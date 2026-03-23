Governo do Estado anuncia repasse de R$ 2,2 milhões a Hospital Dom João Becker, de Gravataí

Secretária Arita fez o anúncio de R$ 2,2 milhões para aquisição e instalação de equipamentos para o Hospital Dom João Becker -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), anunciou na segunda-feira (23/3) um investimento de R$ 2,2 milhões para o Hospital Dom João Becker. Os recursos serão destinados à aquisição e à instalação de equipamentos e mobiliários para o setor de emergência.

A secretária de Saúde, Arita Bergman, destacou os investimentos já realizados na instituição. “Já colocamos mais de R$ 1 bilhão na rede hospitalar do Estado, por meio do Avançar Mais na Saúde, e o Hospital Dom João Becker já recebeu mais de R$ 4 milhões. Hoje destinamos mais R$ 2,2 milhões para a compra de equipamentos que irão equipar a nova unidade de urgência e emergência da instituição. Com isso, estamos qualificando o atendimento deste hospital que é referência para a região”, destacou Arita.

Gravataí ganha sua primeira unidade de coleta de sangue

O anúncio foi feito durante a cerimônia de inauguração da primeira unidade de coleta de sangue do município, na UPA da Parada 74. O novo espaço permite que os moradores realizem doações sem a necessidade de deslocamento até Porto Alegre, ampliando o acesso a um serviço essencial para a saúde pública. Para abertura, a estrutura recebeu R$ 952 mil por meio de emenda parlamentar e R$ 100 mil do governo do Estado.

A unidade recebeu o nome de Amanda de Souza Schussler, menina gravataiense que lutou contra a leucemia e se tornou símbolo de campanhas de doação de sangue, medula e plaquetas. Em 2021, após dois anos de tratamento, Amanda faleceu aos três anos de idade, deixando um legado de mobilização e solidariedade que agora inspira o novo serviço.

Com nova unidade, que conta com apoio do Hemorgs, moradores não precisam ir a outras cidades para realizar a doação -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Coletas quinzenais e parceria com o Hemocentro do Estado

As doações serão realizadas quinzenalmente. O trabalho ocorre em parceria com o Hemocentro do Estado (Hemorgs), responsável pela capacitação das equipes, apoio técnico e transporte adequado das bolsas coletadas. Com três poltronas de coleta, o local tem capacidade para receber até 35 doações por ação, com possibilidade de ampliação para 50 doadores, conforme a expectativa da Secretaria de Saúde do município. As datas de coleta serão divulgadas previamente nos canais oficiais da Prefeitura.

A Unidade de Coleta de Sangue Amanda de Souza Schussler está localizada na Rua Porto Seguro, 14, bairro Cohab C, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Abílio Alves dos Santos (parada 74). Com 115 metros quadrados, o espaço foi planejado para ser acessível e acolhedor, fora do ambiente hospitalar, contando com recepção, áreas de triagem clínica e hematológica, sala de coleta, espaços para recuperação, lanche e sanitários. Para Arita, essa entrega para a comunidade local e regional facilita as doações de sangue, num ambiente adequado e preparado. “Nossa rede de hemocentros do Estado está sendo reforçada. Só hoje já foram feitas 25 coletas aqui nessa nova unidade”, pontuou.

O secretário de Saúde de Gravataí, Régis Fonseca, destacou o que a inauguração representa: “Hoje concretizamos o sonho dessa unidade de coleta de sangue aqui do município, uma obra que só foi possível porque houve muita união. É mais uma obra que vai permitir entregar serviços de saúde de melhor qualidade para a população e salvar vidas”, ressaltou.

Por que doar sangue?

O sangue é insubstituível: não pode ser produzido artificialmente e depende exclusivamente da solidariedade dos doadores. Ele é utilizado diariamente em cirurgias, partos, atendimentos a vítimas de acidentes, tratamentos oncológicos e em diversas situações de urgência. A SES reforça que a doação de sangue deve ser um gesto permanente e não apenas pontual. Os hemocomponentes têm validade limitada e a demanda nos hospitais ocorre durante todo o ano, especialmente com a ampliação de cirurgias e leitos.

Requisitos básicos para doar

Estar em boas condições de saúde

Apresentar documento oficial com foto

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de responsável)

Pesar ao menos 50 quilos

Ter dormido 6 horas nas últimas 24h

Não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos

Não ingerir álcool nas 12h anteriores

Não fumar duas horas antes

Manter boa hidratação

Para primeira doação: limite de até 60 anos

Abertura da unidade de Gravataí integra a política estadual de fortalecimento da Rede de Sangue e Hemoderivados pela SES -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Mais pontos de coleta e mais acesso à doação

A abertura da unidade de Gravataí integra a política estadual de fortalecimento da Rede de Sangue e Hemoderivados. A SES vem ampliando os pontos externos de coleta em todo o Rio Grande do Sul para reduzir deslocamentos, facilitar o acesso e aumentar o número de doadores regulares.

Em dezembro de 2025, foi publicada a Portaria 1.254/2025, destinando R$ 2,08 milhões a 23 municípios para que eles qualificassem ou implantassem serviços de coleta. Desses, 11 já realizavam coletas e receberam R$ 80 mil; as outras 12 cidades, incluindo Gravataí, receberam R$ 100 mil para implementar novas estruturas. Os recursos podem ser usados para compra de equipamentos como poltronas, câmaras de conservação, computadores, balanças, além de poderem ser utilizadas em reformas e adequações dos espaços. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com serviços externos de coleta de sangue, conforme calendário, em:

Parobé (UBS Integração – Rua Arthur Henemann, 112)

Bom Princípio (Hospital São Pedro Canísio – Rua João de Barro, 57)

Esteio (Hospital São Camilo – Avenida Castro Alves, 948)

Sapucaia do Sul (Hospital Getúlio Vargas – Rua Pinheiro Machado, 331)

São Leopoldo (Centro Médico Capilé – Rua Conceição, 679)

Frederico Westphalen (UBS Doutor Ayres Cerutti – Rua do Comércio, 271)

Lagoa Vermelha (UBS Nossa Senhora Consoladora – Rua Jorge Moojen, 351)

Faxinal do Soturno (Hospital de Caridade São Roque – Rua Ceci Leite Costa, 1266)

Canguçu (Hospital de Caridade de Canguçu – Rua José Albano de Souza, 140)

Bagé (Hospital Universitário Urcamp – Rua General Flores da Cunha, 169)

Jaguarão (Santa Casa de Caridade – Praça Dr. Hermes Pintos Affonso)

Piratini (Centro Municipal de Saúde – Rua XV de Novembro, 245)

Estância Velha (Centro de Especialidades – Rua Rui Barbosa, 155)

Gravataí (Unidade de Coleta Amanda Schussler - Rua Porto Seguro, 14)





Outros locais onde é possível doar sangue:

Alegrete (Hemoeste – Rua General Sampaio, 10)

Camaquã (Hospital Nossa Senhora Aparecida – Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 665)

Canoas (Hospital Universitário – Avenida Farroupilha, 8001)

Caxias do Sul (Hemocs – Rua Ernesto Alves, 2260)

Cruz Alta (Hemocruz – Rua Barão do Rio Branco, 1445)

Passo Fundo (Hemopasso – Avenida Sete de Setembro, 1055)

Pelotas (Hemopel – Avenida Bento Gonçalves, 4569)

Porto Alegre Hemorgs – Avenida Bento Gonçalves, 3722 Hospital de Clínicas – Rua São Manoel, 543 Hospital Nossa Senhora da Conceição – Av. Francisco Trein, 596 Hospital de Pronto Socorro – Rua Venâncio Aires, 1.116





Rosário do Sul (Hospital Nossa Senhora Auxiliadora – Rua 7 de Setembro, 2257)

Santa Maria Hemosm – Alameda Santiago do Chile, 35 HUSM – Avenida Roraima, 100





Santa Rosa (Hemosar – Rua Boa Vista, 401)

Tramandaí (Hospital de Tramandaí – Avenida Emancipação, 1255)

Viamão (Hospital de Viamão – Rua Isabel Bastos, 138)

A expectativa da SES é ampliar ainda mais a rede em 2026, com a abertura de postos de doação em outros nove municípios, que também foram contemplados com R$ 100 mil para a estruturação dos serviços:

Candiota

Capão da Canoa

Carazinho

Charqueadas

São Lourenço do Sul

São Pedro do Sul

São Sepé

Serafina Correa

Tapejara



