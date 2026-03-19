Campanha de vacinação contra a gripe inicia no fim de março em todo o país

A campanha de vacinação contra a gripe deste ano começa em 28 de março. Segundo o Ministério da Saúde, a imunização dos grupos prioritários seguirá até 30 de maio, com a meta de atingir 90% de cobertura entre crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais.
A mobilização terá início na mesma data nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, que também marca o Dia D da campanha.
No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou o começo da ação para os grupos prioritários, que somam cerca de cinco milhões de pessoas – incluindo pacientes com comorbidades, indígenas e profissionais da saúde, entre outros.
Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu quase 5 milhões de doses aos Estados. No ano passado, a campanha teve início em 7 de abril.
Dados preliminares da SES apontam que 101 pessoas morreram por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2026 no Rio Grande do Sul até esta quarta-feira (18), sendo cinco por influenza. No mesmo período de 2025, foram registradas 218 mortes, das quais sete por influenza.
Grupos prioritários no RS
- Crianças de 6 meses a 6 anos: 662.692
- Pessoas de 60 anos e mais: 2.380.658
- Gestantes: 84.055
- Puérperas: 13.812
- Indígenas vivendo fora da terra indígena: 15.434
- Indígenas vivendo em terra indígena: 25.270
- Quilombolas: 17.552
- Trabalhadores de saúde: 453.064
- Pessoas com deficiência permanente: 464.668
- Adolescentes em medidas socioeducativas: 1.249
- População privada de liberdade: 33.699
- Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade: 6.745
- Pessoas com comorbidades: 665.072
- Professores: 153.385
- Forças Armadas: 38.899
- Pessoas em situação de rua: 4.128
- Forças de Segurança e Salvamento: 28.178
- Caminhoneiros: 128.564
- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso: 29.034
- Trabalhadores portuários: 4.051
- Trabalhadores dos Correios: 5.347
Total: 5.215.556
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