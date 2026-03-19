Com o Avançar Mais na Saúde, Estado já destinou R$ 187,5 milhões para obras e equipamentos em hospitais da Região Norte

Lançado em 2021 para qualificar a rede hospitalar do Rio Grande do Sul, o Avançar Mais na Saúde , programa do governo do Estado executado pela Secretaria da Saúde, já destinou R$ 187,5 milhões para a melhoria da estrutura dos hospitais da região Norte que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
Foram destinados R$ 91,4 milhões para obras de reforma ou ampliação de hospitais, incluindo espaços críticos, como unidades de terapia intensiva (UTI) pediátricas e centros de hemodiálise, além da modernização de centros cirúrgicos. Esses são apenas alguns dos avanços para melhoria do atendimento oferecido à população.
Também foram aplicados mais R$ 96,1 milhões em equipamentos de diagnóstico por imagem – como angiógrafos, tomógrafos e aparelhos de raio-x –, itens cirúrgicos de ponta, respiradores, camas hospitalares e focos cirúrgicos. O investimento do Estado possibilita diagnósticos mais precisos e em menor tempo, ampliando a possibilidade de cura e recuperação dos pacientes.
Hospital de Tenente Portela modernizado
O Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, foi o maior beneficiado pelo Avançar na região Norte. Foram destinados R$ 28,4 milhões à instituição. Entre os recursos, destaca-se o investimento de R$ 5 milhões para a aquisição e instalação de equipamentos para a maternidade, o centro de diagnóstico por imagens, o centro cirúrgico, a emergência e a UTI adulto.
Com outro investimento do Estado, de R$ 621 mil, o hospital reformou e ampliou a unidade pediátrica. O espaço, que era utilizado havia mais de 50 anos e contava com equipamentos antigos, recebeu novos aparelhos, além de quatro novos leitos de internação. Foram substituídos também todos os monitores multiparâmetros, as camas de UTI adulto e instalada uma central de monitoramento de pacientes.
Também com apoio do Estado, o Hospital Santo Antônio adquiriu – por R$ 6 milhões – um novo aparelho de ressonância magnética, com inauguração prevista até maio. De acordo com a direção, o equipamento possibilitará que os pacientes de Tenente Portela possam fazer o exame no município, evitando ter de se deslocar cerca de 50 quilômetros, como ocorre atualmente.
Já o centro cirúrgico recebeu microscópios, mesa, foco de teto, laser para vasectomia, torre de vídeo para cirurgia bariátrica, equipamentos para cirurgias de catarata, aparelho de anestesia, entre outros. O hospital é referência em cirurgias de média e alta complexidade para todos os municípios da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), realizando, em média, de 800 a mil procedimentos cirúrgicos por mês.
“No caso da unidade pediátrica, antes, era um ambiente precário. Hoje, temos mais segurança e conforto para os pacientes”, explica a presidente da instituição, Mirna Braucks. “Temos uma central que permite o monitoramento instantâneo dos internados em estado crítico, o que traz mais segurança e melhora a produção de dados para elaboração e análise de indicadores hospitalares”, detalha.
Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, recebeu R$ 20 milhões
O segundo maior volume de recursos – R$ 20,2 milhões – foi repassado ao Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo. Entre os principais investimentos, foi destinado R$ 1,6 milhão para a aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico e os setores de endoscopia e de hemodiálise. Após outro repasse, de R$ 6,1 milhões, está sendo adquirido um aparelho de ressonância magnética de última geração para o centro de imagens.
O Estado, por meio do Avançar, também repassou R$ 556,5 mil para a compra e a instalação de uma mesa com suportes para cirurgias de deformidades da coluna vertebral em crianças. O equipamento é o único no Rio Grande do Sul utilizado nesse tipo de cirurgia (há somente três no país).
“É a melhor mesa que existe em nível mundial”, explica o cirurgião ortopédico Luís Gustavo Calieron, responsável pelo serviço de escoliose do hospital. “É uma mesa elaborada para facilitar a correção da escoliose. Como é feita de carbono, a colocação dos parafusos fica muito mais fácil e mais rápida porque não tem o metal das mesas tradicionais. Como é feita para todos os tipos de deformidade, ajuda no posicionamento do paciente e deixa o abdômen totalmente livre”, acrescenta.
Também de Passo Fundo, o Hospital de Clínicas recebeu outros R$ 17,8 milhões por meio do Avançar. É o terceiro maior volume de recursos destinado a um hospital da região Norte, financiando, entre outras melhorias, a conclusão do setor de diálise, da pediatria, da maternidade e da internação, além da aquisição de equipamentos.
Texto: Ascom SES
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