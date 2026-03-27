Em Teutônia, governo do Estado inaugura melhorias realizadas no Hospital Ouro Branco

Assinatura de convênio garante recursos para elaboração de projetos de engenharia e arquitetura no hospital -Foto: Arthur Vargas/AscomSES

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou na quinta-feira (26/3), a reforma da nova portaria principal e a revitalização da fachada do atendimento imediato do Hospital Ouro Branco, em Teutônia.

A secretária também assinou convênio que destina R$ 940 mil, por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) , para o desenvolvimento e a elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia, que servirão de base para a ampliação do hospital.

Com investimentos do Estado, hospital amplia e qualifica o atendimento -Foto: Arthur Vargas/AscomSES

“Este novo hospital simboliza um importante polo de saúde, resultado das experiências da pandemia e dos desafios enfrentados na calamidade de 2024, quando faltaram recursos e houve grande sofrimento”, lembrou Arita.

Qualificação do atendimento

O governo do Estado repassou ao hospital R$ 503,21 mil, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde , para a adequação da nova porta principal e a revitalização da fachada, que passaram por modernização na estrutura física. As reformas têm como objetivo qualificar o acesso e a experiência dos profissionais de saúde, pacientes e visitantes, além de regularizar a divisão dos espaços no hospital.

Obras modernizam a estrutura física e melhoram o acesso de pacientes, profissionais e visitantes -Foto: Arthur Vargas/AscomSES

“Hoje, em uma nova fase, celebramos a entrega deste equipamento, que qualifica o atendimento e melhora o acolhimento na urgência e emergência, garantindo mais dignidade à população”, acrescentou Arita, que também anunciou a implantação de um ambulatório da especialidade bucomaxilofacial no hospital.

O diretor-executivo da instituição, Gilson Silveira, destacou a importância da parceria com a SES. “Ela fortalece os projetos em andamento e garante uma assistência regional mais qualificada. Seguimos à disposição para trabalhar juntos sempre que necessário”, declarou.

Hospital Ouro Branco é revitalizado com recursos estaduais -Foto: Arthur Vargas/AscomSES

A acompanhante de um paciente, Daniele Meireles, falou sobre sua experiência no hospital. “A mudança na entrada da emergência melhorou a organização e o fluxo de pessoas, facilitando a identificação e o atendimento. A comunidade agradece o investimento e a melhoria no acesso.”