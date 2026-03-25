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Governo do Estado inaugura pronto atendimento e centro de diagnóstico por imagem do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou na terça-feira (24/3) o novo pronto atendimento e o centro de diagnóstico por imagem do Hospital R...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/03/2026 às 13h38
Governo do Estado inaugura pronto atendimento e centro de diagnóstico por imagem do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo
Hospital Regional de Rio Pardo é referência em média complexidade na região, com cerca de 5 mil atendimentos/mês na emergência -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou na terça-feira (24/3) o novo pronto atendimento e o centro de diagnóstico por imagem do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo. O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), destinou mais de R$ 7,3 milhões para a obra por meio do Programa Avançar Mais na Saúde.

“Estamos aqui para celebrar a entrega uma das maiores obras na área da saúde nas últimas décadas. Temos aqui a maior conquista desta comunidade, que se uniu e fez tudo a muitas mãos para qualificar, dignificar e prestar assistência a todos aqueles que, em algum momento da vida precisam ser acolhidos com qualidade técnica, resolutividade e, acima de tudo, com solução dos problemas”, afirmou Arita.

A secretária fez questão de lembrar que o governo do Estado estabeleceu como prioridade fazer as reformas administrativas e previdenciárias para que fosse possível investir em obras que fazem a diferença na vida do cidadão.

“Foi um período difícil. Tivemos que ter muita calma para vencer um desafio complexo que incluía muitas dívidas com prefeituras, hospitais e prestadores. Mas nós conseguimos. Além de investimentos que tornam concretas estruturas como a que vemos aqui e que se espalham por todo Estado, criamos os programas Assistir, o Ser Mulher, o Saúde 60+ e o Te Acolhe, só para citar alguns de tantos outros avanços que já são realidade na saúde”, declarou Arita.

Reforma já revitalizou por completo as áreas do andar térreo do hospital -Foto: Patrícia Specht/Ascom SES
Reforma já revitalizou por completo as áreas do andar térreo do hospital -Foto: Patrícia Specht/Ascom SES

Os dois setores inaugurados correspondem a 60% da obra, que foi iniciada em abril de 2025. De acordo com a administração do hospital, ainda falta ser finalizada a reforma de alguns espaços administrativos e da recepção principal no pavimento térreo. A expectativa de prazo para conclusão é de seis meses.

Administrado pelo Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, o Hospital Regional do Vale do Rio Pardo é referência em média complexidade para diversos municípios da região e realiza cerca de 5 mil atendimentos mensais apenas na porta de entrada da emergência. Ainda conforme a administração, a nova estrutura suporta a ampliação desse número, caso seja necessário.

“Não são apenas melhorias estruturais. Esses novos espaços representam um avanço na qualidade e na humanização dos atendimentos, além de proporcionarem melhores condições de trabalho aos nossos profissionais. O projeto da nova emergência foi construído a muitas mãos. Envolvemos técnicos, enfermeiros, médicos e a arquiteta, pois não adianta uma emergência ser boa para arquiteta, para administração e para enfermagem. O local precisa ser bom para todos os funcionários que estão na ponta e para os pacientes”, detalhou a administradora do hospital, Lidiane Henn.

Arita lembrou que o Estado estabeleceu como prioridade as reformas administrativas e previdenciárias para investir em obras -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Arita lembrou que o Estado estabeleceu como prioridade as reformas administrativas e previdenciárias para investir em obras -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

A expectativa é que o novo pronto atendimento e novo centro de diagnóstico por imagem comecem a funcionar na primeira semana de abril, após a transferência do tomógrafo e do raio-x para o local recém-inaugurado, o que deve ser feito por empresas especializadas e depende da disponibilidade de data. Com o novo espaço, será possível interligar os serviços e estabelecer um fluxo mais organizado para qualificar o atendimento aos pacientes.

Foto mostra como era antes o Pronto atendimento do Hospital Regional de Rio Pardo. Os equipamentos eram antigos e muitos utensílios espalhados. Paredes eram antigas com azulejo branco.
Condições do pronto atendimento do hospital antes da reforma -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Durante o ato, a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada, Lisiane Fagundes, relembrou momentos difíceis vividos durante o processo de reorganização do hospital. “Para nós, da gestão estadual da saúde, é muito complicado e dolorido quando um hospital corre o risco de fechar e deixar a população sem atendimento, e isso aconteceu aqui. Mas decidimos agir, e esse foi o primeiro hospital em que o Estado fez uma licitação para melhorar a assistência e os serviços prestados. Tivemos um período de intervenção estadual e depois trouxemos o Ana Nery para a gestão. Hoje temos um hospital entregando muito serviço e serviço de qualidade, e que pode ainda mais”, afirmou a diretora.

O prefeito de Rio Pardo, Rogério Monteiro, lembrou que até recentemente as gestantes do município precisavam ter seus filhos em outras cidades, porque as condições eram precárias. “Hoje é tudo diferente. Temos mais cartões SUS do que a população, o que significa que a saúde melhorou muito”, salientou.

Também foi descerrada a placa da nova subestação de energia, obra financiada com recursos do governo do Estado -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Também foi descerrada a placa da nova subestação de energia, obra financiada com recursos do governo do Estado -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Durante a visita, Arita ainda descerrou a placa da nova subestação de energia, obra financiada com recursos do governo do Estado e que irá garantir a continuidade do atendimento aos pacientes em caso de falta de energia. “Aqui temos uma das obras mais bonitas da saúde para a região do Vale do Rio Pardo. Temos certeza de que aqui vamos salvar muitas vidas”, concluiu a secretária.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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Foto: Reprodução/Secom SC
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