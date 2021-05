Altos volumes de chuva são previstos para os próximos dias no Estado

Nos próximos dias poderão ocorrer altos volumes de chuva no Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 21/2021, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater/RS e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Entre a sexta-feira (28/05) e o sábado (29/05), a propagação de uma frente fria provocará chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados, sobretudo na metade Norte. No domingo (30/05), o ingresso de uma massa de ar seco e frio provocará o declínio das temperaturas, com valores próximos de 0°C e formação de geadas na maioria das regiões.

Na segunda-feira (31/05), a presença do ar frio manterá as temperaturas baixas e manterá a condição de geada ao amanhecer. Na terça (01/06) e na quarta-feira (02/06), o deslocamento de uma nova frente fria no Oceano vai aumentar a nebulosidade e provocar pancadas de chuva em grande parte do Estado.

Os totais esperados oscilarão entre 35 e 50 milímetros (mm) na maioria das áreas da Fronteira Oeste e Campanha. Na metade Norte, os valores irão variar entre 60 e 90 mm, e poderão superar 100 mm entre a Região Central e a Serra do Nordeste. Somente na zona Sul, os volumes previstos deverão ser inferiores a 20 mm.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.