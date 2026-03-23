Governo do Estado anuncia repasse de R$ 2,2 milhões a Hospital Dom João Becker, de Gravataí

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), anunciou na segunda-feira (23/3) um investimento de R$ 2,2 milhões para o Hospital Dom João Becker. Os recursos serão destinados à aquisição e à instalação de equipamentos e mobiliários para o setor de emergência.
A secretária de Saúde, Arita Bergman, destacou os investimentos já realizados na instituição. “Já colocamos mais de R$ 1 bilhão na rede hospitalar do Estado, por meio do Avançar Mais na Saúde, e o Hospital Dom João Becker já recebeu mais de R$ 4 milhões. Hoje destinamos mais R$ 2,2 milhões para a compra de equipamentos que irão equipar a nova unidade de urgência e emergência da instituição. Com isso, estamos qualificando o atendimento deste hospital que é referência para a região”, destacou Arita.
Gravataí ganha sua primeira unidade de coleta de sangue
O anúncio foi feito durante a cerimônia de inauguração da primeira unidade de coleta de sangue do município, na UPA da Parada 74. O novo espaço permite que os moradores realizem doações sem a necessidade de deslocamento até Porto Alegre, ampliando o acesso a um serviço essencial para a saúde pública. Para abertura, a estrutura recebeu R$ 952 mil por meio de emenda parlamentar e R$ 100 mil do governo do Estado.
A unidade recebeu o nome de Amanda de Souza Schussler, menina gravataiense que lutou contra a leucemia e se tornou símbolo de campanhas de doação de sangue, medula e plaquetas. Em 2021, após dois anos de tratamento, Amanda faleceu aos três anos de idade, deixando um legado de mobilização e solidariedade que agora inspira o novo serviço.
Coletas quinzenais e parceria com o Hemocentro do Estado
As doações serão realizadas quinzenalmente. O trabalho ocorre em parceria com o Hemocentro do Estado (Hemorgs), responsável pela capacitação das equipes, apoio técnico e transporte adequado das bolsas coletadas. Com três poltronas de coleta, o local tem capacidade para receber até 35 doações por ação, com possibilidade de ampliação para 50 doadores, conforme a expectativa da Secretaria de Saúde do município. As datas de coleta serão divulgadas previamente nos canais oficiais da Prefeitura.
A Unidade de Coleta de Sangue Amanda de Souza Schussler está localizada na Rua Porto Seguro, 14, bairro Cohab C, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Abílio Alves dos Santos (parada 74). Com 115 metros quadrados, o espaço foi planejado para ser acessível e acolhedor, fora do ambiente hospitalar, contando com recepção, áreas de triagem clínica e hematológica, sala de coleta, espaços para recuperação, lanche e sanitários. Para Arita, essa entrega para a comunidade local e regional facilita as doações de sangue, num ambiente adequado e preparado. “Nossa rede de hemocentros do Estado está sendo reforçada. Só hoje já foram feitas 25 coletas aqui nessa nova unidade”, pontuou.
O secretário de Saúde de Gravataí, Régis Fonseca, destacou o que a inauguração representa: “Hoje concretizamos o sonho dessa unidade de coleta de sangue aqui do município, uma obra que só foi possível porque houve muita união. É mais uma obra que vai permitir entregar serviços de saúde de melhor qualidade para a população e salvar vidas”, ressaltou.
O sangue é insubstituível: não pode ser produzido artificialmente e depende exclusivamente da solidariedade dos doadores. Ele é utilizado diariamente em cirurgias, partos, atendimentos a vítimas de acidentes, tratamentos oncológicos e em diversas situações de urgência. A SES reforça que a doação de sangue deve ser um gesto permanente e não apenas pontual. Os hemocomponentes têm validade limitada e a demanda nos hospitais ocorre durante todo o ano, especialmente com a ampliação de cirurgias e leitos.
Requisitos básicos para doar
Mais pontos de coleta e mais acesso à doação
A abertura da unidade de Gravataí integra a política estadual de fortalecimento da Rede de Sangue e Hemoderivados. A SES vem ampliando os pontos externos de coleta em todo o Rio Grande do Sul para reduzir deslocamentos, facilitar o acesso e aumentar o número de doadores regulares.
Em dezembro de 2025, foi publicada a Portaria 1.254/2025, destinando R$ 2,08 milhões a 23 municípios para que eles qualificassem ou implantassem serviços de coleta. Desses, 11 já realizavam coletas e receberam R$ 80 mil; as outras 12 cidades, incluindo Gravataí, receberam R$ 100 mil para implementar novas estruturas. Os recursos podem ser usados para compra de equipamentos como poltronas, câmaras de conservação, computadores, balanças, além de poderem ser utilizadas em reformas e adequações dos espaços. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com serviços externos de coleta de sangue, conforme calendário, em:
Outros locais onde é possível doar sangue:
A expectativa da SES é ampliar ainda mais a rede em 2026, com a abertura de postos de doação em outros nove municípios, que também foram contemplados com R$ 100 mil para a estruturação dos serviços:
Testo: Ascom SES
Edição: Secom