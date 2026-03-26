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Rexona leva torcedores para experiência com Ronaldo Fenômeno

Além de ingressos para a decisão da Copa do Mundo da FIFA 2026™ nos EUA e uma experiência com Ronaldo Fenômeno, a marca vai distribuir mais de R$ 1...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/03/2026 às 16h38
Rexona leva torcedores para experiência com Ronaldo Fenômeno
Alt: Pedro Dimitrow / Divulgação Rexona

Rexona transforma sua mensagem de "Nunca Te Abandona" em uma experiência e vai levar consumidores para assistir à final da Copa do Mundo da FIFA 2026™, em Nova York, dia 19 de julho. Para essa jornada no exterior, ao longo da viagem, os torcedores premiados vão conhecer um ídolo do futebol: Ronaldo Fenômeno, embaixador de Rexona na Copa do Mundo da FIFA 2026™.

A promoção "Eterno Convocado" vai premiar cinco fãs de futebol maiores de 18 anos — com direito a um acompanhante — a Nova York, com despesas pagas (viagem, hospedagem, ingressos para a decisão da Copa do Mundo da FIFA 2026™, entre outros). Além da experiência no dia da decisão do torneio, a campanha de Rexona vai distribuir mais de R$ 1 milhão em prêmios aos participantes.

A criação da campanha estrelada por Ronaldo integra o ecossistema de ações de Rexona voltadas à presença da marca na Copa do Mundo da FIFA 2026™, da qual é parceira oficial. Para a principal competição de futebol do planeta, Rexona convocou Ronaldo Fenômeno para ser o novo embaixador da marca no país, tendo o ex-atacante para essa e outras ações previstas neste ano.

"Criamos uma campanha que conecta a paixão dos brasileiros pelo futebol a um ídolo nacional, o Ronaldo Fenômeno. Não é apenas sobre vivenciar a final da Copa do Mundo da FIFA 2026™ em Nova York e ter um momento especial com uma das maiores lendas do esporte; é colocar os consumidores como protagonistas, oferecendo prêmios e tornando realidade o sonho de acompanhar uma decisão de Copa no exterior", destaca Lucas Moutinho, gerente de Marketing de Rexona.

O start para se inscrever na promoção "Eterno Convocado" foi dado no dia 2 de março, pelo site oficial da campanha.

Para concorrer a prêmios em dinheiro e também ver a final da Copa do Mundo da FIFA 2026™, basta adquirir dois antitranspirantes aerossol de Rexona que integram a promoção (lista completa). Em seguida, basta preencher no site da campanha os dados referentes ao cupom fiscal da compra desses produtos. 

Com a validação da inscrição na campanha "Eterno Convocado", o consumidor recebe os números da sorte para participar dos sorteios e já descobre na hora se ganhou um dos prêmios instantâneos. Além da viagem com acompanhante para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026™ e do prêmio de R$ 1 milhão em certificado de ouro, a campanha oferecerá prêmios de hora em hora de até R$ 700.

Ao todo, serão 1.446 prêmios distribuídos até o fim da promoção. São válidas compras realizadas entre 16/2/2026 e 30/4/2026. Cada participante poderá cadastrar, no máximo, 10 (dez) diferentes notas/cupons fiscais de compra, 20 (vinte) produtos e ter 10 (dez) números da sorte por CPF durante toda a promoção. Fica estabelecido que cada participante poderá ser premiado uma única vez nesta promoção, exceto para o prêmio final.

Campanha válida até 30 de abril de 2026. Aqui é possível conferir o regulamento completo para participar no site oficial da promoção.

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