial. “O AcompanhaRAPS, mesmo sendo recente, já demonstra grande impacto ao levar cuidado preventivo, acolhimento e atenção em saúde mental aos territórios, especialmente onde há ausência de rede estruturada”, destacou durante reunião on-line com representantes municipais.

Além dos novos selecionados, a região já contava com cidades habilitadas na primeira etapa, realizada em 2025, como Liberato Salzano, Nova Boa Vista, Novo Xingu e Seberi, ampliando ainda mais a cobertura do programa.

Na prática, o AcompanhaRAPS atua com equipes multiprofissionais que realizam atendimentos individuais, visitas domiciliares, ações comunitárias e organização do acesso à Rede de Atenção Psicossocial. A proposta busca reduzir desigualdades no acesso e qualificar os serviços oferecidos — um avanço importante para Coronel Bicaco e todos os municípios envolvidos.

O prazo para interposição de recursos segue até 1º de abril, com divulgação do resultado final prevista para o dia 6. Até lá, os municípios, incluindo Coronel Bicaco, acompanham os trâmites para confirmação definitiva e início das atividades das equipes.