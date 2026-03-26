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Atendimento itinerante será realizado em Braga para emissão e transferência de títulos de eleitor

Serviço ocorre no dia 6 de abril, na Câmara de Vereadores, durante a tarde.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
26/03/2026 às 10h01
Atendimento itinerante será realizado em Braga para emissão e transferência de títulos de eleitor
(Foto: Folder / TRE-RS)

No dia 06/04/2026, segunda-feira, das 13 às 17h30min, a equipe do cartório eleitoral atenderá eleitores na Câmara de Vereadores de Braga para realização de títulos novos e transferências.

​15 anos é a idade mínima para fazer o título de eleitor (para votar é 16 anos).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para títulos novos:

   *   carteira de identidade ou certidão de nascimento;

   *   comprovante de endereço (atual);

   *   comprovação de alistamento

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para transferências:

   *   documento de identificação com foto;

   *   comprovante de endereço/vínculo com o município (3 meses ou mais)

Cartório Eleitoral da 140ª Zona Eleitoral – Coronel Bicaco

 

 

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(Foto: Folder / TRE-RS)
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tendimento itinerante será realizado em Braga para emissão e transferência de títulos de eleitor

Serviço ocorre no dia 6 de abril, na Câmara de Vereadores, durante a tarde

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