Quarta, 25 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vacinação contra a gripe começa no DF

Unidade da federação recebeu as 80 mil primeiras doses

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/03/2026 às 12h33

A campanha de vacinação contra a gripe começa nesta quarta-feira (25) no Distrito Federal.

A Secretaria de Saúde do DF informa que as 80 mil primeiras doses já foram recebidas e estão em fase de distribuição.

A lista dos locais onde haverá aplicação está disponível no site da SES-DF .

Serão vacinadas pessoas de grupos prioritários: gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir dos 60 anos e pacientes com deficiências ou doenças crônicas, além de profissionais de áreas específicas (veja lista completa abaixo).

A estimativa é que esse público reúna quase 1,2 milhão de pessoas. A meta é vacinar 90% dessa população.

A vacina da gripe deve ser atualizada anualmente para proteger das principais formas do vírus influenza em circulação.

Este ano, a vacina é trivalente e protege contra as variantes Influenza A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09, Influenza A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e Influenza B/Austria/1359417/2021 (B/linhagem Victoria).

Outras localidades

Na cidade do Rio de Janeiro , a vacinação começou nessa terça-feira (24).

São Paulo e Paraíba organizam Dia D para o próximo sábado (28).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Um quarto das estudantes adolescentes já foi alvo de violência sexual

Pesquisa entrevistou quase 120 mil alunas de 13 a 17 anos em 2024

 De acordo com o Ministério da Agricultura, o produto não atendia aos critérios que definem um azeite extravirgem. (Foto: Mapa / Divulgação)
Alerta Sanitáro Há 5 horas

Anvisa manda retirar lote de azeite extravirgem após constatar adulteração

Produto foi considerado fora dos padrões por conter mistura de outros óleos vegetais.

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 17 horas

Combate à dengue é primeiro desafio de coalizão global de saúde

Iniciativa brasileira une países do G20 em defesa da saúde pública
Saúde Há 17 horas

Rio antecipa Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe

Imunização teve inicio nesta terça-feira às 14h

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 18 horas

Vacinação contra HPV avança, mas mortes ainda preocupam

Cobertura desigual e rastreamento falho desafiam prevenção

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
33° Sensação
2.11 km/h Vento
63% Umidade
100% (9.99mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h40 Pôr do sol
Quinta
31° 20°
Sexta
33° 19°
Sábado
34° 20°
Domingo
35° 20°
Segunda
34° 20°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Projeto do novo Plano Nacional de Educação vai ao Plenário com urgência
Senado Federal Há 9 minutos

CDH aprova regras para atendimento a indígena vítima de violência doméstica
Economia Há 9 minutos

CEO do Grupo Fictor é alvo da PF por fraudes contra a Caixa
Segurança Pública Há 9 minutos

Governo Leite supera R$ 2 bilhões em investimentos para qualificação da segurança pública
Senado Federal Há 9 minutos

CDH aprova penas maiores para crimes sexuais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,21%
Euro
R$ 6,04 -0,56%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 392,715,39 +1,34%
Ibovespa
185,419,38 pts 1.59%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6984 (24/03/26)
04
15
19
21
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3644 (24/03/26)
01
04
05
09
10
11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias