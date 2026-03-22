Governo Leite investe mais de R$ 165 milhões em assistência hospitalar no Sul do Estado com o Programa Avançar Mais na Saúde

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), já destinou mais de R$ 920 milhões para qualificar a rede hospitalar do Rio Grande do Sul. Os aportes integram o Programa Avançar Mais na Saúde e contemplam 242 entidades, com foco na aquisição e instalação de novos equipamentos, além de obras de reforma e ampliação de espaços assistenciais. Na região Sul do Estado, esses investimentos já somam R$ 165,3 milhões.
A iniciativa, que vem remodelando estruturas hospitalares em todas as regiões, tem como objetivo fortalecer o atendimento, modernizar serviços e ampliar a capacidade instalada de leitos e procedimentos de média e alta complexidade.
Na macrorregião Sul, que reúne 27 municípios, os investimentos já alcançam R$ 165,3 milhões, considerando recursos pagos ou em tramitação pela SES. Desse total, R$ 97,8 milhões foram destinados a obras e R$ 67,5 milhões para a aquisição de equipamentos. No total, 19 hospitais da região foram beneficiados, alguns deles contemplados simultaneamente com valores para obras e novos equipamentos.
Pelotas, maior município da região, concentra dois investimentos de destaque: a construção do Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas (HRPS), uma das obras mais aguardadas do Sul, e uma série de aportes estratégicos na Santa Casa de Misericórdia, ampliando tanto a capacidade de tratamento quanto o acesso a exames de alta complexidade.
Além do HRPS, o governo do Estado vem promovendo importantes repasses à Santa Casa de Misericórdia de Pelotas para modernizar equipamentos e ampliar a oferta de serviços essenciais à população. O governo do Estado está investindo R$ 14,04 milhões na reforma e na ampliação do centro de radioterapia e oncologia, obra que está na fase de preparação do solo para início da obra da fundação. Com a nova estrutura, a capacidade de atendimento será ampliada dos atuais 3,6 mil para até 10 mil pacientes por ano, fortalecendo o cuidado oncológico na região Sul.
O novo espaço funcionará no modelo de hospital-dia, com mais de 3,2 mil metros quadrados de área construída em um terreno de mais de 2,4 mil metros quadrados. A previsão de conclusão é abril de 2027.
“A ampliação da unidade oncológica representa um avanço importante para a saúde pública regional. Trata-se de um serviço disponibilizado totalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para pacientes de 16 municípios da região e que passará a contar com uma estrutura mais ampla, preparada para qualificar o atendimento e ampliar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento”, destaca o provedor da Santa Casa, Ângelo da Silva.
Projetado para oferecer atendimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos com permanência máxima de até 12 horas, o modelo contribui para reduzir riscos de infecção hospitalar, melhorar a adaptação dos pacientes aos procedimentos e possibilitar maior proximidade com a família durante o tratamento.
“A proposta é reunir em um mesmo espaço condições adequadas para todas as etapas do cuidado oncológico, desde a prevenção até a reabilitação”, reforçou o provedor. O novo prédio também abrigará o banco de sangue, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo o suporte às áreas de maior complexidade. “Os recursos aprimoram as condições de segurança e eficiência dos procedimentos, resultando em melhor qualidade no atendimento prestado pelo SUS”, enfatizou Ângelo.
Equipamentos entregues à Santa Casa
Com previsão de começar a funcionar em junho deste ano, o HRPS é considerado um marco para a saúde pública da região Sul. A obra, que deve ser oficialmente entregue pela Prefeitura de Pelotas em abril, já ultrapassou 90% de execução e recebeu mais de R$ 74 milhões em investimentos do governo do Estado. A abertura será gradual: a partir de 30 de junho, o hospital deve iniciar atendimento entre 30% e 50% da capacidade, alcançando o pleno funcionamento em outubro.
Investimentos realizados
O valor global investido pelo Estado soma R$ 74,39 milhões, distribuídos da seguinte forma:
Estrutura e capacidade
Localizado na Avenida Bento Gonçalves, em um terreno de 18 mil metros quadrados, o HRPS terá 9,5 mil metros quadrados de área construída, parte oriunda da reforma do antigo Centro Covid e parte resultante de novas edificações. Quando estiver em plena operação, será referência para mais de 1 milhão de habitantes de 23 municípios, oferecendo:
O hospital prestará atendimentos de urgência e emergência em diversas especialidades, como clínica geral, neurologia, pediatria, traumatologia, cirurgia geral, bucomaxilofacial e cardiologia. A gestão ficará sob responsabilidade do Grupo Hospitalar Conceição, vinculado ao Ministério da Saúde, que será responsável pela contratação das equipes e pela organização da operação.
Por parte da região da Campanha, outra parte do Estado compreendida pela macrorregião Sul, a coordenadora da 7ª Coordenadoria de Saúde, Cláudia Aurich, avalia que o Avançar Mais na Saúde representou um grande avanço em melhorias e qualidade de serviços nesses últimos anos.
“Podemos destacar o aporte financeiro de R$ 2,7 milhões para o novo centro obstétrico da Santa Casa de Caridade de Bagé, onde hoje ofertamos um novo espaço lindo para as gestantes e seus bebês, que precisavam e que mereciam um local mais acolhedor”, descreve.
Texto: Ascom SES
Edição: Secom