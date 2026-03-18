Troca de aparelhos de ar-condicionado moderniza climatização no Hospital Regional de São José

Foto: Divulgação SES
O Hospital Regional de São José (HRSJ) segue executando a modernização de sua estrutura com a instalação e substituição de aparelhos de ar-condicionado. Na última semana, a unidade realizou a centésima troca de equipamentos. Apenas neste ano, 12 dispositivos já foram substituídos na instituição.
Com investimentos do Governo do Estado, o HRSJ já melhorou a climatização de setores críticos e de alta complexidade, como as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), o Centro Cirúrgico e a Central de Material e Esterilização (CME). Também foram contempladas áreas como as Emergências Geral e Ortopédica, além de recepções, consultórios ambulatoriais e a Maternidade. As instalações contaram com o apoio da Associação Amigos do Hospital Regional de São José (AAMHOR), da Ação Linda e da Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis (AEMFLO).
“Os novos equipamentos já estão em funcionamento em locais estratégicos. Além da climatização, estamos investindo na modernização do parque tecnológico e na revitalização de diversos espaços físicos, sempre com o objetivo de oferecer mais qualidade, proteção e eficiência no atendimento à população catarinense”, destacou o diretor do HRSJ, Daywson Koerich.
A renovação dos equipamentos garante maior segurança biológica, já que aparelhos modernos contam com filtros mais eficientes, capazes de reduzir a proliferação de bactérias e fungos. A substituição também contribui para a preservação de insumos sensíveis, diminui custos de manutenção e melhora o conforto térmico para pacientes e profissionais.
Em dezembro de 2025, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) adquiriu e distribuiu mais de 540 aparelhos de ar-condicionado para hospitais da rede estadual e Gerências Regionais de Saúde (Gersas). Com investimento superior a R$ 1,1 milhão, a iniciativa reforça a estrutura das unidades, substitui equipamentos antigos e amplia a qualidade e a segurança na assistência.
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Victória Lopes
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