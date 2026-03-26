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Governo do Estado inaugura reforma do bloco cirúrgico e do pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha, em Encantado

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou nesta quinta-feira (26/3) a reforma do bloco cirúr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/03/2026 às 17h23
Governo do Estado inaugura reforma do bloco cirúrgico e do pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha, em Encantado
Unidade referência para 12 municípios passa por processo contínuo de expansão e amplia capacidade de atendimento -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou nesta quinta-feira (26/3) a reforma do bloco cirúrgico e do pronto-socorro do Hospital Beneficente Santa Terezinha, em Encantado. O governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 2 milhões para as obras.

“A instituição e o poder público reconhecem que a gestão eficiente depende de parcerias. E por encontrarmos aqui instituições fortes e pessoas comprometidas, podemos agradecer ao hospital pelas entregas à saúde de Encantado e região”, afirmou Arita.

O Hospital Santa Terezinha de Encantado é referência para 12 municípios da região em média complexidade. Vinculado à Rede São Camilo (que administra 56 hospitais no Brasil), conta com um centro oftalmológico, que realiza cerca de 300 cirurgias e mil consultas por mês. Além disso, o hospital oferece 20 especialidades médicas.

“É uma grande satisfação participar deste momento. O hospital, que sempre foi um projeto da comunidade, está passando por uma importante transformação, com crescimento na estrutura e nas equipes. Esse processo é contínuo, exige esforço e tempo para amadurecer, além de trazer mudanças significativas”, salientou o diretor-técnico da instituição, Fábio Vitória.

Encantado recebe obras no bloco cirúrgico e no pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Encantado recebe obras no bloco cirúrgico e no pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Arita, acompanhada de integrantes de diretorias da SES, ainda visitou a recém-iniciada reforma do centro obstétrico, que está sendo executada com recursos do governo estadual. Por meio do Avançar Mais na Saúde, foram destinados R$ 2,5 milhões para a obra.

Resultados para população e investimento na rede hospitalar

Durante o ato de inauguração, Bruna da Silva, que acompanhou por 30 dias a internação do pai, Jorge Silva, falou com satisfação sobre o atendimento recebido. “Fomos acolhidos com cuidado, respeito e muita empatia. Ele realizou exames e uma cirurgia pelo SUS, com atendimento de qualidade, organização e eficiência. Hoje, com muita gratidão, agradeço a toda a equipe pelo carinho e dedicação. Meu pai recebeu alta e voltou para casa curado, trazendo alegria para toda a nossa família.”

O diretor da Assessoria de Planejamento da SES, Péricles Nunes, informou que, nas duas gestões, o governo do Estado já investiu R$ 163 milhões em blocos cirúrgicos de 63 municípios e R$ 180 milhões em urgências e emergências de 55 municípios. “As ações resultaram na reforma de unidades de saúde e melhorias em hospitais de todo o Estado, consolidando projetos importantes, mesmo diante de desafios como a pandemia”, ressaltou.

Já a diretora do Departamento de Gestão e Atenção Especializada, Lisisane Fagundes, destacou que o avanço na saúde exige planejamento, estrutura adequada e equipes preparadas. “Desde 2019, houve reorganização dos incentivos hospitalares, trazendo mais transparência e melhor uso dos recursos por meio do Programa Assistir. Isso resultou em aumento significativo de investimentos, com foco na ampliação dos serviços e na melhoria do atendimento à população”, frisou.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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