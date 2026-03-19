Campanha de vacinação contra a gripe inicia no fim de março em todo o país

A campanha de vacinação contra a gripe deste ano começa em 28 de março. Segundo o Ministério da Saúde, a imunização dos grupos prioritários seguirá até 30 de maio, com a meta de atingir 90% de cobertura entre crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais.

A mobilização terá início na mesma data nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, que também marca o Dia D da campanha.

No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou o começo da ação para os grupos prioritários, que somam cerca de cinco milhões de pessoas – incluindo pacientes com comorbidades, indígenas e profissionais da saúde, entre outros.

Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu quase 5 milhões de doses aos Estados. No ano passado, a campanha teve início em 7 de abril.

Dados preliminares da SES apontam que 101 pessoas morreram por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2026 no Rio Grande do Sul até esta quarta-feira (18), sendo cinco por influenza. No mesmo período de 2025, foram registradas 218 mortes, das quais sete por influenza.

Grupos prioritários no RS

- Crianças de 6 meses a 6 anos: 662.692

- Pessoas de 60 anos e mais: 2.380.658

- Gestantes: 84.055

- Puérperas: 13.812

- Indígenas vivendo fora da terra indígena: 15.434

- Indígenas vivendo em terra indígena: 25.270

- Quilombolas: 17.552

- Trabalhadores de saúde: 453.064

- Pessoas com deficiência permanente: 464.668

- Adolescentes em medidas socioeducativas: 1.249

- População privada de liberdade: 33.699

- Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade: 6.745

- Pessoas com comorbidades: 665.072

- Professores: 153.385

- Forças Armadas: 38.899

- Pessoas em situação de rua: 4.128

- Forças de Segurança e Salvamento: 28.178

- Caminhoneiros: 128.564

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso: 29.034

- Trabalhadores portuários: 4.051

- Trabalhadores dos Correios: 5.347

Total: 5.215.556

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp