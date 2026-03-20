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Governo do Estado habilita novo centro de atendimento do Programa TEAcolhe em Estância Velha

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou nesta sexta-feira (20/3) a portaria que habilita nov...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/03/2026 às 21h21
Governo do Estado habilita novo centro de atendimento do Programa TEAcolhe em Estância Velha
CAS Apae Estância Velha vai ampliar a oferta de atendimentos especializados às pessoas do espectro autista e suas famílias -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou nesta sexta-feira (20/3) a portaria que habilita novo centro de atendimento em saúde (CAS) do Programa TEAcolhe em Estância Velha. O ato foi realizado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município, onde o serviço vai funcionar.

Com uma equipe multiprofissional formada por especialidades que abrangem medicina, fonoaudiologia, musicoterapia, psicologia, pedagogia, assistência social e educação física, o novo centro de atendimento terá capacidade para atender 150 usuários e realizar 1,2 mil procedimentos por mês, com um custeio mensal de R$ 100 mil repassado pela SES.

A habilitação do CAS Apae Estância Velha amplia a oferta dos atendimentos especializados às pessoas com autismo e suas famílias, considerando que é uma região com importante demanda de atendimento e grandes distâncias geográficas.

Novo hospital e UBS ampliam rede de atendimento no município

Arita destacou os investimentos estaduais realizados na cidade. “Venho muito para Estância Velha porque esse município é parceiro para ampliar e qualificar a rede pública de saúde. Por isso, já recebeu diversos investimentos do Estado. Destinamos mais de R$ 10 milhões para as obras do novo hospital e inauguramos uma unidade básica de saúde nova no Bairro Bela Vista. Os projetos desenvolvidos aqui na Apae são excelentes, e hoje anunciamos o CAS de número 81 no Rio Grande do Sul, no qual uma equipe multidisciplinar irá desenvolver planos terapêuticos individuais para promover o desenvolvimento dos autistas da região”, disse.

Serão contemplados com o serviço municípios pertencentes à região de saúde 7 (Vale do Sinos), da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde: Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Portão, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, São Leopoldo, Sapiranga, São José do Hortêncio.

O secretário de Saúde de Estância Velha, Yuri Campos, ponderou a evolução do cuidado: “Vivemos um outro momento da saúde do Estado e em Estância Velha. Temos diversas obras em andamento e hoje anunciamos esse importante serviço regional para atendimento dos autistas. Tudo isso porque o Estado olha para a nossa região e promove os investimentos que melhoram a qualidade de vida dos cidadãos”, afirmou.

A presidente da Apae de Estância Velha, Maria Marli Vieira, também falou sobre a importância do serviço. “O TEAcolhe é tudo o que precisamos e é uma emoção muito grande fazer hoje esse anúncio. O CAS é um compromisso com a dignidade, um marco para o atendimento do autismo na nossa região. Será um atendimento multiprofissional que respeitará o tempo e as necessidades de cada um. Muito obrigado.”

O TEAcolhe RS é um programa estadual que visa atender às necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista, promovendo seu desenvolvimento e inclusão social, bem como apoiando suas famílias. Atua por meio de uma rede integrada nas áreas de saúde, educação e assistência social, com foco na qualificação profissional e na sensibilização da sociedade. Atualmente se tornou lei estadual, sendo agora uma política pública permanente.

Anúncio de recursos para o Hospital Getúlio Vargas

Ainda cumprindo agenda no município, a Arita participou do ato de anúncio de investimentos do Programa Avançar Mais na Saúde no centro de imagem do Hospital Municipal Getúlio Vargas. Serão adquiridos aparelho de raio-X, mamógrafo, tomógrafo, ultrassom com doppler colorido e cinco monitores. O investimento total será de R$ 4,45 milhões.

Investimentos do Programa Avançar Mais na Saúde vão permitir aquisição de equipamentos para o hospital -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Investimentos do Programa Avançar Mais na Saúde vão permitir aquisição de equipamentos para o hospital -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

“Anunciamos esses recursos aqui hoje porque os equipamentos precisam ser comprados e adaptados aos espaços do setor de imagem do novo hospital, que está em obras e que deve ser entregue ainda este ano. O governo do Estado está investindo em obras e equipamentos que melhoram a vida das pessoas”, destacou a titular da SES.

A diretora administrativa do hospital, Denise Reis, falou sobre as mudanças que o investimento estadual vai proporcionar. “Vivemos um momento histórico para o hospital com este investimento em novos equipamentos. Trazer essa tecnologia para nosso hospital representa um avanço enorme na qualificação do atendimento da comunidade. Hoje realizamos 27 mil exames por ano. Agora podemos dar 27 mil respostas mais rápidas e vamos ter 27 mil famílias mais protegidas”, declarou.

Campos falou sobre a redução de deslocamentos para realizar exames. “É o primeiro tomógrafo do hospital, e agora a população pode fazer esse exame aqui, sem precisar sair da cidade.”

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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