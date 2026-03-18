Governo do Estado inaugura serviço especializado de saúde da pessoa idosa em Igrejinha

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou oficialmente na terça-feira (17/3) o serviço especializado de saúde da pessoa idosa do Programa Saúde 60+ RS em Igrejinha. O serviço funciona no Hospital Bom Pastor e, juntamente com o ambulatório de Novo Hamburgo, será referência para os 67 municípios da Região Metropolitana que compõem a 1º Coordenaria Regional de Saúde (CRS). O ato foi realizado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Arita agradeceu a parceria do munícipio nos programas estaduais e reaaltou a importância da visita para acompanhar de perto o hospital e ouvir as necessidades da comunidade. “Também é importante destacar o Programa Saúde 60+ RS, que representa um olhar atento e necessário para a nossa população idosa, ampliando o acesso, qualificando o atendimento e garantindo mais dignidade e cuidado para quem tanto já contribuiu com a nossa sociedade”, acrescentou a secretária.

O governo do Estado destina R$ 120 mil mensais para custeio do serviço, que conta com uma equipe multiprofissional formada por médico geriatra, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social. O encaminhamento dos pacientes é feito pelas unidades básicas de saúde (UBS) por meio do sistema de gerenciamento de consultas do Estado (Gercon) após um processo de avaliação multidimensional.

A meta estadual é implantar 20 centros regionais. Até agora, 15 locais foram habilitados e 13 já estão em funcionamento: Novo Hamburgo, Igrejinha, Tenente Portela, Pelotas, Santiago, Caxias do Sul, Marau, Cachoeira do Sul, Estação, Santa Rosa, Sarandi, Lajeado e Panambi. Os serviços localizados em Cruz Alta e Santo Ângelo estão em fase final de implantação.

O prefeito de Igrejinha, Leandro Horlle, destacou conquistas importantes que fortaleceram o cuidado com a população, como a reabertura da maternidade e a implantação do TEAcolhe. “Esse momento é especial e aponta para novos avanços. Isso só foi possível porque o Estado passou a acreditar na parceria com os municípios. Hoje, há diálogo e construção conjunta, permitindo o fortalecimento da regionalização da saúde. Com essa união, os municípios avançam juntos, ampliando especialidades e qualificando o atendimento, conforme a vocação de cada região”, afirmou Horlle.

Governo do Estado destina R$ 120 mil mensais para custeio do serviço que conta com equipe multiprofissional -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Saúde 60+ RS

O Saúde 60+ RS, instituído em 2025, é um programa estratégico do governo do RS que expande o atendimento ambulatorial especializado e regionalizado às pessoas com 60 anos ou mais que apresentem fragilidade funcional ou diagnóstico/suspeita de demência conforme avaliação multidimensional.

O programa busca fortalecer a construção de um cuidado compartilhado com a atenção primária, garantindo uma abordagem integrada e eficiente, além de reduzir casos de hospitalização da população idosa e as filas de espera na atenção especializada. Cada serviço recebe, conforme composição da equipe, incentivo mensal de R$ 120 mil ou R$ 130 mil para custeio. Os centros estão distribuídos em todas as regiões do Estado e mais quatro CRSs estão em fase final de seleção de prestadores, entre elas a 7ª, a 10ª, 13ª e 18ª CRE.

Como acessar o serviço

O acesso ao Saúde 60+ RS é feito por meio de encaminhamento das UBSs, segundo critérios definidos pelo programa. A regulação dos atendimentos é realizada pelo Gercon, respeitando o território e a organização regional dos serviços. Nas UBSs, as pessoas idosas passam pela avaliação multidimensional, que utiliza um instrumento específico chamado índice de vulnerabilidade clínico-funcional. Esse instrumento está descrito em um manual e consiste em 20 perguntas que podem ser respondidas pela própria pessoa idosa ou por seu cuidador.

Se a pontuação final for igual ou superior a 15 pontos, a pessoa é classificada como frágil e pode ser encaminhada ao atendimento especializado oferecido pelo Saúde 60+ RS. Além disso, pessoas idosas com diagnóstico de demência também podem ser encaminhadas imediatamente.