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Livro propõe transformação pessoal a partir do propósito

Publicado pela Editora Gente, o livro parte de uma inquietação comum, a sensação de estar vivendo sem direção, e, a partir dela, desenvolve uma ref...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/03/2026 às 18h28
Livro propõe transformação pessoal a partir do propósito
Divulgação / Chepe Putzu

Chega ao mercado editorial brasileiro a obra “Bom dia, visão. Boa noite, propósito”, do autor e conferencista internacional Chepe Putzu, com a proposta de provocar o leitor a sair da inércia e assumir uma postura ativa na construção da própria trajetória.

Publicado pela Editora Gente, o livro parte de uma inquietação comum, a sensação de estar vivendo sem direção, e, a partir dela, desenvolve uma reflexão profunda sobre a importância de uma visão clara de vida. Segundo o autor, mais do que metas ou planos imediatos, é a visão que orienta decisões, sustenta esforços e dá sentido às escolhas ao longo do tempo.

Com linguagem direta e abordagem prática, a obra convida o leitor a reinterpretar a frustração não como um fracasso, mas como um sinal de alerta e um ponto de partida para mudanças. A proposta é transformar desconfortos em responsabilidade e sonhos em compromisso concreto.

Entre os principais temas abordados estão o impacto da comparação constante, especialmente em tempos de redes sociais, a perda de identidade individual e a necessidade de retomar o protagonismo da própria vida. O livro também explora como desenvolver clareza de visão, fortalecer a disciplina diária e construir um legado que vá além de conquistas imediatas.

Outro ponto central da obra é a ideia de que a visão não surge apenas da reflexão, mas do comprometimento. Ao longo dos capítulos, o autor defende que a transformação pessoal exige ação consistente, disciplina e coragem para enfrentar zonas de desconforto.

Com 144 páginas, o livro se posiciona no campo do desenvolvimento pessoal e liderança, trazendo reflexões que dialogam tanto com a vida profissional quanto com escolhas individuais. A proposta é oferecer ao leitor ferramentas práticas para alinhar intenção e ação, construindo uma jornada mais consciente e com sentido.

“Bom dia, visão. Boa noite, propósito” chega ao público como um convite à responsabilidade pessoal e à construção de uma vida guiada por clareza, consistência e propósito, sem fórmulas rápidas, mas com uma abordagem direta e transformadora.

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