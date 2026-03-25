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INSS faz mutirão de perícias médicas para reduzir tempo de espera

Ação será realizada nos dias 28 e 28 em todo o país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/03/2026 às 20h14

O Ministério da Previdência Social realiza neste final de semana - dias 28 e 29 de março - mutirão em todas as regiões do país, para atender a mais de 37 mil segurados para concessão de benefícios por incapacidade e assistenciais. A finalidade é reduzir o tempo de espera dos segurados.

As perícias serão feitas por meio de atendimentos presenciais e de perícia conectada , modalidade de teleatendimento que amplia o acesso da população aos benefícios, especialmente em r egiões com escassez de profissionais peritos .

A perícia conectada tem a mesma segurança e os mesmos princípios do atendimento presencial, onde a privacidade e o sigilo do atendimento pericial são inegociáveis, mantendo também a autonomia do perito em decidir a modalidade do atendimento.

Os mutirões são feitos de forma conjunta entre a Perícia Médica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , visando garantir mais agilidade na análise dos benefícios.

A finalidade é avaliar a real existência de doença ou lesão e constatar se há incapacidade laboral (temporária ou permanente) para o trabalho. Ao todo, 1 32 agências da Previdência Social vão participar do mutirão.

Agendamento

Os segurados que desejarem antecipar as perícias podem entrar em contato pelo telefone 135 , que funciona de s egunda a sábado, das 7h às 22h , ou acessar o serviço pelo Meu INSS , no site ou aplicativo para celular.

Após a confirmação do agendamento da avaliação médico pericial, o requerente deverá comparecer à agência da Previdência no dia e horário marcados.

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Foto: Reprodução/Secom SC
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