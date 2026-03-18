Quarta, 18 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Liderança feminina transforma a gestão no varejo

Na Lord Perfumaria, tradicional rede de varejo de beleza do Distrito Federal, cerca de 82% das posições de liderança são ocupadas por mulheres.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/03/2026 às 11h54
Liderança feminina transforma a gestão no varejo
Divulgação Lord

Em um cenário em que as mulheres ainda enfrentam desafios para alcançar posições de liderança no Brasil, algumas empresas caminham na contramão dessa realidade ao ampliar o protagonismo feminino em cargos estratégicos. Na Lord Perfumaria, tradicional rede de varejo de beleza do Distrito Federal, cerca de 82% das posições de liderança são ocupadas por mulheres, refletindo uma cultura organizacional que aposta no desenvolvimento profissional feminino.

Apesar dos avanços nas últimas décadas, a presença das mulheres em cargos de liderança ainda é limitada. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), elas ocupam cerca de 39% dessas posições no país.

Na Lord Perfumaria, esse movimento tem raízes na própria história da empresa. A diretora comercial do grupo, Adriana Muniz, iniciou sua trajetória ainda na adolescência. Aos 15 anos, conciliava os estudos com o trabalho na empresa da família, participando de treinamentos e aprendendo diferentes áreas do negócio ao lado dos colaboradores.

Formada em Administração pela Universidade Católica de Brasília (UCB) e com especialização em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Adriana construiu sua carreira dentro da companhia. Ao longo dos anos, passou por funções como supervisão de lojas e participou de processos de modernização das operações, incluindo a implantação de sistemas de controle de produtos. "Foi com muito empenho e aprendizado constante que conquistei espaço dentro da empresa. Trabalhar desde cedo me ensinou o valor do esforço e da responsabilidade. A liderança, para mim, sempre esteve ligada ao exemplo e à capacidade de desenvolver pessoas", afirma Adriana.

Para ela, incentivar o crescimento profissional das mulheres dentro da empresa é também uma forma de fortalecer o próprio negócio. "Quando há espaço para que as mulheres liderem, as empresas ganham novas perspectivas, mais diálogo e ambientes de trabalho mais colaborativos", avalia.

A história de muitas colaboradoras da Lord também reflete essa trajetória de crescimento interno. É o caso de Edilene Francisco, que soma 25 anos de atuação na empresa. Ela começou ainda muito jovem, aos 18 anos, em uma função de serviços gerais. Com o tempo, foi assumindo novas responsabilidades e conhecendo diferentes áreas da operação.

Edilene passou pela recepção, pelo caixa e pela venda direta até se tornar consultora de marcas dentro das lojas. Hoje, depois de décadas de experiência, atua como gerente e lidera equipes em unidades da rede. "Eu comecei muito nova e fui aprendendo cada etapa do trabalho. Passei por vários setores e isso me ajudou a entender o funcionamento da empresa como um todo. Liderar pessoas exige cuidado e sensibilidade, porque cada colaborador tem uma realidade diferente", conta.

Segundo ela, o vínculo com a empresa foi se fortalecendo ao longo do tempo. "Tenho muito orgulho da trajetória que construí aqui. É uma empresa em que as pessoas têm oportunidade de crescer e se desenvolver", afirma.

Outra trajetória que ilustra a presença feminina na gestão é a de Ana Lucia Rezende, que também iniciou sua carreira na Lord ainda aos 18 anos. Na época, atuava como recepcionista em um dos salões da rede. O contato com o universo da beleza e da perfumaria despertou o interesse pela área de vendas.

Com o tempo, Ana Lucia se tornou vendedora e, posteriormente, assumiu funções ligadas à gestão de lojas. Durante esse período, cursou Administração e teve a oportunidade de liderar equipes em diferentes unidades da empresa. "A Lord faz parte da minha formação profissional. Foi aqui que aprendi muito sobre o mercado, sobre relacionamento com clientes e sobre gestão. Hoje sigo aprendendo e contribuindo com novos conhecimentos para o negócio", afirma.

Ana Lucia destaca que o ambiente da empresa sempre incentivou a participação feminina nas decisões. "Existe abertura para que as mulheres apresentem ideias, participem dos projetos e assumam responsabilidades. Isso faz muita diferença para quem deseja construir uma carreira sólida".

Para Adriana Muniz, investir no crescimento profissional das mulheres dentro da empresa não é apenas uma pauta social, mas também uma estratégia de desenvolvimento empresarial. "Quando uma mulher cresce profissionalmente, ela inspira outras. Criar esse ambiente de apoio e confiança faz com que mais pessoas se sintam capazes de assumir novos desafios", conclui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Fotógrafo Felipe Castellari
Entretenimento Há 5 horas

Baixa temporada atrai turistas para os Lençóis Maranhenses

Pesquisas destacam o protagonismo do turismo na região; baixa temporada pode ser ideal para visitantes que buscam tranquilidade e exclusividade.

 Créditos: Business Rock
Entretenimento Há 1 dia

Trade marketing ganha papel estratégico no varejo

Em entrevista ao Business Rock, Núria Nava destaca a integração entre execução e análise de ROI, e as pesquisas apontam que quase 98% dos profissio...

 EGG acervo
Entretenimento Há 2 dias

Prêmio EGG 2025 reconhece escolas por impacto social

A 6ª edição do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade (EGG) anunciou as três escolas vencedoras e os sete destaques em projetos alinhados ao...

 Crédito: Projeto Paradiso/Divulgação
Entretenimento Há 5 dias

Investimento acelera internacionalização do cinema em 2026

Apoios previstos para o programa Brasil no Mundo, do Projeto Paradiso, são voltados à presença de profissionais do audiovisual brasileiro em festiv...

 Divulgação Agencia Pineall
Entretenimento Há 6 dias

Deva Premal & Miten iniciam turnê pelo Brasil em abril

Após mais de uma década, o duo reconhecido por unir mantras, meditação e arte sonora retorna ao país para apresentações que utilizam a música como ...

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
29° Sensação
0.7 km/h Vento
60% Umidade
80% (0.83mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h48 Pôr do sol
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
34° 19°
Domingo
36° 21°
Segunda
38° 21°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

HR Tech cria sistema de DP para eliminar planilhas
Câmara Há 11 minutos

Relator defende atualização ampla do Código de Trânsito; ouça a entrevista
Câmara Há 11 minutos

Câmara debate fortalecimento das Procuradorias da Mulher e 20 anos da Lei Maria da Penha
Senado Federal Há 41 minutos

Vai à CCT projeto que exige portabilidade imediata de prontuários médicos
Senado Federal Há 41 minutos

Fim da aposentadoria compulsória como punição deve ser votado na CCJ em abril

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,57%
Euro
R$ 5,99 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 394,972,54 -4,41%
Ibovespa
180,329,66 pts -0.04%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6978 (17/03/26)
09
10
26
44
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3638 (17/03/26)
02
03
06
07
08
10
11
13
15
18
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2900 (16/03/26)
04
11
14
26
27
29
30
35
40
41
43
58
62
64
83
90
92
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2937 (16/03/26)
04
10
15
21
30
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias