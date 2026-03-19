Com o Avançar Mais na Saúde, Estado já destinou R$ 187,5 milhões para obras e equipamentos em hospitais da Região Norte

Lançado em 2021 para qualificar a rede hospitalar do Rio Grande do Sul, o Avançar Mais na Saúde , programa do governo do Estado executado pela Secretaria da Saúde, já destinou R$ 187,5 milhões para a melhoria da estrutura dos hospitais da região Norte que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Foram destinados R$ 91,4 milhões para obras de reforma ou ampliação de hospitais, incluindo espaços críticos, como unidades de terapia intensiva (UTI) pediátricas e centros de hemodiálise, além da modernização de centros cirúrgicos. Esses são apenas alguns dos avanços para melhoria do atendimento oferecido à população.

Hospitais ganham novos equipamentos, leitos e estrutura para atender pacientes do SUS -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Também foram aplicados mais R$ 96,1 milhões em equipamentos de diagnóstico por imagem – como angiógrafos, tomógrafos e aparelhos de raio-x –, itens cirúrgicos de ponta, respiradores, camas hospitalares e focos cirúrgicos. O investimento do Estado possibilita diagnósticos mais precisos e em menor tempo, ampliando a possibilidade de cura e recuperação dos pacientes.

Hospital de Tenente Portela modernizado

O Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, foi o maior beneficiado pelo Avançar na região Norte. Foram destinados R$ 28,4 milhões à instituição. Entre os recursos, destaca-se o investimento de R$ 5 milhões para a aquisição e instalação de equipamentos para a maternidade, o centro de diagnóstico por imagens, o centro cirúrgico, a emergência e a UTI adulto.

Unidade pediátrica é ampliada e modernizada com investimento de R$ 621 mil do Estado -Foto: Divulgação SES

Com outro investimento do Estado, de R$ 621 mil, o hospital reformou e ampliou a unidade pediátrica. O espaço, que era utilizado havia mais de 50 anos e contava com equipamentos antigos, recebeu novos aparelhos, além de quatro novos leitos de internação. Foram substituídos também todos os monitores multiparâmetros, as camas de UTI adulto e instalada uma central de monitoramento de pacientes.

Também com apoio do Estado, o Hospital Santo Antônio adquiriu – por R$ 6 milhões – um novo aparelho de ressonância magnética, com inauguração prevista até maio. De acordo com a direção, o equipamento possibilitará que os pacientes de Tenente Portela possam fazer o exame no município, evitando ter de se deslocar cerca de 50 quilômetros, como ocorre atualmente.

Já o centro cirúrgico recebeu microscópios, mesa, foco de teto, laser para vasectomia, torre de vídeo para cirurgia bariátrica, equipamentos para cirurgias de catarata, aparelho de anestesia, entre outros. O hospital é referência em cirurgias de média e alta complexidade para todos os municípios da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), realizando, em média, de 800 a mil procedimentos cirúrgicos por mês.

Revitalização garante monitoramento em tempo real na pediatria, além de avançar em segurança e na qualidade assistencial -Foto: Divulgação SES

“No caso da unidade pediátrica, antes, era um ambiente precário. Hoje, temos mais segurança e conforto para os pacientes”, explica a presidente da instituição, Mirna Braucks. “Temos uma central que permite o monitoramento instantâneo dos internados em estado crítico, o que traz mais segurança e melhora a produção de dados para elaboração e análise de indicadores hospitalares”, detalha.

Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, recebeu R$ 20 milhões

O segundo maior volume de recursos – R$ 20,2 milhões – foi repassado ao Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo. Entre os principais investimentos, foi destinado R$ 1,6 milhão para a aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico e os setores de endoscopia e de hemodiálise. Após outro repasse, de R$ 6,1 milhões, está sendo adquirido um aparelho de ressonância magnética de última geração para o centro de imagens.

Hospital de Passo Fundo fortalece estrutura e serviços, além de ampliar a capacidade cirúrgica e de diagnóstico -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O Estado, por meio do Avançar, também repassou R$ 556,5 mil para a compra e a instalação de uma mesa com suportes para cirurgias de deformidades da coluna vertebral em crianças. O equipamento é o único no Rio Grande do Sul utilizado nesse tipo de cirurgia (há somente três no país).

Única no RS, mesa cirúrgica feita de carbono aumenta precisão em procedimentos para correção da escoliose em crianças -Foto: Divulgação SES

“É a melhor mesa que existe em nível mundial”, explica o cirurgião ortopédico Luís Gustavo Calieron, responsável pelo serviço de escoliose do hospital. “É uma mesa elaborada para facilitar a correção da escoliose. Como é feita de carbono, a colocação dos parafusos fica muito mais fácil e mais rápida porque não tem o metal das mesas tradicionais. Como é feita para todos os tipos de deformidade, ajuda no posicionamento do paciente e deixa o abdômen totalmente livre”, acrescenta.

Investimento de R$ 17,8 milhões viabiliza conclusão de setores estratégicos no Hospital de Clínicas para ampliação de serviços -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Também de Passo Fundo, o Hospital de Clínicas recebeu outros R$ 17,8 milhões por meio do Avançar. É o terceiro maior volume de recursos destinado a um hospital da região Norte, financiando, entre outras melhorias, a conclusão do setor de diálise, da pediatria, da maternidade e da internação, além da aquisição de equipamentos.