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Câmara de Frederico Westphalen cria comissão para acompanhar situação do Hospital Divina Providência

Grupo terá prazo inicial de 90 dias para avaliar aspectos administrativos, financeiros e assistenciais da instituição

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações LA+
26/03/2026 às 10h47
Câmara de Frederico Westphalen cria comissão para acompanhar situação do Hospital Divina Providência
(Foto: Divulgação LA+)

A Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen aprovou, em Sessão Extraordinária realizada na terça-feira (24), o Requerimento nº 01/2026, que prevê a criação de uma Comissão Temporária Especial para acompanhar a situação do Hospital Divina Providência (HDP). A proposta é de autoria do presidente do Legislativo, Ismael Côcco dos Santos.

A comissão terá prazo inicial de funcionamento de 90 dias, com possibilidade de prorrogação conforme o Regimento Interno da Casa. O objetivo é monitorar os desdobramentos administrativos, financeiros e assistenciais do hospital, além de reunir informações junto a órgãos públicos, ouvir gestores e profissionais da área da saúde, avaliar impactos no atendimento à população e sugerir encaminhamentos institucionais. Ao final dos trabalhos, será elaborado um relatório a ser apresentado ao plenário.

Entre as atribuições do grupo, estão a possibilidade de convocar secretários municipais, solicitar depoimentos de autoridades e cidadãos, receber manifestações da comunidade, além de promover reuniões técnicas e audiências públicas para debater o tema.

Segundo Ismael Côcco dos Santos, a iniciativa busca garantir uma atuação integrada entre os parlamentares diante de um assunto considerado prioritário para o município e a região. Ele destacou que a comissão permitirá solicitar informações com prazos definidos, realizar oitivas e acompanhar de perto a situação do hospital.

O presidente do Legislativo também ressaltou o papel da Câmara no acompanhamento das demandas da população, especialmente em áreas sensíveis como a saúde, e afirmou que a criação da comissão pretende dar mais transparência e efetividade às ações de fiscalização.

Por fim, ele reforçou a necessidade de tratar o tema com responsabilidade e sem viés político, destacando a importância da união de esforços na busca por soluções para o hospital e para a comunidade que depende dos serviços prestados.

A composição da comissão será definida conforme as normas regimentais, com a indicação dos membros pelas bancadas, respeitando a representatividade legislativa da Casa.

 
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