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Campanha de vacinação contra a influenza com dia D de mobilização

Tenente Portela realiza, de 28 de março a 30 de maio, a campanha de vacinação contra a influenza

Por: Andre Eberhardt Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
26/03/2026 às 10h10
Campanha de vacinação contra a influenza com dia D de mobilização
(Foto: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela)

Tenente Portela realiza, de 28 de março a 30 de maio, a campanha de vacinação contra a influenza. O destaque é o Dia D de mobilização, marcado para o próximo sábado, dia 28, quando as unidades de saúde terão atendimento ampliado para facilitar o acesso da população.

Durante o Dia D, a vacinação estará disponível nas ESFs 1, 2 e 3, além do CAPS, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Na ESF 4, nas localidades de Daltro Filho e São Pedro, o atendimento ocorre das 8h às 12h.

Integram o público-alvo da campanha crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores, caminhoneiros, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, além de indígenas, população em situação de rua e pessoas privadas de liberdade, entre outros.

Considerada a principal forma de prevenção, a vacinação contra a influenza contribui diretamente para a redução de casos graves, internações e óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

A Secretaria de Saúde orienta que as pessoas incluídas nos grupos prioritários procurem a unidade de saúde mais próxima, levando documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.


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