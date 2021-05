Municípios da Região Celeiro ganham recursos financeiros da Rede Cegonha

Dez municípios da Região Celeiro aparecem na lista do Ministério da Saúde (MS) que destinou R$ 6,7 milhões para o pagamento de exames de pré-natal na Atenção Primária à Saúde (APS). No total, 4.090 localidades foram contempladas.

A iniciativa faz parte da Rede Cegonha, estratégia do MS que assegura os cuidados necessários com mulheres e crianças que buscam atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). O Governo Federal repassa o recurso de acordo com a produção apresentada pelos estados e municípios em 2020.

As cidades que receberão os valores registraram as gestantes com exames avaliados até a vigésima semana de gestação entre janeiro e dezembro do ano passado.

O valor atende à determinação de portaria (nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017) que incluiu novos exames no pré-natal da Rede Cegonha. Entre eles, estão cultura de bactérias para identificação (urina), hemoglobina, ampliação do ultrassom obstétrico para 100% das gestantes, além de exames adicionais para gestantes de alto risco, como contagem de plaquetas, ultrassom obstétrico com doppler, entre outros.

Municípios contemplados na Região Celeiro:

- Bom Progresso:

Valor: R$ 99,72;

Número de exames em gestantes até 20 semanas: 2;

- Braga:

Valor: R$ 349,02;

Número de exames em gestantes até 20 semanas: 7;

- Campo Novo:

Valor: R$ 199,44;

Número de exames em gestantes até 20 semanas: 4;

- Derrubadas:

Valor: R$ 299,16;

Número de exames em gestantes até 20 semanas: 6;

- Inhacorá:

Valor: R$ 49,86;

Número de exames em gestantes até 20 semanas: 1;

- Miraguaí:

Valor: R$ 1.047,06;

Número de exames em gestantes até 20 semanas: 21;

- Santo Augusto:

Valor: R$ 149,58;

Número de exames em gestantes até 20 semanas: 3;

- São Martinho:

Valor: R$ 99,72;

Número de exames em gestantes até 20 semanas: 2;

- Tenente Portela:

Valor: R$ 249,30;

Número de exames em gestantes até 20 semanas: 5;

- Tiradentes do Sul:

Valor: R$ 49,86;

Número de exames em gestantes até 20 semanas: 1;

