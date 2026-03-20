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Hospital Divina Providência chega ao limite e renúncia coletiva escancara crise histórica em Frederico Westphalen

Saída em bloco da diretoria amplia pressão por soluções e expõe fragilidade na gestão de um dos principais hospitais da região

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com Informações fala Frederico
20/03/2026 às 16h29
Hospital Divina Providência chega ao limite e renúncia coletiva escancara crise histórica em Frederico Westphalen
Foto: Divulgação Simers

A crise no Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen atingiu um novo e preocupante patamar com a renúncia coletiva da diretoria, evidenciando um cenário de instabilidade administrativa e ausência de respostas efetivas diante da importância regional da instituição.

De acordo com a ata, a decisão foi motivada pela necessidade urgente de medidas que possibilitem uma reestruturação administrativa e financeira. O documento também confirma que a situação será formalmente comunicada a órgãos como o Ministério Público, o Poder Executivo e Legislativo municipal, a 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, a Secretaria Estadual da Saúde e o Conselho Municipal de Saúde.

Com isso, a crise deixa de ser apenas interna e passa a envolver diretamente toda a rede institucional que sustenta o funcionamento do hospital em Frederico Westphalen.

O episódio levanta um questionamento inevitável: como uma instituição desse porte chegou a esse ponto sem que soluções concretas fossem implementadas a tempo? A renúncia em bloco não representa apenas um fato isolado, mas o reflexo de um modelo de gestão que, ao longo do tempo, não conseguiu responder aos desafios acumulados.

O documento oficial de renúncia foi assinado por lideranças como o Presidente Paulo Ricardo Donin de Lima, o 1º Vice-Presidente Sandra Basso Vendrusculo e o 1º Tesoureiro José Jacinto Argenta, entre outros membros da gestão.

Mais do que apontar responsabilidades imediatas, o momento exige reconhecer que a crise é resultado de um processo prolongado, marcado por transições frágeis, indefinições e falta de ações estruturais efetivas.

Considerado essencial para o atendimento em saúde na região, o hospital agora enfrenta o desafio de reconstruir sua gestão e restabelecer a confiança da comunidade.

A saída coletiva da diretoria escancara uma realidade incontestável: o HDP chegou ao limite e precisa, com urgência, de soluções concretas e duradouras.

 NOTA A IMPRENSA

 À comunidade,

Dirigimo-nos a todos com transparência, respeito e senso de responsabilidade para reafirmar nosso compromisso inabalável com o hospital e, principalmente, com cada cidadão que depende de seus serviços.

Ao longo do tempo, o hospital tem desempenhado um papel essencial no cuidado com a saúde da nossa comunidade. Esse compromisso permanece firme. No entanto, também é de conhecimento público que a instituição enfrenta uma situação financeira extremamente delicada, construída ao longo dos anos, e que exige medidas estruturais e efetivas para sua superação.

Diante deste cenário, e após diálogo e alinhamento com os órgãos competentes, em especial com o Ministério Público, a Diretoria compreende que, neste momento, a medida mais responsável é permitir e viabilizar uma intervenção institucional, capaz de promover uma reorganização administrativa e financeira mais ampla, técnica e coerente com a realidade enfrentada.

Essa decisão não representa um afastamento de responsabilidades, mas sim um ato de prudência e compromisso com a continuidade dos serviços prestados. Entendemos que, por meio dessa medida, será possível criar as condições necessárias para a construção de soluções mais consistentes, inclusive no que se refere à abertura de negociações indispensáveis para a sustentabilidade do hospital.

Reafirmamos que esta decisão foi tomada com serenidade, responsabilidade e, acima de tudo, pensando no melhor para o hospital, seus colaboradores e toda a comunidade. Seguimos acreditando na importância do Hospital Divina Providência e confiamos que, com essa iniciativa, será possível construir um novo caminho, com maior segurança, organização e capacidade de resposta às demandas da população.

Ainda, reiteramos que essa decisão não afeta o serviço hospitalar, que segue com o atendimento normalizado. Agradecemos profundamente a todos os colaboradores, profissionais de saúde, parceiros e à comunidade pelo apoio, dedicação e confiança ao longo dessa jornada.

Contamos com a compreensão, o apoio e a colaboração de todos neste momento de transição. Juntos, podemos fortalecer ainda mais essa instituição tão essencial. Seguimos firmes no propósito de cuidar das pessoas.

Atenciosamente, Diretoria do Hospital Divina Providência.

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