Vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul começa no sábado (28) com o Dia D

A partir de sábado (28/3), começa oficialmente a campanha de vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul. A data marca também o Dia D de mobilização, quando a Secretaria da Saúde (SES) incentiva os municípios a ampliarem o acesso da população à imunização, com abertura extraordinária de postos.

A SES reforça, porém, que a decisão sobre horários e locais de atendimento, bem como a realização da mobilização no Dia D, é dos próprios municípios, podendo variar conforme o planejamento e a realidade de cada localidade. Para informações sobre pontos de vacinação, horários e ações específicas no sábado, a população deve consultar diretamente a prefeitura local.

Proteção antes do inverno

A campanha tem como objetivo imunizar pessoas dos grupos prioritários, reduzindo complicações, internações e óbitos causados por infecção relacionada ao vírus influenza. A recomendação da SES é que a população se vacine o quanto antes, garantindo proteção antes do período de maior circulação do vírus, que ocorre no inverno.

A gripe pode causar desde quadros assintomáticos até infecções graves que exigem hospitalização, especialmente em crianças pequenas e idosos. Entre os sintomas mais comuns estão febre alta, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, tosse e fadiga.

Mais de 5,2 milhões de pessoas fazem parte do público-alvo no Estado

No Rio Grande do Sul, 5.215.642 pessoas integram os grupos para os quais a vacinação é recomendada. A meta para 2026 é vacinar pelo menos 90% de crianças, gestantes e idosos.

Estimativas populacionais por grupo prioritário:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos: 662.692

Gestantes: 84.055

Puérperas: 13.812

Idosos com 60 anos ou mais: 2.380.658

Povos indígenas: 40.704

Quilombolas: 17.552

Pessoas em situação de rua: 4.128

Trabalhadores da saúde: 453.064

Professores (básico e superior): 153.385

Profissionais das forças de segurança e salvamento: 28.178

Forças Armadas: 38.899

Pessoas com deficiência permanente: 464.668

Caminhoneiros: 128.564

Trabalhadores do transporte coletivo: 29.034

Trabalhadores portuários: 4.051

Trabalhadores dos Correios: 5.347

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional: 41.693

Pessoas com doenças crônicas: 665.072

Vacina trivalente atualizada

As primeiras 360 mil doses da vacina influenza trivalente produzida pelo Instituto Butantan já foram distribuídas aos municípios. Novas remessas serão enviadas ao longo da campanha, que segue até o final de maio.

O imunizante deste ano foi atualizado conforme orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e protege contra:

Influenza A (H1N1)

Influenza A (H3N2)

Influenza B

Vacinar-se mais cedo é fundamental para que o organismo desenvolva resposta imunológica antes do ápice do inverno. Quem deixa para se proteger apenas quando o frio começa pode estar exposto ao vírus justamente no período em que a imunidade ainda está em formação.