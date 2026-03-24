Governo do Estado destina R$ 1,85 milhão ao Hospital Santo Antônio, de São Francisco de Assis, para aquisição de equipamentos

Aporte do Estado garantirá compras para o setor de diagnóstico por imagens do hospital -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado formalizou, na segunda-feira (23/3), um convênio com o Hospital Santo Antônio, de São Francisco de Assis, para a compra e a instalação de equipamentos hospitalares. O documento foi assinado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, que também firmou a portaria que habilita a instituição a receber incentivo estadual do SUS Gaúcho para o ambulatório de feridas crônicas.

O investimento estadual, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, garantirá a aquisição de equipamentos para o setor de diagnóstico por imagens do hospital, com a compra de um arco cirúrgico, um tomógrafo e uma torre de vídeo para endoscopia e colonoscopia.

“Com os equipamentos de alta tecnologia, os exames terão mais agilidade e precisão, o número de cirurgias poderá ser ampliado e as pessoas vão poder ser atendidas aqui, sem precisar viajar para outras cidades”, destacou Arita.

O ambulatório de feridas crônicas contará com um repasse mensal de R$ 200 mil, totalizando R$ 1,81 milhão até o final de 2026. “Assinamos hoje a abertura oficial do ambulatório, mas os atendimentos já estão ocorrendo, com uma equipe dedicada que não mede esforços para cuidar da população com dedicação. Já são nove ambulatórios de feridas crônicas no Estado que levam a saúde para mais perto do cidadão”, frisou a secretária.

“Pela primeira vez o hospital vai receber esse aporte de R$ 1,8 milhão para a compra de equipamentos, e hoje inauguramos nosso ambulatório de feridas crônicas. É um marco histórico para nossa instituição”, ressaltou o diretor-geral do Hospital Santo Antônio, Herton Couceiro.

O prefeito de São Francisco de Assis, Rubemar Salbego, destacou que o equilíbrio fiscal do Estado tem permitido novos investimentos na saúde e benefícios diretos à população. “Hoje não temos mais repasses atrasados. O Estado colocou as contas em dia, e quem ganha é a comunidade de São Francisco de Assis”, afirmou.

Investimento em ambulatórios de feridas crônicas chega a R$ 17,95 milhões

Com a habilitação do serviço em São Francisco de Assis, o investimento total do SUS Gaúcho previsto para incentivar ambulatórios de feridas crônicas chega a R$ 17,95 milhões desde o começo do programa, em 2025. Também já foram habilitados serviços em Parobé, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Farroupilha e Alegrete.

Lançado em setembro de 2025, o SUS Gaúcho é um programa estratégico do Governo do Rio Grande do Sul que prevê um investimento extra de cerca de R$ 1 bilhão na saúde pública do Estado até o final de 2026.