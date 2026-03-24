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Fato Gestora lança Estação Botafogo e amplia presença no Rio

Localizado em Botafogo e colado ao metrô, o Estação Botafogo é o novo lançamento da Fato Gestora, que une mobilidade, infraestrutura completa e pot...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/03/2026 às 15h40
Fato Gestora lança Estação Botafogo e amplia presença no Rio
Estação Botafogo - Fato Gestora

A Fato Gestora anuncia o lançamento do Estação Botafogo, novo empreendimento residencial e comercial localizado na Rua São Clemente, 60, esquina com a Rua Muniz Barreto, em um dos pontos mais estratégicos da Zona Sul carioca.

O projeto nasce com a proposta de unir mobilidade, conveniência e potencial de valorização, estando ao lado do metrô e inserido em uma das regiões mais completas de Botafogo, com ampla oferta de serviços, comércio e infraestrutura urbana.

O Estação Botafogo contará com tipologias variadas, incluindo studios, double studios, gardens, apartamentos, dúplex e lojas, com unidades de um ou dois quartos. O empreendimento também oferece lazer no rooftop e amenities que acompanham o perfil contemporâneo de moradia urbana, focado em praticidade e integração à cidade.

Investidor da Fato Gestora, Adalberto Salgado Junior atua há mais de duas décadas no mercado imobiliário e de investimentos. O empresário tem ampliado sua atuação em projetos localizados em regiões com demanda consolidada e infraestrutura urbana.

Nesse contexto, o lançamento conta com localização próxima ao metrô, conceito arquitetônico moderno e um mix de unidades que dialoga tanto com o investidor quanto com quem busca morar bem, com mobilidade e acesso facilitado.

Tendência urbana e valorização 

Empreendimentos localizados próximos a estações de metrô são associados, no mercado imobiliário, a maior liquidez e potencial de valorização. Estudos indicam que imóveis situados a até 500 metros dessas estações podem registrar valorização de 20%. Dados de plataformas como o DataZap também apontam maior procura e menor tempo de vacância para imóveis com acesso facilitado ao transporte público.

Segundo a Fato Gestora, o lançamento reforça a estratégia de apostar em ativos com localização estratégica e forte potencial de valorização, acompanhando uma tendência crescente de projetos conectados aos principais eixos de mobilidade das grandes cidades.

Com o stand de vendas já inaugurado e aberto para visitação, o Estação Botafogo se apresenta como mais um passo na consolidação da presença da Fato no mercado imobiliário fluminense.

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