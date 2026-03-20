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Senador Hamilton Mourão recebe diretoria do Hospital Santo Antônio para tratar de demandas de saúde

A comitiva foi liderada pela presidente do hospital, Mirna Teresinha Kinsel Braucks, e contou com o apoio político do vice-prefeito de Miraguai, Ricardo Barbosa Fink, e da vereadora Regina Martins Reggiori

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Ascom Senador Mourão
20/03/2026 às 16h27
Senador Hamilton Mourão recebe diretoria do Hospital Santo Antônio para tratar de demandas de saúde
Foto: Divulgação Ascom Senador Mourão

Em agenda realizada na capital gaúcha, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) reuniu-se com a presidência do Hospital Santo Antônio (HSA), sediado em Tenente Portela. O encontro teve como objetivo a apresentação de demandas prioritárias da instituição, que é considerada um polo de saúde fundamental para a região Noroeste do Rio Grande do Sul.

A comitiva foi liderada pela presidente do hospital, Mirna Teresinha Kinsel Braucks, e contou com o apoio político do vice-prefeito de Miraguai, Ricardo Barbosa Fink, e da vereadora Regina Martins Reggiori, ambos correligionários do senador.

Referência Regional

O Hospital Santo Antônio atende não apenas a população de Tenente Portela, mas também diversos municípios vizinhos, consolidando-se como uma unidade de referência para o Sistema Único de Saúde (SUS) na região.

Durante a audiência, foram entregues ao senador documentos que detalham as necessidades financeiras e estruturais da entidade. Mourão destacou a importância do HSA e afirmou que as solicitações serão analisadas para viabilizar o apoio necessário através de sua atuação no Senado Federal.

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