Governo Leite destina R$ 92 milhões para obras e equipamentos em hospitais da Região Missioneira

Em 2024, foi inaugurada a nova unidade de internação adulto do Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta -Foto: Alina Souza/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), já destinou R$ 92 milhões para qualificar a rede hospitalar da Região Missioneira a partir do Programa Avançar Mais na Saúde . Lançado em 2021, o programa foca na melhoria da estrutura de instituições que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Foram destinados R$ 55,9 milhões a obras de reforma ou ampliação de setores como centros de parto, central de material esterilizado, área de internação e sistema de geração de energia dos hospitais, qualificando o atendimento à população dos municípios e da região.

Também foram aplicados R$ 36,1 milhões em equipamentos como aparelhos de raio-x, leitos hospitalares, microscópios e computadores, entre outros. O investimento do Estado possibilita diagnósticos mais precisos e, em menor tempo, ampliando a possibilidade de cura e recuperação para os pacientes do SUS.

Recursos representam dignidade no atendimento e melhores condições de trabalho para as equipes -Foto: Alina Souza/Ascom SES

Instituição de Cruz Alta foi a mais beneficiada

O Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta, foi o maior beneficiado na região. Foram destinados R$ 17,6 milhões à instituição, com destaque para o repasse de R$ 8,6 milhões para a construção da unidade de atendimento imediato. A obra ainda está em fase de licitação.

Atualmente, estão sendo ampliados e reformados o centro de parto normal e a unidade de cuidados intermediários neonatal, cuja obra já está 85% concluída, além da central de material esterilizado, com 70% de execução. Para as obras, o governo estadual investiu mais R$ 3 milhões por meio do Programa Avançar Mais na Saúde.

O Estado também repassou R$ 1,9 milhão para a aquisição de equipamentos que irão compor o centro de parto normal e a unidade de cuidados intermediários neonatal. Serão adquiridos, entre outros, aparelhos de ar-condicionado, raio-x digital, camas elétricas, ventiladores pulmonares, incubadoras e eletrocardiógrafos. O processo de compra está em fase de licitação.

Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta, foi o maior beneficiado na região, com R$ 17,6 milhões destinados à instituição -Foto: Alina Souza/Ascom SES

Em 2024, foi inaugurada a nova unidade de internação adulto Santa Rita. Com capacidade para 30 leitos e ocupando um espaço de 717,5 metros quadrados, o setor contou com um investimento de R$ 862 mil do Avançar. O Estado ainda investiu R$ 3 milhões na aquisição de equipamentos, entregues em 2023, assim como o novo setor.

“Estamos falando de um aporte expressivo, superior a R$ 17 milhões, que já está impactando diretamente a qualidade da assistência prestada à nossa população. Mais do que obras e equipamentos, esses recursos representam dignidade no atendimento, melhores condições de trabalho para nossas equipes e, principalmente, mais segurança e resolutividade para os pacientes que dependem do SUS”, afirmou o diretor-executivo do Hospital São Vicente de Paulo. “Para nós, essas ações representam a oportunidade de continuar evoluindo, ampliando serviços e atendendo cada vez melhor a nossa comunidade e toda a região”, complementou.

Hospital de Clínicas de Ijuí é modernizado

Com o segundo maior investimento na Região Missioneira, o Hospital de Clínicas de Ijuí recebeu R$ 12,3 milhões do Avançar. Do total, R$ 4 milhões foram repassados para a adequação e reforma da unidade de terapia intensiva (UTI), que passou a contar com dez novos leitos, além dos 20 já existentes. A obra já está 66% concluída.

Outros R$ 6,2 milhões foram destinados à reforma do centro cirúrgico, atualmente em andamento. O hospital foi beneficiado desde a primeira fase do Avançar, tendo recebido R$ 2,1 milhões para a ampliação da unidade de diagnóstico por imagem, com a aquisição e instalação de um aparelho de ressonância magnética e outros equipamentos, entregues em 2022.