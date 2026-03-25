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Com investimento de R$ 474,8 mil do Avançar Mais na Saúde, governo inaugura novo telhado no Hospital de Butiá

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou nesta quarta-feira (25/3) o novo telhado no Hospit...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/03/2026 às 17h08
Com investimento de R$ 474,8 mil do Avançar Mais na Saúde, governo inaugura novo telhado no Hospital de Butiá
O governo estadual também destinará R$ 76 mil mensais de incentivo à instituição -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou nesta quarta-feira (25/3) o novo telhado no Hospital de Butiá. Com investimento do Executivo estadual de R$ 474,8 mil, a reforma proporcionará mais segurança aos funcionários e aos mais de 2,5 mil pacientes do município e da região que são atendidos todos os meses no local.

“Hoje começa uma nova história nesta instituição, que tem relevância pública e é muito importante para a população local e para aqueles que transitam pela rodovia e necessitam de atendimento de urgência ou emergência”, disse Arita sobre o fato de que já está disponível para a instituição o incentivo dePorta Abertade R$ 76 mil mensais. “Temos muito a sonhar. A partir de hoje estamos construindo uma nova história para este hospital, pois queremos que ele funcione plenamente”, acrescentou.

De acordo com a análise da Vigilância Sanitária, o antigo telhado do hospital encontrava-se bastante comprometido, causando infiltrações e rachaduras em algumas salas e até com risco de ocorrer danos à rede elétrica. O investimento do Estado possibilitou a colocação de um novo telhado em uma área de 1,9 mil metros quadrados, com a troca de telhas e de grande parte da estrutura.

Avanço na infraestrutura do hospital

O secretário municipal de Saúde de Butiá, Ederson Lopes, celebrou a entrega do novo telhado e agradeceu ao governo do Estado a destinação dos recursos para a obra, ressaltando que se trata de uma etapa fundamental para novas melhorias que a instituição pretende alcançar.

O investimento do Estado possibilitou a colocação de um novo telhado em uma área de 1,9 mil metros quadrados -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
O investimento do Estado possibilitou a colocação de um novo telhado em uma área de 1,9 mil metros quadrados -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

“Quis a providência divina que hoje estivesse chovendo para provar que foi realmente um trabalho bem-feito. Antes, chovia em todo o hospital e o telhado era uma colcha de retalhos bem furada. Isso é passado. Hoje a ambiência do hospital melhorou muito, devido ao isolamento térmico das telhas que foram colocadas. A partir desta entrega, nós poderemos avançar muito”, afirmou Lopes.

O prefeito de Butiá, Jeferson Vieira, celebrou a entrega do novo telhado e agradeceu o apoio do Estado. “Lembro que, quando solicitamos à SES auxílio para manter o hospital em funcionamento, não tínhamos condições de realizar a reforma. Isso só se concretizou porque o governo viabilizou os recursos necessários. Por isso, é preciso reconhecer a atuação do Estado por olhar para Butiá com uma visão diferenciada”, declarou.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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