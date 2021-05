Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 13ª sessão ordinária realizada no dia 24 de maio de 2021

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada neste Legislativo Municipal, a décima sétima sessão, décima terceira ordinária, da décima quarta Legislatura.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Elson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Loredi Adriel Saquet (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Itamar Sartori comunicou o afastamento preventivo do vereador Leandro Rodrigues Briato (PP) por suspeita de Covid-19.

Depois de lida, a ata da sessão anterior, nº 16/2021, foi posta à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade.

Matéria recebida:

- Projeto de Lei nº 044/2021 (24/05/21), do Executivo, autoriza repasse de recursos financeiros (R$ 42.500,00) ao Hospital Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco, para custeio de plantões médicos e manutenção mensal.

Matérias apreciadas na ordem do dia e aprovadas:

- Pedido de Informações nº 009/2021, do vereador Antônio Olgi Martins (PP), solicitando valor da receita com o ITR nos últimos três anos.

- Pedido de Informações nº 010/2021, do vereador Antônio Olgi Martins (PP), solicitando relação dos motoristas lotados na Secretaria de Obras, Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação.

- Proposição nº 051/2021, do vereador Loredi Saquet (PP), solicitando aquisição de ensiladeira auto propelida para auxiliar os produtores de leite.

- Proposição nº 052/2021, do vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), solicitando auxílio para reforma do centro comunitário do bairro Engenho Velho.

- Proposição nº 053/2021, do vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), solicitando notificação da empresa que executa o projeto da quadra esportiva no bairro Engenho Velho sobre os motivos das paralisações e exigindo a retomada urgente.

- Proposição nº 054/2021, do vereador Luiz Flávio Rangel (PP), solicitando a instituição de cesta básica aos servidores municipais.

- Proposição nº 055/2021, do vereador Itamar Sartori (PP), solicitando declarar Patrimônio Histórico Cultural do Município, o prédio da prefeitura velha.

- Projeto de Lei nº 038/2021 (30/04/21), do Executivo, regulamenta alíquotas previdenciárias (SIMPS) dos servidores do município.

- Projeto de Lei nº 043/2021 (17/05/21), do Executivo, autoriza convênio com o DAER visando a municipalização do trecho urbano da ERS 317 (Avenida Presidente Vargas desde a Rua Joaquim Vieira até o Distrito Industrial II).

Grande expediente:

- Luiz Flávio Rangel: Argumentou que o Legislativo estaria exercendo as atividades com visão crítica coerente da política local. Solicitou solução para alagamentos na Rua Carlos de Souza.

- Paulo Hermel: Registrou a atuação da APAE e conclamou a comunidade para apoiar a entidade.

- Antônio Olgi Martins: Comentou a importância para os servidores receber a cesta básica de alimentos. Cobrou a limpeza de bocas de lobo nas ruas da cidade.

- Elson Bueno Martins: Agradeceu pela sinalização no quebra-molas e pintura do espaço para embarque e desembarque de ambulâncias em frente ao posto de saúde.

- Itamar Sartori: Comentou sobre a poda de árvores na cidade sugerindo que a Administração Municipal forme equipe para tal serviço. Defendeu a vacinação dos professores.

- Lucas Santos da Cruz: Cobrou drenagem nas ruas do bairro Rigodanzo.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Secretaria da Câmara Municipal aos 25 de maio de 2021.

Rogério Kronbauer - Agente Legislativo

