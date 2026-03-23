Campanha de vacinação contra gripe no Rio Grande do Sul começa no sábado (28)

A estratégia de vacinação contra a gripe influenza de 2026 começa no sábado (28/3) em todo o país. No Rio Grande do Sul, a data marca o Dia D da campanha, quando os municípios são incentivados pela Secretaria da Saúde (SES) a abrir postos de maneira extraordinária para ampliar o acesso da população.

A ação busca imunizar o maior número de pessoas dos grupos prioritários e, com isso, reduzir complicações, internações e mortes provocadas pela doença. Cada município divulgará sua programação para o Dia D e para o restante da campanha. A recomendação da SES é que as pessoas se vacinem o quanto antes, garantindo proteção antes do período de maior circulação do vírus, no inverno.

Os diversos tipos de vírus influenza podem causar desde infecções assintomáticas até quadros graves que exigem hospitalização, especialmente em crianças pequenas e idosos. Os sintomas mais comuns incluem febre alta, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, tosse e fadiga.

Em 2025, o Estado registrou mais de 3,4 mil hospitalizações por gripe – aumento de 48% em relação ao ano anterior – e 598 óbitos – número 106% maior do que em 2024. A maioria dos casos graves ocorreu em pessoas não vacinadas: 79% dos hospitalizados e 76% das mortes eram de indivíduos que não haviam recebido a imunização.

Os idosos representaram, no último ano, 55% das hospitalizações e 77% dos óbitos. O segundo grupo com maior número de internações foram as crianças abaixo de cinco anos, que representaram cerca de 18% dos casos.

As notificações de influenza em 2026 ainda são baixas, reflexo do período de menor circulação do vírus nos primeiros meses do ano. Até o momento, foram registradas 75 hospitalizações e cinco óbitos pela doença no Estado.

Mais de 5,2 milhões no público-alvo

No Rio Grande do Sul, 5.215.556 pessoas integram os grupos para os quais a vacina é recomendada. Veja a lista completa e as estimativas populacionais:

Crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos: 662.692

Gestantes: 84.055

Puérperas: 13.812

Idosos com 60 anos ou mais: 2.380.658

Povos indígenas: 40.704

Quilombolas: 17.552

Pessoas em situação de rua: 4.128

Trabalhadores da saúde: 453.064

Professores dos ensinos Básico e Superior: 153.385

Profissionais das forças de segurança e salvamento: 28.178

Profissionais das Forças Armadas: 38.899

Pessoas com deficiência permanente: 464.668

Caminhoneiros: 128.564

Trabalhadores do transporte coletivo: 29.034

Trabalhadores portuários: 4.051

Trabalhadores dos Correios: 5.347

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional: 41.693

Pessoas com doenças crônicas: 665.072

Vacina trivalente atualizada

As primeiras 360 mil doses da vacina influenza trivalente, produzida pelo Instituto Butantan, chegaram ao Estado nesta segunda-feira (23/3) pela manhã. A distribuição aos municípios deve ocorrer nos próximos dias. Novas remessas estão programadas para o decorrer da campanha.



Assim como ocorre anualmente, o imunizante foi atualizado conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que indica as cepas que mais circularam no ano anterior. Neste ano, houve mudança nos dois subtipos A do vírus influenza (H1N1 e H3N2) em relação à formulação anterior. Para 2026, a composição da vacina para o hemisfério Sul inclui:

A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09

A/Singapura/GP20238/2024 (H3N2)

B/Áustria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria)

Vacina disponível o ano todo

Desde o início de 2025, a vacina contra a gripe passou a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais. Com isso, esses grupos podem receber o imunizante nos postos de saúde durante todo o ano, sem depender exclusivamente da campanha sazonal.

Embora disponível continuamente, a SES reforça que a vacinação deve ser feita assim que as doses forem disponibilizadas na campanha, pois o organismo leva de duas a quatro semanas para alcançar o pico de proteção. A imunidade conferida pela vacina costuma ser alta nos primeiros meses e permanece por cerca de seis a 12 meses, motivo pelo qual a vacinação deve ser anual.

Vacinar-se mais cedo garante que o sistema imunológico esteja preparado antes do período de maior circulação do vírus, que ocorre no inverno. Quem deixa para se imunizar apenas quando o frio começa pode estar exposto ao vírus justamente no intervalo em que a proteção ainda está em formação.

Vacinar é a melhor opção

A vacina contra a gripe é a forma mais eficaz de evitar casos graves, hospitalizações e mortes. Apesar disso, a cobertura vacinal dos grupos prioritários no ano passado ficou abaixo do preconizado:



Crianças: 49%

Gestantes: 57%

Idosos: 58%

Total geral: 56%

A meta para 2026 é vacinar pelo menos 90% de crianças, gestantes e idosos.

Texto: Ascom SES

Edição: Secom

[EC1] Retirar esta parte, pois vacina terá o ano todo para criança, gestantes e idosos. Demais grupos poderão se vacinar durante o ano, havendo estoque.

[EC2] A data foi alterada para 23/03

[EC3] Acho que as entregas não se encerram em maio.

[RF4] Eu peguei do site do butantan, mas posso deixar de uma forma mais genérica no texto.

https://butantan.gov.br/noticias/instituto-butantan-entrega-as-primeiras-69-milhoes-de-doses-da-vacina-da-gripe-de-2026-destinadas-ao-sus

[EC5] Acho que as entregas não se encerram em maio.

[RF6] Eu peguei do site do butantan, mas posso deixar de uma forma mais genérica no texto.

https://butantan.gov.br/noticias/instituto-butantan-entrega-as-primeiras-69-milhoes-de-doses-da-vacina-da-gripe-de-2026-destinadas-ao-sus

[EC7] Incluir o ano, 2025.

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