Atendimento itinerante será realizado em Braga para emissão e transferência de títulos de eleitor

No dia 06/04/2026, segunda-feira, das 13 às 17h30min, a equipe do cartório eleitoral atenderá eleitores na Câmara de Vereadores de Braga para realização de títulos novos e transferências.
15 anos é a idade mínima para fazer o título de eleitor (para votar é 16 anos).
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para títulos novos:
* carteira de identidade ou certidão de nascimento;
* comprovante de endereço (atual);
* comprovação de alistamento
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para transferências:
* documento de identificação com foto;
* comprovante de endereço/vínculo com o município (3 meses ou mais)
Cartório Eleitoral da 140ª Zona Eleitoral – Coronel Bicaco
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