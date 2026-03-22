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Centro de SP tem testagem grátis de HIV, hepatite, síflis e gonorreia

Atendimento é feito por equipes especializadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/03/2026 às 11h47

A Praça Roosevelt, no centro da capital paulista, receberá neste domingo (22) a unidade móvel do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da cidade, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A partir das 17h até as 22h, serão feitos testes rápidos gratuitos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de exames para clamídia e gonorreia.

O atendimento é feito por equipes especializadas que oferecem orientações, solicita exames conforme os protocolos clínicos e, quando necessário, encaminha os pacientes para acompanhamento na Rede Municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis e Aids.

Segundo a SMS, em caso de diagnóstico positivo para sífilis, o tratamento é iniciado no próprio local. Para HIV, é possível iniciar a profilaxia pré e pós-exposição (PrEP e PEP), além de já receber a primeira terapia antirretroviral (TARV), quando indicada.

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