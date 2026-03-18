Liderança feminina transforma a gestão no varejo

Em um cenário em que as mulheres ainda enfrentam desafios para alcançar posições de liderança no Brasil, algumas empresas caminham na contramão dessa realidade ao ampliar o protagonismo feminino em cargos estratégicos. Na Lord Perfumaria, tradicional rede de varejo de beleza do Distrito Federal, cerca de 82% das posições de liderança são ocupadas por mulheres, refletindo uma cultura organizacional que aposta no desenvolvimento profissional feminino.

Apesar dos avanços nas últimas décadas, a presença das mulheres em cargos de liderança ainda é limitada. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), elas ocupam cerca de 39% dessas posições no país.

Na Lord Perfumaria, esse movimento tem raízes na própria história da empresa. A diretora comercial do grupo, Adriana Muniz, iniciou sua trajetória ainda na adolescência. Aos 15 anos, conciliava os estudos com o trabalho na empresa da família, participando de treinamentos e aprendendo diferentes áreas do negócio ao lado dos colaboradores.

Formada em Administração pela Universidade Católica de Brasília (UCB) e com especialização em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Adriana construiu sua carreira dentro da companhia. Ao longo dos anos, passou por funções como supervisão de lojas e participou de processos de modernização das operações, incluindo a implantação de sistemas de controle de produtos. "Foi com muito empenho e aprendizado constante que conquistei espaço dentro da empresa. Trabalhar desde cedo me ensinou o valor do esforço e da responsabilidade. A liderança, para mim, sempre esteve ligada ao exemplo e à capacidade de desenvolver pessoas", afirma Adriana.

Para ela, incentivar o crescimento profissional das mulheres dentro da empresa é também uma forma de fortalecer o próprio negócio. "Quando há espaço para que as mulheres liderem, as empresas ganham novas perspectivas, mais diálogo e ambientes de trabalho mais colaborativos", avalia.

A história de muitas colaboradoras da Lord também reflete essa trajetória de crescimento interno. É o caso de Edilene Francisco, que soma 25 anos de atuação na empresa. Ela começou ainda muito jovem, aos 18 anos, em uma função de serviços gerais. Com o tempo, foi assumindo novas responsabilidades e conhecendo diferentes áreas da operação.

Edilene passou pela recepção, pelo caixa e pela venda direta até se tornar consultora de marcas dentro das lojas. Hoje, depois de décadas de experiência, atua como gerente e lidera equipes em unidades da rede. "Eu comecei muito nova e fui aprendendo cada etapa do trabalho. Passei por vários setores e isso me ajudou a entender o funcionamento da empresa como um todo. Liderar pessoas exige cuidado e sensibilidade, porque cada colaborador tem uma realidade diferente", conta.

Segundo ela, o vínculo com a empresa foi se fortalecendo ao longo do tempo. "Tenho muito orgulho da trajetória que construí aqui. É uma empresa em que as pessoas têm oportunidade de crescer e se desenvolver", afirma.

Outra trajetória que ilustra a presença feminina na gestão é a de Ana Lucia Rezende, que também iniciou sua carreira na Lord ainda aos 18 anos. Na época, atuava como recepcionista em um dos salões da rede. O contato com o universo da beleza e da perfumaria despertou o interesse pela área de vendas.

Com o tempo, Ana Lucia se tornou vendedora e, posteriormente, assumiu funções ligadas à gestão de lojas. Durante esse período, cursou Administração e teve a oportunidade de liderar equipes em diferentes unidades da empresa. "A Lord faz parte da minha formação profissional. Foi aqui que aprendi muito sobre o mercado, sobre relacionamento com clientes e sobre gestão. Hoje sigo aprendendo e contribuindo com novos conhecimentos para o negócio", afirma.

Ana Lucia destaca que o ambiente da empresa sempre incentivou a participação feminina nas decisões. "Existe abertura para que as mulheres apresentem ideias, participem dos projetos e assumam responsabilidades. Isso faz muita diferença para quem deseja construir uma carreira sólida".

Para Adriana Muniz, investir no crescimento profissional das mulheres dentro da empresa não é apenas uma pauta social, mas também uma estratégia de desenvolvimento empresarial. "Quando uma mulher cresce profissionalmente, ela inspira outras. Criar esse ambiente de apoio e confiança faz com que mais pessoas se sintam capazes de assumir novos desafios", conclui.