Sexta, 20 de Março de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado investe mais de R$ 77 milhões em hospitais da macrorregião Centro-Oeste

Desde 2021, o Programa Avançar Mais já investiu mais de R$ 77 milhões na qualificação de hospitais da macrorregião Centro-Oeste, beneficiando usuár...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/03/2026 às 09h27
Governo do Estado investe mais de R$ 77 milhões em hospitais da macrorregião Centro-Oeste
Hospitais da macrorregião já foram contemplados com mais de R$ 47 milhões em obras e R$ 30 milhões para novos equipamentos -Foto: Alina Souza/Arquivo SES

Desde 2021, o Programa Avançar Mais já investiu mais de R$ 77 milhões na qualificação de hospitais da macrorregião Centro-Oeste, beneficiando usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em 44 municípios gaúchos. Os repasses do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), contemplam obras (R$ 47 milhões) e aquisição de equipamentos (R$ 30 milhões).

Hospital Regional de Santa Maria

Os investimentos do governo do Estado no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), por meio do Programa Avançar, já ultrapassam R$ 14 milhões e têm ampliado a capacidade de atendimento da instituição, referência em média e alta complexidade para a região Central do Rio Grande do Sul. Os recursos foram destinados à aquisição de equipamentos, reformas estruturais e implantação de novos serviços, com foco na qualificação da assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Foto mostra fachada do Hospital Regional de Santa Maria, com destaque para placa do governo do Estado sobre a obra.
Hospital Regional de Santa Maria já recebeu mais de R$ 14 milhões do Programa Avançar -Foto: Alina Souza/Arquivo SES

Um dos principais avanços foi a implantação do serviço de hemodinâmica, inaugurado em janeiro de 2025, voltado ao diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares. Desde a abertura, o setor já realizou mais de 1,2 mil exames, entre angioplastias e cateterismos. Os investimentos também viabilizaram a reforma e implantação das unidades de terapia intensiva adulta e cardiológica/vascular, além da aquisição de equipamentos estratégicos para os centros cirúrgico e de diagnóstico por imagem, bem como para a hemodinâmica, somando mais de R$ 8,6 milhões.

O hospital recebeu ainda um tomógrafo, com investimento de R$ 2,3 milhões, e conta com recursos para pintura e reparos externos da edificação e para a implantação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios. Para o diretor administrativo do HRSM, Geison Farias, os aportes refletem diretamente na assistência. “São investimentos que têm qualificado os serviços oferecidos pelo hospital, garantindo mais agilidade no diagnóstico, no tratamento e na alta dos nossos pacientes”, destacou.

Além de reformas estruturais, o Hospital Regional de Santa Maria também recebeu recursos para aquisição de novos equipamentos -Foto: Alina Souza/Arquivo SES
Além de reformas estruturais, o Hospital Regional de Santa Maria também recebeu recursos para aquisição de novos equipamentos -Foto: Alina Souza/Arquivo SES

Santa Casa de Alegrete recebe mais de R$ 15,7 milhões do Avançar na Saúde

Foto mostra o governador Eduardo Leite e autoridades na inauguração de unidade na Santa Casa de Alegrete. Eles aplaudem em direção a placa do governo do Estado sobre a obra.
Governador Eduardo Leite no anúncio da construção de unidade e entrega de equipamentos de hemodiálise na Santa Casa de Alegrete -Foto: Arthur Vargas/Arquivo SES
A Santa Casa de Alegrete recebeu R$ 15,7 milhões em investimentos do governo do Estado, por meio do Programa Avançar na Saúde, destinados à ampliação da estrutura hospitalar, aquisição de equipamentos e qualificação da assistência prestada à população da região. Os investimentos fortalecem áreas estratégicas como terapia intensiva, saúde mental, hemodiálise, diagnóstico por imagem, atenção materno-infantil e bloco cirúrgico. As melhorias fortalecem a saúde na região, pois a Santa Casa é uma referência não apenas para Alegrete, mas para diversos municípios da Fronteira Oeste.

Entre os destaques está a aquisição de 13 máquinas de hemodiálise, com investimento de R$ 1 milhão, ampliando a capacidade de atendimento a pacientes renais crônicos. A Santa Casa também recebeu recursos para a aquisição de uma ressonância magnética de 1,5 tesla, no valor de R$ 4,4 milhões, equipamento inaugurado em fevereiro de 2026 e que representa um avanço significativo no diagnóstico por imagem disponibilizado no município. “Os recursos contribuem para qualificar a estrutura, ampliar serviços e garantir mais resolutividade, o que significa mais acesso, mais qualidade e mais segurança para os usuários do SUS”, reforça Haracelli de Olivieira, coordenadora da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Ressonância magnética instalada na Santa Casa de Alegrete tem capacidade quatro vezes maior que o equipamento anterior -Foto: Arthur Vargas/Arquivo SES
Ressonância magnética instalada na Santa Casa de Alegrete tem capacidade quatro vezes maior que o equipamento anterior -Foto: Arthur Vargas/Arquivo SES

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Audiência contou com participação de Gabriel Souza e Arita Bergmann -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 14 horas

Estado irá desapropriar Hospital São Vicente de Paulo, em Osório

O Governo do Rio Grande do Sul irá desapropriar o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório, como medida excepcional para assegurar a continu...
Saúde Há 16 horas

Rastreamento para câncer colorretal pode ser implementado no SUS

Diretriz vai passar por consulta pública e será analisada pela Conitec

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 18 horas

Saúde estadual alerta sobre sinais e prevenção do câncer colorretal

Foto: Divulgação SESDurante o Março Azul, mês dedicado à conscientização sobre o câncer colorretal ou do intestino, a Secretaria de Estado da Saúde...

 (Foto: Duda Fortes / Agencia RBS)
Saúde Pública Há 24 horas

Campanha de vacinação contra a gripe inicia no fim de março em todo o país

Meta é imunizar 90% dos grupos prioritários até o final de maio

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Anvisa proíbe venda de fórmula infantil contaminada por toxina

Medida foi adotada após comunicado do prório fabricante

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
25° Sensação
2.1 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Sábado
35° 19°
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 20°
Terça
28° 19°
Quarta
31° 19°
Últimas notícias
Justiça Eleitoral Há 4 minutos

Justiça Eleitoral confirma decisão e rejeita acusação de fraude à cota de gênero em Miraguaí
Tecnologia Há 10 minutos

Brasil integra top 10 em uso de energia solar
Câmara Há 10 minutos

Projeto aprovado em comissão permite que motorista com CNH tipo B dirija carros elétricos de até 4.250 kg
Ação Policial Há 18 minutos

Com apoio da Brigada Militar, Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Horizontina
Tecnologia Há 47 minutos

ABB investe US$ 75 milhões na Índia para expandir manufatura

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,50%
Euro
R$ 6,08 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,139,44 -0,34%
Ibovespa
180,270,63 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2986 (19/03/26)
01
05
13
26
41
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6980 (19/03/26)
07
08
66
76
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3640 (19/03/26)
01
04
06
07
09
10
11
13
14
15
16
18
19
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias