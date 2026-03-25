Anvisa manda retirar lote de azeite extravirgem após constatar adulteração

De acordo com o Ministério da Agricultura, o produto não atendia aos critérios que definem um azeite extravirgem. (Foto: Mapa / Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a retirada imediata do mercado de um lote de azeite extravirgem da marca Royal, após a comprovação de irregularidades na composição do produto.

A decisão foi oficializada nesta quarta-feira (25) por meio de publicação no Diário Oficial da União, com base em exames laboratoriais realizados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

De acordo com os resultados das análises, o lote identificado pelo número 255001 apresentou inconsistências em relação aos critérios exigidos de identidade e qualidade, principalmente pela presença de outros tipos de óleos vegetais em sua formulação.

O Ministério da Agricultura destacou que o item não se enquadra na categoria de azeite extravirgem, que exige produção exclusivamente a partir da azeitona, sem qualquer tipo de mistura.

Orientação ao consumidor

Consumidores que adquiriram o produto devem suspender o uso imediatamente caso ele pertença ao lote indicado. A recomendação é conferir as informações na embalagem e procurar o estabelecimento onde a compra foi realizada para solicitar substituição ou reembolso.