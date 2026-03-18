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Governo do Estado inaugura serviço especializado de saúde da pessoa idosa em Igrejinha

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou oficialmente na terça-feira (17/3) o serviço especializado de saúde da pessoa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/03/2026 às 11h54
Governo do Estado inaugura serviço especializado de saúde da pessoa idosa em Igrejinha
Serviço no Hospital Bom Pastor, juntamente com ambulatório de Novo Hamburgo, será referência para 67 municípios -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou oficialmente na terça-feira (17/3) o serviço especializado de saúde da pessoa idosa do Programa Saúde 60+ RS em Igrejinha. O serviço funciona no Hospital Bom Pastor e, juntamente com o ambulatório de Novo Hamburgo, será referência para os 67 municípios da Região Metropolitana que compõem a 1º Coordenaria Regional de Saúde (CRS). O ato foi realizado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Arita agradeceu a parceria do munícipio nos programas estaduais e reaaltou a importância da visita para acompanhar de perto o hospital e ouvir as necessidades da comunidade. “Também é importante destacar o Programa Saúde 60+ RS, que representa um olhar atento e necessário para a nossa população idosa, ampliando o acesso, qualificando o atendimento e garantindo mais dignidade e cuidado para quem tanto já contribuiu com a nossa sociedade”, acrescentou a secretária.

O governo do Estado destina R$ 120 mil mensais para custeio do serviço, que conta com uma equipe multiprofissional formada por médico geriatra, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social. O encaminhamento dos pacientes é feito pelas unidades básicas de saúde (UBS) por meio do sistema de gerenciamento de consultas do Estado (Gercon) após um processo de avaliação multidimensional.

A meta estadual é implantar 20 centros regionais. Até agora, 15 locais foram habilitados e 13 já estão em funcionamento: Novo Hamburgo, Igrejinha, Tenente Portela, Pelotas, Santiago, Caxias do Sul, Marau, Cachoeira do Sul, Estação, Santa Rosa, Sarandi, Lajeado e Panambi. Os serviços localizados em Cruz Alta e Santo Ângelo estão em fase final de implantação.

O prefeito de Igrejinha, Leandro Horlle, destacou conquistas importantes que fortaleceram o cuidado com a população, como a reabertura da maternidade e a implantação do TEAcolhe. “Esse momento é especial e aponta para novos avanços. Isso só foi possível porque o Estado passou a acreditar na parceria com os municípios. Hoje, há diálogo e construção conjunta, permitindo o fortalecimento da regionalização da saúde. Com essa união, os municípios avançam juntos, ampliando especialidades e qualificando o atendimento, conforme a vocação de cada região”, afirmou Horlle.

Governo do Estado destina R$ 120 mil mensais para custeio do serviço que conta com equipe multiprofissional -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Governo do Estado destina R$ 120 mil mensais para custeio do serviço que conta com equipe multiprofissional -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Saúde 60+ RS

O Saúde 60+ RS, instituído em 2025, é um programa estratégico do governo do RS que expande o atendimento ambulatorial especializado e regionalizado às pessoas com 60 anos ou mais que apresentem fragilidade funcional ou diagnóstico/suspeita de demência conforme avaliação multidimensional.

O programa busca fortalecer a construção de um cuidado compartilhado com a atenção primária, garantindo uma abordagem integrada e eficiente, além de reduzir casos de hospitalização da população idosa e as filas de espera na atenção especializada. Cada serviço recebe, conforme composição da equipe, incentivo mensal de R$ 120 mil ou R$ 130 mil para custeio. Os centros estão distribuídos em todas as regiões do Estado e mais quatro CRSs estão em fase final de seleção de prestadores, entre elas a 7ª, a 10ª, 13ª e 18ª CRE.

Como acessar o serviço

O acesso ao Saúde 60+ RS é feito por meio de encaminhamento das UBSs, segundo critérios definidos pelo programa. A regulação dos atendimentos é realizada pelo Gercon, respeitando o território e a organização regional dos serviços. Nas UBSs, as pessoas idosas passam pela avaliação multidimensional, que utiliza um instrumento específico chamado índice de vulnerabilidade clínico-funcional. Esse instrumento está descrito em um manual e consiste em 20 perguntas que podem ser respondidas pela própria pessoa idosa ou por seu cuidador.

Se a pontuação final for igual ou superior a 15 pontos, a pessoa é classificada como frágil e pode ser encaminhada ao atendimento especializado oferecido pelo Saúde 60+ RS. Além disso, pessoas idosas com diagnóstico de demência também podem ser encaminhadas imediatamente.

Texto: Ascom SES
Edição:Secom

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Foto: Reprodução/Secom SC
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