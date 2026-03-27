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Inovações na saúde ganham visibilidade no RS Innovation Stage

A Secretaria da Saúde (SES) promoveu nesta sexta-feira (27/3), no South Summit Brazil (SSB) 2026, o painel “Inovações na Saúde”, no qual foram abor...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/03/2026 às 17h35
Inovações na saúde ganham visibilidade no RS Innovation Stage
Participantes do encontro trataram de diversas iniciativas que vêm melhorando saúde da população do RS -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

A Secretaria da Saúde (SES) promoveu nesta sexta-feira (27/3), no South Summit Brazil (SSB) 2026, o painel “Inovações na Saúde”, no qual foram abordados os avanços promovidos pela Rede Bem Cuidar (RBC) e pelo Programa Saúde 60+ RS. O encontro, que tratou ainda da inovação no controle do Aedes aegytpi e do uso de aplicativo de mensagem para a prevenção do HIV, foi mediado pela secretária-adjunta da pasta, Ana Costa. O SSB 2026, um dos maiores eventos de inovação do Brasil, é correalizado pelo governo do Estado.

As painelistas foram as diretoras Letícia Ikeda, do Departamento de Gestão dos Hospitais Estaduais, e Marilise Fraga, do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde; e a bióloga Paola Morais, da Divisão de Vigilância Ambiental do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

Rede Bem Cuidar eSaúde 60+ RS

A RBC, programa presente com 707 equipes nos 497 municípios do Rio Grande do Sul, incentiva a melhoria e o fortalecimento dos serviços de atenção primária à saúde por meio de participação ativa das comunidades, qualificação das equipes para atendimentos humanizados e criação de ambientes acolhedores e dignos para receber a população.

“Desde 2022, a Rede Bem Cuidar já recebeu cerca de R$ 430 milhões em investimentos, o que permitiu a reforma e a ampliação de 405 unidades básicas de saúde. Isso beneficiou diretamente os resultados: houve um aumento de aproximadamente 4.000% nas avaliações multidimensionais e de 1.000% nas consultas de pré-natal dos parceiros nos últimos cinco anos”, detalhou Marilise.

A diretora também apresentou o Saúde 60+ RS, programa voltado para pessoas idosas consideradas frágeis ou com diagnóstico de demência. Marilise destacou que o Estado já implantou 18 serviços em diversas regiões, todos com equipes multidisciplinares que realizam um plano de cuidado para os idosos, além de encaminhá-los para exames como tomografia, eletrocardiograma e densitometria óssea.

Combate à dengue

Na sequência, Paola abordou o pioneirismo do Rio Grande do Sul no controle doAedes aegypti. O projeto-piloto, que se transformou em política pública de saúde, começou a ser desenhado em 2022, quando o RS viveu um período de alta dos casos confirmados e dos óbitos por dengue. À época, o Cevs realizou treinamentos com municípios para aplicar uma nova técnica de borrifação, a BRI-Aedes. Atualmente, mais de 200 municípios já a utilizam, o que tem melhorado o controle da doença no Estado.

“A experiência gaúcha, desenvolvida de forma customizada para o território estadual, serviu de referência para o Ministério da Saúde, que adotou diretrizes nacionais baseadas no modelo. A equipe do Rio Grande do Sul também capacitou profissionais de todos os Estados e capitais brasileiras”, contou Paola.

Tecnologia a serviço da saúde

Finalmente, Letícia apresentou o projeto desenvolvido pela SES que utiliza um aplicativo de mensagens para a prevenção do HIV. O recurso é adotado pela equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento do Hospital Sanatório Partenon no atendimento da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV. “O uso do aplicativo de mensagens com um grupo de 248 usuários melhorou a adesão, reduziu o absenteísmo e agilizou as demandas”, explicou.

A diretora também abordou o projeto “Mobilidade Segura – Saúde, Tecnologia e Prevenção no Transporte Rodoviário”, que realiza diagnóstico rápido de HIV (e outras infecções sexualmente transmissíveis) e detecção de drogas em motoristas nas rodovias do RS. Mais de 450 motoristas já foram abordados em diversas regiões do Estado.

“A inovação está no uso de tecnologias portáteis, minimamente invasivas e do tipopoint of care ["ponto de atendimento", em português], que oferece resultado imediato. É o ideal para um contexto de jornadas extenuantes. Além de ampliar o acesso à saúde para uma população que tradicionalmente não frequenta os serviços, o projeto contribui para a prevenção de acidentes, ao mesmo tempo em que gera dados estratégicos para subsidiar políticas públicas”, concluiu Letícia.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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