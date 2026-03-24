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Com recursos do Programa Avançar, Eduardo Leite entrega ressonância magnética ao Hospital Regional das Missões, em Santo Ângelo

O governador Eduardo Leite entregou, nesta terça-feira (24/3), um equipamento de ressonância magnética ao Hospital Regional das Missões, em Santo Â...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/03/2026 às 14h09
Com recursos do Programa Avançar, Eduardo Leite entrega ressonância magnética ao Hospital Regional das Missões, em Santo Ângelo
Nesta terça (24), Leite anunciou ainda R$ 2 milhões destinados aos hospitais São Luiz e Regional -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite entregou, nesta terça-feira (24/3), um equipamento de ressonância magnética ao Hospital Regional das Missões, em Santo Ângelo. Com investimento de R$ 5 milhões do governo do Estado, por meio do Programa Avançar, o novo aparelho permitirá a realização de até 500 exames mensais, ampliando o acesso a diagnósticos de alta complexidade para pacientes de 24 municípios da região, que somam cerca de 300 mil habitantes. O governador também inaugurou um ambulatório do Programa Saúde 60+ RS na instituição e anunciou recursos para os hospitais São Luiz Gonzaga e Regional.

Leite destacou que o investimento aproxima o serviço de quem mais precisa e reduz o tempo de espera por diagnóstico. “Quando colocamos um equipamento como esse em funcionamento, não se trata apenas de tecnologia, mas de tempo ganho na vida das pessoas. É menos espera, menos deslocamento e mais rapidez para começar um tratamento. É isso que dá sentido ao esforço que fizemos para organizar o Estado: conseguir entregar soluções concretas que melhoram a vida de quem precisa”, afirmou.

Equipamento utiliza tecnologia de ponta e qualifica serviço de diagnóstico por imagem da instituição -Foto: Vitor Rosa/Secom
Equipamento utiliza tecnologia de ponta e qualifica serviço de diagnóstico por imagem da instituição -Foto: Vitor Rosa/Secom

O equipamento utiliza tecnologia de ponta e qualifica o serviço de diagnóstico por imagem da instituição, permitindo exames com maior precisão e menor tempo de espera. Dependendo da complexidade, os resultados podem ser disponibilizados entre 15 e 45 minutos, contribuindo para diagnósticos mais ágeis e definição mais assertiva de tratamentos.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, ressaltou que a ampliação da oferta de exames especializados no interior reduz deslocamentos e melhora a organização da rede assistencial. “Estamos qualificando o atendimento e garantindo que a população tenha acesso a serviços mais resolutivos perto de onde vive. Para quem faz gestão pública, fazer entregas e anúncios é sempre uma alegria, pois representa o resultado concreto do trabalho em prol da melhoria da vida das pessoas”, afirmou.

Governador visitou instalações do hospital e destacou iniciativas do Estado para melhorar atendimento da população -Foto: Vitor Rosa/Secom
Governador visitou instalações do hospital e destacou iniciativas do Estado para melhorar atendimento da população -Foto: Vitor Rosa/Secom

Novo ambulatório 60+

Durante a agenda, Leite e a secretária também inauguraram o ambulatório do Programa Saúde 60+ RS no hospital. O serviço é voltado ao atendimento de idosos frágeis ou com diagnóstico de demência e contará com equipe multiprofissional formada por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social.

Para a operação do ambulatório, o governo do Estado fará o repasse mensal de R$ 120 mil. O Saúde 60+ RS é uma das iniciativas estratégicas para qualificar a atenção primária e reduzir hospitalizações e filas na atenção especializada, especialmente diante do envelhecimento da população gaúcha.

Novo ambulatório é voltado ao atendimento de idosos frágeis ou com diagnóstico de demência -Foto: Vitor Rosa/Secom
Novo ambulatório é voltado ao atendimento de idosos frágeis ou com diagnóstico de demência -Foto: Vitor Rosa/Secom

Novos anúncios para Santo Ângelo e região

Leite também anunciou a destinação de R$ 2 milhões para a compra dos equipamentos para a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Gonzaga e a habilitação do ambulatório de ginecologia no Hospital Regional.

“Na prática, isso significa que muitas mulheres não vão mais precisar sair da região para serem atendidas. Estamos fazendo a saúde acontecer perto das pessoas – com redução das distâncias e garantia de mais agilidade, dignidade e qualidade no atendimento”, frisou o governador.

Texto: Ascom SES e Sue Gotardo/Secom
Edição: Secom

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