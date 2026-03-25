Civitatis sugere o que fazer na Páscoa em 5 destinos no país

Com a proximidade da Páscoa de 2026, um dos principais feriados prolongados do calendário, os viajantes brasileiros intensificam o planejamento de suas viagens, com foco especial na reserva de atividades em destino. Dados da Civitatis, plataforma de reserva de passeios e experiências turísticas em mais de 160 países, mostram que cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Natal e São Paulo concentram a maior demanda no período.

Para Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis no Brasil, o movimento acompanha uma tendência já observada em outros feriados em 2026: a antecipação na organização da viagem, com os viajantes priorizando experiências que combinam cultura, natureza e imersão local. Segundo a empresa, atividades como free tours, excursões a destinos próximos e passeios ao ar livre estão entre as mais reservadas para o feriado de Páscoa.

"O que vemos na Páscoa é um viajante cada vez mais interessado em aproveitar o destino de forma completa. Não se trata apenas de escolher para onde ir, mas de planejar o que fazer em cada dia da viagem, especialmente em feriados prolongados como este", afirma Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil.

A seguir, a Civitatis destaca as atividades mais reservadas nos principais destinos brasileiros para a Páscoa de 2026:

O que fazer no Rio de Janeiro na Páscoa 2026?

O Rio de Janeiro lidera a demanda no período e concentra uma oferta diversificada de experiências culturais e paisagens naturais.

Entre as atividades mais reservadas está o free tour pelo centro histórico e Lapa, que percorre marcos como a Cinelândia, os Arcos da Lapa e a Escadaria Selarón, combinando história, arquitetura e cultura urbana em um roteiro guiado a pé.

Outro destaque é o tour completo pelo Rio de Janeiro, com visita ao Cristo Redentor e ao Pão de Açúcar, que reúne em um único itinerário alguns dos principais cartões-postais da cidade, incluindo panorâmicas do alto do Corcovado e trajetos pelo centro e zona sul.

Já entre as excursões de um dia, a saída para Arraial do Cabo aparece entre as mais demandadas, com roteiro que inclui navegação por praias como Pontal do Atalaia e Praia do Farol, além de paradas para banho e atividades no mar.

O que fazer em Salvador na Páscoa 2026?

Salvador se destaca pela combinação entre turismo cultural e experiências no litoral.

O free tour pelo Pelourinho e centro histórico lidera as reservas na cidade, com roteiro que passa por ícones como o Largo do Pelourinho, a Igreja de São Francisco e a Praça da Sé, abordando a formação histórica e cultural da capital baiana.

Entre as atividades marítimas, o passeio de barco pela Baía de Todos os Santos ganha relevância, com paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, permitindo ao viajante explorar diferentes paisagens da região em um único dia.

Também aparecem entre os destaques as excursões à Praia do Forte e Guarajuba, no litoral norte, que combinam visitas a vilas costeiras, tempo livre em praias e paradas em pontos de interesse como o Projeto Tamar.

O que fazer em Recife na Páscoa 2026?

No Nordeste, Recife mantém forte demanda durante a Páscoa, impulsionada tanto por seu centro histórico quanto pelas excursões para o litoral.

O tour pelo Recife e Olinda está entre os mais reservados, com roteiro que inclui pontos como o Marco Zero, a Rua do Bom Jesus e o Alto da Sé, em Olinda, reunindo elementos históricos, culturais e arquitetônicos em uma única experiência.

Já entre os destinos de praia, a excursão a Porto de Galinhas aparece como uma das principais escolhas, com deslocamento desde Recife e tempo livre para explorar piscinas naturais, faixas de areia e atividades opcionais no mar.

Outro destaque é Maragogi, com passeios que incluem acesso às piscinas naturais e possibilidade de navegação até áreas de recifes, dependendo das condições da maré.

O que fazer em Natal na Páscoa 2026?

Natal se consolida como destino de natureza durante o feriado de Páscoa, com atividades voltadas ao litoral e paisagens naturais.

O passeio de buggy pela costa norte lidera as reservas, com trajeto que inclui travessia da ponte Newton Navarro, visita às dunas de Genipabu e paradas em praias como Jacumã, combinando deslocamento off-road e contato direto com diferentes cenários da região.

Também se destacam as excursões às praias de Pipa, conhecidas pelas falésias e baías com possibilidade de avistamento de golfinhos, além de roteiros para Maracajaú, com navegação até os parrachos e atividades como snorkel em áreas de recifes.

O que fazer em São Paulo na Páscoa 2026?

Entre os destinos urbanos, São Paulo apresenta crescimento na procura por atividades guiadas, especialmente ligadas à cultura, arquitetura e vida noturna.

O free tour pelo centro histórico aparece entre os mais reservados, com percurso que inclui pontos como o Teatro Municipal, o Pátio do Colégio e a Catedral da Sé, oferecendo um panorama da formação histórica da cidade.

Na Avenida Paulista, outro free tour se destaca ao explorar marcos culturais e arquitetônicos como o MASP, o Parque Trianon e instituições culturais da região, conectando história urbana e modernidade.

Já o tour de bares e arte na Vila Madalena surge como alternativa voltada à experiência social e cultural, com roteiro que inclui visitas a galerias, murais de street art — como o Beco do Batman — e paradas em bares tradicionais do bairro.

Planejamento antecipado ganha força em feriados prolongados

De acordo com a Civitatis, o comportamento observado para a Páscoa 2026 reforça uma tendência mais ampla no setor de turismo: a valorização das experiências como parte central da viagem, especialmente em feriados prolongados.

"Os dados mostram que o viajante brasileiro está cada vez mais atento ao planejamento das atividades, principalmente em datas como a Páscoa, em que o tempo de viagem é mais curto e cada dia precisa ser melhor aproveitado", afirma Alexandre Oliveira.

Esse movimento também está relacionado ao calendário de feriados de 2026, que inclui outras oportunidades de viagens ao longo do ano, estimulando a antecipação de reservas e a busca por experiências organizadas previamente.