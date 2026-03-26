Atendimento itinerante será realizado em Braga para emissão e transferência de títulos de eleitor

No dia 06/04/2026, segunda-feira, das 13 às 17h30min, a equipe do cartório eleitoral atenderá eleitores na Câmara de Vereadores de Braga para realização de títulos novos e transferências.

​15 anos é a idade mínima para fazer o título de eleitor (para votar é 16 anos).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para títulos novos:

* carteira de identidade ou certidão de nascimento;

* comprovante de endereço (atual);

* comprovação de alistamento

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para transferências:

* documento de identificação com foto;

* comprovante de endereço/vínculo com o município (3 meses ou mais)

Cartório Eleitoral da 140ª Zona Eleitoral – Coronel Bicaco

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