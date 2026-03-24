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Paracatu em Serenata retorna às ruas com edição especial

O evento unirá música, teatro e circo e marca o retorno do projeto com edições temáticas para ampliar a experiência do público.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/03/2026 às 15h55
Paracatu em Serenata retorna às ruas com edição especial
Arquivo da Banda Lyra

As ruas históricas de Paracatu voltam a se transformar em palco e cenário de encontros culturais com a retomada do projeto Paracatu em Serenata, que realizará a primeira apresentação de 2026 no dia 27 de março, às 19h30. Em uma edição especial dedicada ao Dia Mundial do Teatro e ao Dia Nacional do Circo, o cortejo pretende reunir música, intervenções cênicas e a participação do Grupo Cênikas de Teatro em um percurso que celebra a arte, a memória e a identidade cultural da cidade.

A programação tem início com saída da Praça Firmina Santana e segue por diferentes pontos da cidade em um cortejo que resgata a tradição das serenatas ao levar a música diretamente às casas e aos moradores. O trajeto inclui paradas na Casa de Lavoisier, na Casa de Dona Eleuza e na Casa de Dona Helenice, com a proposta de proximidade e diálogo com a comunidade. O encerramento está programado para as 20h30, no Largo do Rosário, com apresentação musical e performance artística.

Um dos destaques desta edição é a participação especial do Grupo Cênikas de Teatro, que acompanhará todo o percurso com intervenções cênicas. A proposta amplia a experiência do público e cria uma conexão sensorial entre música, teatro e espaço urbano.

Projeto consolidado

Mais do que uma apresentação, o projeto reafirma seu papel como ação de valorização do patrimônio imaterial, promove encontros e fortalece o sentimento de pertencimento por meio da arte.

Desde sua criação, em 2024, o Paracatu em Serenata já realizou seis apresentações e alcançou aproximadamente 1.500 pessoas, o que o consolida como uma importante iniciativa de difusão cultural no município.

Apoio cultural

Com patrocínio da Kinross Paracatu, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da cultura local. A iniciativa amplia o acesso da população às manifestações artísticas e contribui para a preservação das tradições musicais da cidade.

Segundo o produtor-executivo, Silvano Avelar, a Serenata mantém viva uma tradição que faz parte da história de Paracatu e, ao mesmo tempo, cria novas experiências culturais e aproxima as pessoas da arte no cotidiano. "Neste ano, a produção optou por realizar apresentações temáticas, o que não ocorreu nas edições anteriores. Cada serenata terá um tema específico e contará com a participação de grupos convidados diferentes, o que amplia ainda mais a experiência do público", destaca Avelar.

A temporada 2026 contará com outras três edições temáticas: 17 de abril (Dia dos Povos Indígenas), 8 de maio (Dia das Mães) e 12 de junho (Dia dos Namorados).

Acessibilidade

Além da proposta artística, o projeto também reforça seu compromisso com a acessibilidade e a inclusão. A programação contará com intérprete de Libras, monitores de apoio ao público e disponibilização de cadeiras, o que garante mais conforto e acesso para diferentes públicos.

Ficha técnica:

Coordenação Geral: Ésio Nascimento
Produção Executiva: Silvano Avelar
Produtor-Executivo - Direção Musical: Rubens Soares
Ass. Produção: Guiastur
Ass. Imprensa: MF Comunicação
Músicos: Seresteiros da Banda Lyra
Participação especial: Grupo Cenikas de Teatro
Consultoria e Ass. Jurídica: Kátia Bizinotto
Parceria: Guiastur
Patrocínio: Kinross Paracatu
Incentivo: Lei Rouanet
Realização: Banda Lyra Paracatuens e Ministério da Cultura

Serviço:

O quê: Serenata – Edição Especial Teatro e Circo
Quando: 27 de março de 2026
Horário: 19h30
Saída: Praça Firmina Santana
Percurso do cortejo:
- Casa de Lavoisier – Rua Augusto F. Albernaz, nº 31
- Casa de Dona Eleuza – Rua Rubens Bitencourt, nº 77
- Casa de Dona Helenice – Rua Manoel Caetano, nº 313
Encerramento: Largo do Rosário (20h30) com apresentação da Serenata com a participação especial do Grupo Cênikas de Teatro.

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