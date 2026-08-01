Segunda, 03 de Agosto de 2026
17°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Derrubadas abre discussão da LDO 2027 em audiência pública

Encontro ocorrerá no auditório municipal

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
01/08/2026 às 10h24
Derrubadas abre discussão da LDO 2027 em audiência pública
Durante a programação, serão apresentados e debatidos os projetos, programas e ações que poderão integrar a LDO 2027 (Foto: Diones Roberto Becker)

A Administração Municipal realizará, na próxima quinta-feira, (6/8), uma audiência pública para discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao exercício financeiro de 2027. O encontro ocorrerá às 14h, no auditório municipal, localizado na Praça Dorival Rigodanzo, e será aberto à participação da comunidade.

Promovida pela Secretaria Municipal de Finanças, a audiência atende às determinações do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Municipal nº 708/2017, que estabelecem mecanismos de transparência na gestão pública e incentivam a participação popular na definição das prioridades orçamentárias do Município.

Além da comunidade em geral, foram convocados secretários municipais, servidores públicos, representantes de entidades de classe e integrantes dos conselhos municipais. Durante a programação, serão apresentados e debatidos os projetos, programas e ações que poderão integrar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 – documento que orienta a elaboração do orçamento municipal e estabelece as metas e prioridades da administração para o próximo exercício.

Os participantes também poderão sugerir novas propostas para inclusão na LDO. As sugestões deverão ser apresentadas por escrito e entregues aos representantes do setor de Contabilidade ou da Secretaria de Finanças antes do encerramento das apresentações. As propostas serão analisadas durante a audiência e, se aprovadas pelos participantes, poderão ser incorporadas ao anteprojeto da legislação.

De acordo com o secretário municipal de Finanças, Celso Busatto, a audiência pública representa um importante espaço de diálogo entre o poder público e a população, permitindo que as demandas da comunidade contribuam diretamente para o planejamento das ações e investimentos previstos para o exercício de 2027.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Medida contempla os municípios de Braga, Humaitá, Redentora e São Valério do Sul (Foto: Diones Roberto Becker)
Portaria nº 2.382 Há 2 dias

União reconhece situação de emergência em quatro municípios da Região Celeiro

Prefeituras ficam habilitadas a solicitar recursos para ações de defesa civil

 (Foto: Divulgação)
UFSM Há 3 dias

UFSM terá quatro novos cursos em Frederico Westphalen e Palmeira das Missões

Frederico Westphalen poderá ganhar o curso de Gestão de Recursos Hídricos, enquanto Palmeira das Missões foi contemplado com três novas graduações

 (Foto: Divulgação)
Tributação Há 4 dias

Emissão de NFS-e terá novas exigências em Tenente Portela a partir de agosto

Notas fiscais eletrônicas deverão conter os campos de IBS e CBS; documentos emitidos sem essas informações serão rejeitados pelo sistema

 (Foto: Reprodução Observador Regional)
Reconhecimento Há 4 dias

Prefeito de Campo Novo é escolhido Destaque Político em pesquisa de opinião

Levantamento realizado pela empresa Public – Pesquisa e Publicidade apontou o nome de Pedro dos Santos como o mais lembrado na categoria

 (Foto: Divulgação)
Cidades Há 5 dias

Vista Gaúcha adquire trator para manutenção dos campos de futebol

Equipamento será utilizado na conservação dos gramados das comunidades e atenderá cronograma organizado pela Secretaria de Esporte

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 22°
17° Sensação
1.26 km/h Vento
92% Umidade
100% (6.15mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h07 Pôr do sol
Terça
24° 16°
Quarta
25° 15°
Quinta
26° 14°
Sexta
23° 15°
Sábado
25° 14°
Últimas notícias
Esportes Há 8 horas

Tenista Laura Pigossi é campeã na Espanha e volta ao top 200
Esportes Há 9 horas

Maratonista olímpico Daniel Ferreira é encontrado vivo após 44 dias
Política Há 10 horas

Democrata define Wilson Grassi Júnior candidato à Presidência
Política Há 11 horas

Mulheres vão às ruas pela votação do PL da Misoginia
Política Há 11 horas

PT oficializa candidatura de Lula à Presidência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Heróis da Lama
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,08%
Euro
R$ 5,85 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 337,034,10 -0,47%
Ibovespa
177,999,00 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7081 (02/08/26)
14
22
28
40
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3751 (02/08/26)
01
02
04
07
08
09
11
12
16
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2957 (31/07/26)
00
01
09
10
12
13
18
25
35
37
38
46
54
72
79
80
82
83
84
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2990 (31/07/26)
11
13
14
25
35
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias