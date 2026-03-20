Governo do Estado investe mais de R$ 77 milhões em hospitais da macrorregião Centro-Oeste

Desde 2021, o Programa Avançar Mais já investiu mais de R$ 77 milhões na qualificação de hospitais da macrorregião Centro-Oeste, beneficiando usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em 44 municípios gaúchos. Os repasses do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), contemplam obras (R$ 47 milhões) e aquisição de equipamentos (R$ 30 milhões).
Hospital Regional de Santa Maria
Os investimentos do governo do Estado no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), por meio do Programa Avançar, já ultrapassam R$ 14 milhões e têm ampliado a capacidade de atendimento da instituição, referência em média e alta complexidade para a região Central do Rio Grande do Sul. Os recursos foram destinados à aquisição de equipamentos, reformas estruturais e implantação de novos serviços, com foco na qualificação da assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Um dos principais avanços foi a implantação do serviço de hemodinâmica, inaugurado em janeiro de 2025, voltado ao diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares. Desde a abertura, o setor já realizou mais de 1,2 mil exames, entre angioplastias e cateterismos. Os investimentos também viabilizaram a reforma e implantação das unidades de terapia intensiva adulta e cardiológica/vascular, além da aquisição de equipamentos estratégicos para os centros cirúrgico e de diagnóstico por imagem, bem como para a hemodinâmica, somando mais de R$ 8,6 milhões.
O hospital recebeu ainda um tomógrafo, com investimento de R$ 2,3 milhões, e conta com recursos para pintura e reparos externos da edificação e para a implantação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios. Para o diretor administrativo do HRSM, Geison Farias, os aportes refletem diretamente na assistência. “São investimentos que têm qualificado os serviços oferecidos pelo hospital, garantindo mais agilidade no diagnóstico, no tratamento e na alta dos nossos pacientes”, destacou.
Santa Casa de Alegrete recebe mais de R$ 15,7 milhões do Avançar na Saúde
A Santa Casa de Alegrete recebeu R$ 15,7 milhões em investimentos do governo do Estado, por meio do Programa Avançar na Saúde, destinados à ampliação da estrutura hospitalar, aquisição de equipamentos e qualificação da assistência prestada à população da região. Os investimentos fortalecem áreas estratégicas como terapia intensiva, saúde mental, hemodiálise, diagnóstico por imagem, atenção materno-infantil e bloco cirúrgico. As melhorias fortalecem a saúde na região, pois a Santa Casa é uma referência não apenas para Alegrete, mas para diversos municípios da Fronteira Oeste.
Entre os destaques está a aquisição de 13 máquinas de hemodiálise, com investimento de R$ 1 milhão, ampliando a capacidade de atendimento a pacientes renais crônicos. A Santa Casa também recebeu recursos para a aquisição de uma ressonância magnética de 1,5 tesla, no valor de R$ 4,4 milhões, equipamento inaugurado em fevereiro de 2026 e que representa um avanço significativo no diagnóstico por imagem disponibilizado no município. “Os recursos contribuem para qualificar a estrutura, ampliar serviços e garantir mais resolutividade, o que significa mais acesso, mais qualidade e mais segurança para os usuários do SUS”, reforça Haracelli de Olivieira, coordenadora da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde.
Texto: Ascom SES
Edição: Secom