Governo do Estado investe mais de R$ 77 milhões em hospitais da macrorregião Centro-Oeste

Hospitais da macrorregião já foram contemplados com mais de R$ 47 milhões em obras e R$ 30 milhões para novos equipamentos -Foto: Alina Souza/Arquivo SES

Desde 2021, o Programa Avançar Mais já investiu mais de R$ 77 milhões na qualificação de hospitais da macrorregião Centro-Oeste, beneficiando usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em 44 municípios gaúchos. Os repasses do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), contemplam obras (R$ 47 milhões) e aquisição de equipamentos (R$ 30 milhões).

Hospital Regional de Santa Maria

Os investimentos do governo do Estado no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), por meio do Programa Avançar, já ultrapassam R$ 14 milhões e têm ampliado a capacidade de atendimento da instituição, referência em média e alta complexidade para a região Central do Rio Grande do Sul. Os recursos foram destinados à aquisição de equipamentos, reformas estruturais e implantação de novos serviços, com foco na qualificação da assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Hospital Regional de Santa Maria já recebeu mais de R$ 14 milhões do Programa Avançar - Foto: Alina Souza/Arquivo SES

Um dos principais avanços foi a implantação do serviço de hemodinâmica, inaugurado em janeiro de 2025, voltado ao diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares. Desde a abertura, o setor já realizou mais de 1,2 mil exames, entre angioplastias e cateterismos. Os investimentos também viabilizaram a reforma e implantação das unidades de terapia intensiva adulta e cardiológica/vascular, além da aquisição de equipamentos estratégicos para os centros cirúrgico e de diagnóstico por imagem, bem como para a hemodinâmica, somando mais de R$ 8,6 milhões.

O hospital recebeu ainda um tomógrafo, com investimento de R$ 2,3 milhões, e conta com recursos para pintura e reparos externos da edificação e para a implantação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios. Para o diretor administrativo do HRSM, Geison Farias, os aportes refletem diretamente na assistência. “São investimentos que têm qualificado os serviços oferecidos pelo hospital, garantindo mais agilidade no diagnóstico, no tratamento e na alta dos nossos pacientes”, destacou.

Além de reformas estruturais, o Hospital Regional de Santa Maria também recebeu recursos para aquisição de novos equipamentos -Foto: Alina Souza/Arquivo SES

Santa Casa de Alegrete recebe mais de R$ 15,7 milhões do Avançar na Saúde

Governador Eduardo Leite no anúncio da construção de unidade e entrega de equipamentos de hemodiálise na Santa Casa de Alegrete -Foto: Arthur Vargas/Arquivo SES A Santa Casa de Alegrete recebeu R$ 15,7 milhões em investimentos do governo do Estado, por meio do Programa Avançar na Saúde, destinados à ampliação da estrutura hospitalar, aquisição de equipamentos e qualificação da assistência prestada à população da região. Os investimentos fortalecem áreas estratégicas como terapia intensiva, saúde mental, hemodiálise, diagnóstico por imagem, atenção materno-infantil e bloco cirúrgico. As melhorias fortalecem a saúde na região, pois a Santa Casa é uma referência não apenas para Alegrete, mas para diversos municípios da Fronteira Oeste.

Entre os destaques está a aquisição de 13 máquinas de hemodiálise, com investimento de R$ 1 milhão, ampliando a capacidade de atendimento a pacientes renais crônicos. A Santa Casa também recebeu recursos para a aquisição de uma ressonância magnética de 1,5 tesla, no valor de R$ 4,4 milhões, equipamento inaugurado em fevereiro de 2026 e que representa um avanço significativo no diagnóstico por imagem disponibilizado no município. “Os recursos contribuem para qualificar a estrutura, ampliar serviços e garantir mais resolutividade, o que significa mais acesso, mais qualidade e mais segurança para os usuários do SUS”, reforça Haracelli de Olivieira, coordenadora da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Ressonância magnética instalada na Santa Casa de Alegrete tem capacidade quatro vezes maior que o equipamento anterior -Foto: Arthur Vargas/Arquivo SES