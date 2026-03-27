Governo do Estado destina R$ 5,95 milhões para obras e aquisição de equipamentos em quatro hospitais gaúchos

Ato de assinatura foi realizado de forma on-line, com a presença da titular da SES, Arita Bergmann -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), assinou, nesta sexta-feira (27/3), quatro convênios do Programa Avançar Mais na Saúde com hospitais do interior, que somam R$ 5,95 milhões para obras e aquisição de equipamentos. O ato de assinatura foi realizado de forma on-line, com a presença da titular da SES, Arita Bergmann, de representantes dos hospitais contemplados e de autoridades dos municípios de Arvorezinha, Bagé, Tapejara e Encruzilhada do Sul.

“As assinaturas desses convênios demostram as boas parcerias que construímos com os gestores dos hospitais, prefeitos e parlamentares, valorizando as iniciativas e o trabalho desenvolvidos pelas equipes técnicas, sempre buscando ampliar o acesso da população e qualificando os serviços de saúde”, destacou Arita.

Dados da SES mostram que o Programa Avançar Mais na Saúde já destinou mais de R$ 45 milhões para 82 hospitais de pequeno porte (com menos de 50 leitos).

Municípios beneficiados

Para Arvorezinha, o convênio destina R$ 625,98 mil ao Hospital São João para a reforma do setor de imagem da instituição. Para Tapejara, foram destinados R$ 4,81 milhões para a primeira etapa da construção de um anexo no Hospital Santo Antônio. O projeto completo elaborado pela instituição prevê a construção de um prédio de seis andares.

Na Santa Casa de Caridade de Bagé, os recursos serão aplicados na aquisição e na instalação de equipamentos para a unidade de terapia intensiva neonatal, beneficiando recém-nascidos pelo Sistema Único de Saúde na instituição. O valor destinado é de R$ 187,79 mil.

Em Encruzilhada do Sul, o governo estadual investirá R$ 329 mil na compra e na instalação de um litotriptor, equipamento utilizado para fragmentar cálculos (pedras) no trato urinário, reduzindo-os a pedaços menores que possam ser eliminados naturalmente pela urina.

Durante o ato, também foi assinada a habilitação do hospital na especialidade de urolitotripsia, tornando-o referência para 25 municípios de duas coordenadorias regionais de saúde (8ª e 13ª), com sedes em Cachoeira do Sul e Santa Cruz do Sul, respectivamente.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, também participou da solenidade realizada no Gabinete da SES.

Investimento do SUS Gaúcho em Marau

Antes da solenidade de assinaturas dos convênios, Arita recebeu a prefeita de Marau, Naura Bordignon, e representantes do Hospital Cristo Redentor, para a assinatura de um aditivo ao termo de contrato com a SES para o pagamento de cem cirurgias de joelho já realizadas pela instituição em janeiro de 2026, com recursos do SUS Gaúcho. O Cristo Redentor prevê chegar 460 cirurgias entre o começo de 2026 e o mês de abril.