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Campanha de vacinação contra a gripe inicia no fim de março em todo o país

Meta é imunizar 90% dos grupos prioritários até o final de maio

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
19/03/2026 às 10h26
Campanha de vacinação contra a gripe inicia no fim de março em todo o país
(Foto: Duda Fortes / Agencia RBS)

A campanha de vacinação contra a gripe deste ano começa em 28 de março. Segundo o Ministério da Saúde, a imunização dos grupos prioritários seguirá até 30 de maio, com a meta de atingir 90% de cobertura entre crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais.

A mobilização terá início na mesma data nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, que também marca o Dia D da campanha.

No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou o começo da ação para os grupos prioritários, que somam cerca de cinco milhões de pessoas – incluindo pacientes com comorbidades, indígenas e profissionais da saúde, entre outros.

Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu quase 5 milhões de doses aos Estados. No ano passado, a campanha teve início em 7 de abril.

Dados preliminares da SES apontam que 101 pessoas morreram por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2026 no Rio Grande do Sul até esta quarta-feira (18), sendo cinco por influenza. No mesmo período de 2025, foram registradas 218 mortes, das quais sete por influenza.

Grupos prioritários no RS

  -  Crianças de 6 meses a 6 anos: 662.692

  -  Pessoas de 60 anos e mais: 2.380.658

  -  Gestantes: 84.055

  -  Puérperas: 13.812

  -  Indígenas vivendo fora da terra indígena: 15.434

  -  Indígenas vivendo em terra indígena: 25.270

  -  Quilombolas: 17.552

  -  Trabalhadores de saúde: 453.064

  -  Pessoas com deficiência permanente: 464.668

  -  Adolescentes em medidas socioeducativas: 1.249

  -  População privada de liberdade: 33.699

  -  Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade: 6.745

  -  Pessoas com comorbidades: 665.072

  -  Professores: 153.385

  -  Forças Armadas: 38.899

  -  Pessoas em situação de rua: 4.128

  -  Forças de Segurança e Salvamento: 28.178

  -  Caminhoneiros: 128.564

  -  Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso: 29.034

  -  Trabalhadores portuários: 4.051

  -  Trabalhadores dos Correios: 5.347

Total: 5.215.556

 

 

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