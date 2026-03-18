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Governo do Estado vistoria obras no Hospital Bom Jesus em Taquara e anuncia recursos para aquisição de equipamentos e mobiliário

O governo do Estado anunciou, na terça-feira (17/3), R$ 2,5 milhões para a compra de itens que irão equipar e mobiliar os setores de pronto atendim...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/03/2026 às 14h19
Governo do Estado vistoria obras no Hospital Bom Jesus em Taquara e anuncia recursos para aquisição de equipamentos e mobiliário
Participantes do ato destacaram importância do hospital para a Região Metropolitana -Foto: Ascom SES

O governo do Estado anunciou, na terça-feira (17/3), R$ 2,5 milhões para a compra de itens que irão equipar e mobiliar os setores de pronto atendimento e de internação no Hospital Bom Jesus, em Taquara. O valor foi comunicado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, em visita às obras de um novo prédio na instituição.

Com os novos recursos, serão adquiridos aparelhos de raios X, aspirador de secreções, camas hospitalares, carro de emergência, carros maca, eletrocardiógrafo, monitores, oxímetros de pulso, poltronas, ultrassom, ventilador pulmonar e vídeo laringoscópio, além de mobiliário planejado sob medida para melhor aproveitamento do espaço.

Novo prédio em construção

No prédio que está em construção, irão funcionar o pronto atendimento e a unidade de internação. O governo destinou, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, R$ 7,8 milhões para a obra, que também contou com uma contrapartida de R$ 2,3 milhões, entre recursos do hospital e da Prefeitura de Taquara.

“Foram muitos desafios ao longo do caminho: ampliar, construir a passarela, ajustar o projeto. Garantir mais recursos foi um processo complexo. Mas hoje podemos celebrar, pois falta muito pouco para que o serviço se torne realidade. Será um grande hospital de pronto atendimento, que estará entre os maiores do Rio Grande do Sul”, comemorou Arita.

“Ao longo dessa caminhada, enfrentamos desafios, superamos obstáculos e seguimos firmes, sempre guiados por um propósito maior”, lembrou o presidente da Associação Hospitalar Vila Nova (que administra o hospital), Dirceu Dal'Molin.

No local, funcionará a nova porta de entrada do pronto atendimento. O espaço contará com recepção, salas de classificação e atendimento (incluindo sala vermelha, laranja e amarela), além de área de observação, sala de medicação, consultórios e raios x.

Na ala de internação serão disponibilizados 21 novos leitos, o que ampliará a capacidade de atendimento. Além da construção do prédio, o projeto também inclui uma passarela de ligação entre as estruturas do hospital. O Bom Jesus é referência em oncologia para 13 municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre.

“Quero agradecer à Secretaria da Saúde e ao governo do Estado pelo apoio, pela confiança e pelo compromisso com a saúde da nossa comunidade. Nada disso seria possível sem a união de esforços, a sensibilidade e a visão de quem acredita que é possível fazer mais e melhor pelas pessoas”, frisou Dal’Molin.

Texto: Ascom SES
Edição: Felipe Borges/Secom

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Foto: Reprodução/Secom SC
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