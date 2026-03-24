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Avançar Mais na Saúde destina R$ 92,1 milhões para fortalecer a rede hospitalar da macrorregião dos Vales

Desde o começo do Programa Avançar, em 2021, a macrorregião dos Vales já recebeu R$ 92,1 milhões em investimentos do governo do Estado para qualifi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/03/2026 às 12h43
Avançar Mais na Saúde destina R$ 92,1 milhões para fortalecer a rede hospitalar da macrorregião dos Vales
Do total destinado à macrorregião, R$ 42,9 milhões são para equipamentos, enquanto R$ 48,2 milhões financiam obras e reparos -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Desde o começo do Programa Avançar, em 2021, a macrorregião dos Vales já recebeu R$ 92,1 milhões em investimentos do governo do Estado para qualificar a rede assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos beneficiam a população de 62 municípios e estão sendo aplicados tanto em obras quanto na aquisição de equipamentos, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo hospitais estratégicos da região.

Do total destinado à macrorregião, R$ 42,9 milhões são voltados à compra de equipamentos, enquanto R$ 48,2 milhões financiam obras de ampliação, reforma e adequação estrutural. Entre os principais beneficiados estão os hospitais Bruno Born, em Lajeado, e Regional do Vale do Rio Pardo, em Rio Pardo, que concentram investimentos em média e alta complexidade e exercem papel fundamental no atendimento regional e macrorregional pelo SUS.

As ações fazem parte da estratégia estadual de fortalecimento da rede pública de saúde, com foco na regionalização e na descentralização dos serviços especializados, na ampliação do acesso e na qualificação do cuidado prestado à população.

Eduardo Leite acompanhou a entrega dos novos centros de cardiologia e obstetrícia no Hospital Bruno Born, em abril de 2025 -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Eduardo Leite acompanhou a entrega dos novos centros de cardiologia e obstetrícia no Hospital Bruno Born, em abril de 2025 -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Investimentos no Hospital Bruno Born chegam a R$ 18,6 milhões

O Hospital Bruno Born, em Lajeado, recebeu R$ 18,6 milhões em investimentos, dos quais R$ 16,3 milhões já foram pagos, por meio do Avançar Mais na Saúde. Os recursos viabilizaram um amplo conjunto de obras e aquisições de equipamentos de alta complexidade, com destaque para a implantação e qualificação da unidade de terapia intensiva (UTI) cardiológica, além da modernização de serviços estratégicos da instituição.

Entre as ações realizadas estão a construção do centro obstétrico, a conclusão das unidades de internação e de hemodinâmica, a implantação e qualificação das UTIs adulto, pediátrica, além da aquisição de equipamentos para cardiologia, exames especializados, endoscopia, colonoscopia e atenção especializada em saúde. O hospital também recebeu investimentos para a adequação do heliponto e a instalação de um elevador de maca com acesso direto, reforçando a resposta em situações de urgência e emergência.

Para a coordenadora da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, Rafaela Fagundes, o Avançar Mais na Saúde é um dos maiores programas de investimento já realizados no setor e tem impacto direto na assistência regional. “Ao investir em obras e equipamentos de alta complexidade, como UTIs, cardiologia e serviços de referência, o programa amplia o acesso, qualifica o atendimento e garante mais resolutividade e dignidade às pessoas que dependem do SUS na região”, afirmou.

Recursos viabilizaram um amplo conjunto de obras e aquisições de equipamentos de alta complexidade no Hospital Bruno Born -Foto: Jürgen Mayhofer/Arquivo Secom
Recursos viabilizaram um amplo conjunto de obras e aquisições de equipamentos de alta complexidade no Hospital Bruno Born -Foto: Jürgen Mayhofer/Arquivo Secom

Mais de R$ 13 milhões destinados ao Hospital Regional de Rio Pardo

Em Rio Pardo, o Hospital Regional do Vale do Rio Pardo soma R$ 13,3 milhões em investimentos, com R$ 11,06 milhões já pagos pelo governo do Estado. Os recursos estão concentrados principalmente na ampliação e na requalificação do pavimento térreo, obra em execução que amplia a área assistencial e reorganiza fluxos internos do hospital, além de melhorias estruturais voltadas à segurança e à continuidade dos serviços.

De propriedade do Estado desde dezembro de 2022, o Hospital Regional do Vale do Rio Pardo é gerido pelo Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, e está recebendo investimentos para a modernização da infraestrutura elétrica, incluindo a construção de uma nova subestação de energia, a realocação da rede elétrica de média tensão e a adequação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI).

Hospital Regional do Vale do Rio Pardo vai receber R$ 13,3 milhões em investimentos do governo do Estado -Foto: Divulgação Hospital Regional de Rio Pardo
Hospital Regional do Vale do Rio Pardo vai receber R$ 13,3 milhões em investimentos do governo do Estado -Foto: Divulgação Hospital Regional de Rio Pardo
Foto aérea mostra como era antes a fachada do Hospital Regional de RIo Pardo, com pintura branca desgastada.
Fachada do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo antes da reforma -Foto: Divulgação Hospital Regional de Rio Pardo

Além disso, foram adquiridos equipamentos e mobiliários para o centro de diagnóstico por imagem (CDI) e para a nova emergência, bem como um tomógrafo e um elevador, já inaugurados, ampliando a capacidade diagnóstica, a acessibilidade e a qualidade do atendimento.

Segundo a administradora do hospital, Lidiane Henn, os investimentos refletem o compromisso do governo do Estado com a saúde da população. “São ações concretas, como a reforma da emergência e do CDI e a implantação da subestação de energia, que qualificam o atendimento, garantem mais segurança e oferecem melhores condições de trabalho às equipes, fortalecendo o hospital como referência regional”, destacou.

Além de obras, Hospital Regional de Rio Pardo recebeu equipamentos e mobiliários para o centro de diagnóstico por imagem -Foto: Itamar Aguiar/Arquivo Ascom SES
Além de obras, Hospital Regional de Rio Pardo recebeu equipamentos e mobiliários para o centro de diagnóstico por imagem -Foto: Itamar Aguiar/Arquivo Ascom SES

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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