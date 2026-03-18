Baixa temporada atrai turistas para os Lençóis Maranhenses

Os Lençóis Maranhenses reúnem dunas e lagoas que formam um ecossistema marcado por espelhos d’água sazonais, criados na estação das chuvas e reduzidos na seca. A paisagem, rara em outras regiões do mundo, rendeu à área reconhecimento como patrimônio natural pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 2024.

O governo do Maranhão divulgou alta de 37,55% no fluxo turístico do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, com 381,1 mil visitantes entre janeiro e julho de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A alta temporada na região acontece nos meses de junho a setembro.

Em contrapartida, Lara Regadas, sócia da hospedagem Casa Lençóis, localizada na região, pontua que a baixa temporada contribui para uma experiência mais tranquila e exclusiva para famílias e grupos que visitam a região. "Esse período proporciona silêncio, tempo e espaço. Com menos fluxo de visitantes, as famílias conseguem viver as dunas de forma quase íntima — muitas vezes com cenários praticamente exclusivos para o próprio grupo".

A empresária observa que a baixa temporada é ideal para quem valoriza privacidade, ritmo desacelerado e experiências sob medida. "A região revela outros encantos além das lagoas. A revoada dos guarás ao entardecer, os passeios de quadriciclo ao pôr do sol, o encontro com golfinhos e a gastronomia local tornam-se protagonistas", ilustra.

Os dados divulgados pelo governo do estado abrangem os municípios de Barreirinhas e Santo Amaro do Maranhão e foram monitorados pelo Observatório do Turismo do Maranhão (Obstur-MA). As duas cidades são as principais portas de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

Segundo a executiva da Casa Lençóis, alguns cuidados são essenciais para aproveitar a região, independentemente da época de visita. Ela destaca que, na baixa temporada, é importante alinhar expectativas sobre o volume das lagoas, apesar de os Lençóis não se resumirem apenas a elas.

"O uso de roupas leves e respiráveis, além de proteção solar adequada, hidratação constante — especialmente em passeios pelas dunas —, um planejamento prévio de experiências como quadriciclo, Caiaque pelo Rio Alegre ou visita à revoada dos guarás e organização da programação para conhecer a cultura local são imprescindíveis para uma boa experiência", orienta Regadas.

Casa Lençóis oferece experiência personalizada

A hospedagem Casa Lençóis busca personalizar a experiência do hóspede nos Lençóis Maranhenses, mapeando preferências antes da chegada para adequar serviços e atividades. A partir disso, uma programação é organizada e pode incluir desde passeios privativos até experiências gastronômicas sob medida.

"A casa não oferece apenas estadia, mas também curadoria. Entendemos que cada grupo que chega é único, por isso diferentes aspectos, como se há crianças, preferência por programação mais ativa ou contemplativa, por um chef regional ou cardápio específico, experiências culturais, tudo deve ser avaliado", aponta a sócia-proprietária da Casa Lençóis.

Entre as comodidades incluídas, o empreendimento oferece festival de pizza em um dia de hospedagem como cortesia e introduziu uma estação de equipamentos para atividades físicas funcionais ou yoga — inaugurada em fevereiro — para diversificar as possibilidades de atividades dos hóspedes durante a baixa temporada.

"Também procuramos equilibrar exclusividade e contato com a natureza por meio de uma arquitetura que privilegia ventilação natural, integração entre áreas internas e externas e vistas para o nascer e o pôr do sol", revela a executiva.

O objetivo da Casa Lençóis é proporcionar o privilégio de acordar com silêncio, passar o dia explorando dunas e retornar para um ambiente que pode oferecer estrutura e gastronomia personalizada.

Segundo Regadas, para manter a sensação de luxo e sofisticação sem comprometer a essência natural do destino, a Casa Lençóis evita transformar os Lençóis Maranhenses em algo urbano e busca preservar sua essência e oferecer estrutura para que ela seja vivida com conforto e segurança.

"A grande verdade é que o destino é atemporal. Cada época revela uma camada diferente da paisagem e da cultura. Acreditamos que o verdadeiro luxo está nos momentos compartilhados, é poder reunir a família, dormir e acordar sob o mesmo teto, dividir o café da manhã com calma, ver as crianças correrem na areia das dunas e encerrar o dia com um pôr do sol inesquecível", conclui Regadas.

Para mais informações sobre a hospedagem Casa Lençóis, basta acessar: https://casalencois.com.br/