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Técnica FUE redefine padrões de transplante capilar moderno

Médico explica como o procedimento pode garantir resultados duradouros ao aliar desenho natural da linha capilar e distribuição estratégica dos fios.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/03/2026 às 12h49
Técnica FUE redefine padrões de transplante capilar moderno
Imagem de Freepik

O transplante capilar pela técnica FUE, sigla em inglês para Follicular Unit Extraction, tem se consolidado como uma das principais alternativas para pacientes que enfrentam alopecia androgenética ou desejam corrigir falhas em procedimentos anteriores. Mais do que uma cirurgia estética, trata-se de um processo médico e cirúrgico que combina ciência, biomecânica e percepção artística para reconstruir a identidade capilar com rigor técnico.

De acordo com levantamento da Business Research Insights, o mercado global de transplante capilar deve crescer de US$ 3,07 bilhões em 2026 para US$ 5,22 bilhões em 2035. O aumento da demanda reflete não apenas a evolução das técnicas, mas também a preocupação crescente com a saúde capilar.

O Dr. Leonardo Amarante, médico especialista em transplante capilar, explica que o FUE é uma cirurgia de redistribuição folicular definitiva, fundamentada no princípio da resistência genética da área doadora à alopecia androgenética.

"As unidades foliculares são extraídas individualmente e implantadas com precisão milimétrica nas áreas de rarefação. O procedimento não apenas reposiciona os fios; ele reconstrói a identidade do indivíduo com critério técnico", afirma.

O médico ressalta que a principal diferença em relação a outras técnicas está na extração individualizada das unidades foliculares, sem necessidade de incisão linear, o que preserva a área doadora e amplia a versatilidade estética. "Entretanto, a técnica por si só não determina excelência. O diferencial está na condução cirúrgica, no controle rigoroso da qualidade das unidades extraídas e na implantação criteriosa", observa.

Segundo o Dr. Leonardo Amarante, o procedimento costuma ser indicado em casos de alopecia androgenética estabilizada, correções de transplantes prévios, refinamento da linha frontal e reconstruções específicas. Contudo, ele reforça que a indicação exige avaliação criteriosa. "Pacientes com área doadora limitada, doenças ativas do couro cabeludo ou expectativas incompatíveis com o limite biológico podem não ser bons candidatos", enfatiza o especialista.

Planejamento individualizado é etapa estratégica

Uma pesquisa divulgada pelo jornal britânico The Mirror revela que nove em cada dez jovens adultos, entre 18 e 24 anos, estão preocupados com a possibilidade de o cabelo ficar ralo ou desaparecer completamente.

Neste cenário, Dr. Leonardo Amarante detalha que, na fase de planejamento da cirurgia, são avaliados densidade e qualidade da área doadora, calibre dos fios, padrão evolutivo da alopecia, proporções faciais e projeção futura da perda capilar. "Cada caso deve ser planejado de forma individualizada, considerando não apenas o presente, mas a evolução natural ao longo dos anos. Um transplante bem executado começa muito antes do dia da cirurgia", destaca.

Outro fator determinante para a naturalidade do resultado é o desenho da linha capilar. "Ela deve respeitar proporções faciais, idade do paciente e irregularidades fisiológicas próprias de um cabelo não transplantado. Um desenho excessivamente simétrico ou artificial compromete o resultado. A hairline precisa ser construída com sensibilidade estética e rigor técnico, em um equilíbrio que exige experiência e percepção artística", frisa.

A distribuição das unidades foliculares também exige estratégia. O especialista informa que unidades de um fio são posicionadas na linha frontal para garantir transição natural, enquanto unidades múltiplas reforçam áreas de sustentação. "É necessário equilibrar densidade estética com preservação da área doadora, definindo a arquitetura capilar, respeitando limites e priorizando a harmonia facial", pontua.

Para quem considera realizar o transplante, o Dr. Leonardo Amarante salienta que algumas informações são indispensáveis para uma decisão consciente. "O paciente deve compreender que o procedimento redistribui fios existentes, não cria novos. Além disso, há um limite biológico determinado pela área doadora e a alopecia é progressiva, exigindo visão de longo prazo".

"Também é essencial saber quem executará a cirurgia e qual o modelo de acompanhamento oferecido. No meu método, realizo pessoalmente o procedimento e acompanho cada fase do pós-operatório", conclui o médico especialista.

Para saber mais, basta acessar: https://drleonardoamarante.med.br/

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