Derrubadas abre discussão da LDO 2027 em audiência pública

Durante a programação, serão apresentados e debatidos os projetos, programas e ações que poderão integrar a LDO 2027 (Foto: Diones Roberto Becker)

A Administração Municipal realizará, na próxima quinta-feira, (6/8), uma audiência pública para discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao exercício financeiro de 2027. O encontro ocorrerá às 14h, no auditório municipal, localizado na Praça Dorival Rigodanzo, e será aberto à participação da comunidade.

Promovida pela Secretaria Municipal de Finanças, a audiência atende às determinações do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Municipal nº 708/2017, que estabelecem mecanismos de transparência na gestão pública e incentivam a participação popular na definição das prioridades orçamentárias do Município.

Além da comunidade em geral, foram convocados secretários municipais, servidores públicos, representantes de entidades de classe e integrantes dos conselhos municipais. Durante a programação, serão apresentados e debatidos os projetos, programas e ações que poderão integrar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 – documento que orienta a elaboração do orçamento municipal e estabelece as metas e prioridades da administração para o próximo exercício.

Os participantes também poderão sugerir novas propostas para inclusão na LDO. As sugestões deverão ser apresentadas por escrito e entregues aos representantes do setor de Contabilidade ou da Secretaria de Finanças antes do encerramento das apresentações. As propostas serão analisadas durante a audiência e, se aprovadas pelos participantes, poderão ser incorporadas ao anteprojeto da legislação.

De acordo com o secretário municipal de Finanças, Celso Busatto, a audiência pública representa um importante espaço de diálogo entre o poder público e a população, permitindo que as demandas da comunidade contribuam diretamente para o planejamento das ações e investimentos previstos para o exercício de 2027.

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