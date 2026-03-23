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Legislativo aprova apoio financeiro para melhorias no Pelotão da BM de Coronel Bicaco

Valor de R$ 40 mil auxiliará na reforma e manutenção do prédio

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
23/03/2026 às 18h39
Legislativo aprova apoio financeiro para melhorias no Pelotão da BM de Coronel Bicaco
Texto, de autoria do Poder Executivo, prevê uma subvenção social para o Grupo de Apoiadores da Brigada Militar de Coronel Bicaco (Foto: Diones Roberto Becker)

Na sessão ordinária de segunda-feira (16/3), os vereadores aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 020/2026. O texto, de autoria do Poder Executivo, prevê uma subvenção social para o Grupo de Apoiadores da Brigada Militar de Coronel Bicaco. A entidade deverá prestar contas, no prazo de até 180 dias, após o recebimento do recurso financeiro.

O valor de R$ 40 mil auxiliará na reforma e manutenção do prédio que abriga o 3º Pelotão da Brigada Militar (BM) em Coronel Bicaco, visando melhorar as condições estruturais do imóvel e proporcionar um ambiente adequado para o desempenho das atividades policiais e para o atendimento à população.

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