Terça, 17 de Março de 2026
18°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Trade marketing ganha papel estratégico no varejo

Em entrevista ao Business Rock, Núria Nava destaca a integração entre execução e análise de ROI, e as pesquisas apontam que quase 98% dos profissio...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/03/2026 às 11h03
Trade marketing ganha papel estratégico no varejo
Créditos: Business Rock

O programa Business Rock, transmitido em 58 países e com alcance de 52 milhões de pessoas, recebeu Núria Nava, diretora de Growth e Estratégia da EVER Trade Marketing, para discutir a evolução do trade marketing no varejo atual.

Durante a entrevista, Núria ressaltou que o setor precisa superar a visão operacional tradicional. "Não dá mais para a gente olhar e falar: 'Olha aqui um ponto extra, olha um clip strip, olha, isso daqui é ponta de gôndola'. A gente já passou um pouco dessa fase para chegar no momento de trazer mais insights, trazer mais uma análise por trás disso tudo, com mais estratégia", explicou.

A executiva destacou que o contexto atual do trade marketing exige uma mudança de abordagem: "O varejo está apertado em margem. A indústria está com budget reduzido. Então, se você não pensar de forma estratégica e eficiente para escolher suas batalhas, vai perder dinheiro".

ROI como diferencial competitivo
 
Núria alertou para um problema comum nas empresas: "Para quem está na indústria, a primeira linha que pode ser cortada para reduzir gastos normalmente vai ser o merchandising, porque se a indústria ainda tiver o mindset de que merchandising é despesa e não investimento, temos um problema".

A solução, segundo ela, está em demonstrar valor mensurável: "Quando você agrega valor trazendo sellout, market share, falando de ROI, mostrando que o promotor traz um uplift, trazendo o quanto você pode incrementar de sellout nas lojas com mais frequência, quando você trabalha todo esse contexto, aí você já trabalha um trade estratégico".

O apresentador Sandrão destacou a complexidade do tema: "É interessante, porque você traz uma experiência muito rica da indústria para dentro da agência. Porque normalmente as agências não têm esse know-how, essa sofisticação de análise que a indústria tem".

Dados de mercado
 
● Trade marketing como linha financeira: de acordo com o portal Meu Cliente, no varejo brasileiro, a área passou a ser tratada como componente estratégico do P&L, reposicionando verbas antes vistas como apoio comercial para fontes de receita;
● ROI como métrica central: estudo referenciado pelo portal uMov.me mostra que o ROI no trade marketing quantifica a receita incremental gerada por cada real investido no ponto de venda, transformando ações antes vistas como custo em resultados tangíveis;
● Inteligência artificial: já uma pesquisa da HubSpot, destacada em matéria pelo portal InforChannel, revela que 97,9% dos profissionais de marketing no Brasil pretendem ampliar o uso de IA em suas estratégias, com impacto direto no aumento de ROI e na personalização das ações.

A trajetória de Núria Nava
 
Durante a entrevista concedida a Sandrão no programa Business Rock, Núria compartilhou sua experiência em multinacionais como Procter & Gamble, Mars, Nivea e Red Bull, destacando a importância de unir execução e estratégia. A executiva acumulou experiência na mobilização de equipes e na criação de estruturas de merchandising e agora traz essa expertise para a EVER Trade, onde vai apoiar com as estratégias de crescimento da marca. Ela explicou que o trabalho na EVER Trade vai muito além de pontos extras nas gôndolas: é uma estratégia que envolve tecnologia, treinamento e recrutamento de pessoas qualificadas.

"A comunicação transparente e objetiva já me traz exatamente o foco do que eu preciso resolver", afirmou, destacando a importância da formação em jornalismo para sua carreira.

Núria enfatizou a necessidade de escolhas estratégicas na cobertura de pontos de venda: "Cobrir tudo o tempo todo e de todo jeito é impossível. Então você precisa 'clusterizar', segmentar, trazer um ROI e ter um racional claro".

Sobre o papel dos promotores, a executiva foi categórica: "Não dá mais para gente discutir se o promotor foi ou não foi à loja, mas que dados ele está trazendo. A gente precisa dos promotores cada vez mais robustos, olhando pela marca e agregando informação". Na EVER Trade, esses profissionais possuem mais acesso a dados, informações e contribuem ativamente com inteligência no PDV.

Tecnologia e análise de dados
 
Outro ponto central foi a aplicação de inteligência artificial e análises preditivas. Núria destacou que a tecnologia permite não apenas coletar dados sobre o que ocorre na loja, mas antecipar problemas e propor soluções. Constata que é possível, com segmentação inteligente, focar esforços nos pontos de venda com maior impacto, otimizando o resultado e transformando o papel do promotor em analista estratégico.

Formação contínua em Trade Marketing
 
No episódio do podcast, a executiva enfatizou ainda a importância da qualificação e treinamento contínuo das equipes, para que os profissionais de trade marketing possam agregar informações estratégicas e utilizar dados de forma eficaz.

Ela reforçou que o trade marketing está em plena transformação, impulsionado por dados, tecnologia e inteligência artificial, evidenciando que o setor caminha para ser cada vez mais estratégico, com impacto direto na rentabilidade e competitividade das empresas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
EGG acervo
Entretenimento Há 1 dia

Prêmio EGG 2025 reconhece escolas por impacto social

A 6ª edição do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade (EGG) anunciou as três escolas vencedoras e os sete destaques em projetos alinhados ao...

 Crédito: Projeto Paradiso/Divulgação
Entretenimento Há 4 dias

Investimento acelera internacionalização do cinema em 2026

Apoios previstos para o programa Brasil no Mundo, do Projeto Paradiso, são voltados à presença de profissionais do audiovisual brasileiro em festiv...

 Divulgação Agencia Pineall
Entretenimento Há 5 dias

Deva Premal & Miten iniciam turnê pelo Brasil em abril

Após mais de uma década, o duo reconhecido por unir mantras, meditação e arte sonora retorna ao país para apresentações que utilizam a música como ...

 Divulgação Lord Perfumaria
Entretenimento Há 5 dias

Capacitação de equipes é aposta das empresas para crescer

Apresentação de metas, posicionamento de marca e ações que fortalecem o senso de pertencimento estão entre as estratégias de desenvolvimento de pes...

 Crédito: Miguel Armond
Entretenimento Há 5 dias

Coletivo Educação pela Arte comemora 10 anos com mostra

Programação reúne os grupos Camerata Caipira, Trio Baru, Circo Rebote e artistas convidados em três dias de atividades gratuitas que celebram dez a...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 22°
24° Sensação
2.07 km/h Vento
94% Umidade
100% (5.8mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Quarta
32° 18°
Quinta
34° 22°
Sexta
35° 18°
Sábado
35° 22°
Domingo
35° 22°
Últimas notícias
Tecnologia Há 21 segundos

Canon do Brasil realiza evento "Uma Canon na Mão"
Câmara Há 26 segundos

Comissão aprova projeto que prevê prisão imediata do agressor que descumpre medida protetiva
Senado Federal Há 30 segundos

Kajuru alerta para risco de EUA classificar facções do Brasil como terrorismo
Senado Federal Há 34 segundos

Comissão do Senado aprova Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito
Economia Há 20 minutos

VFlow aposta em locação de e-bikes para entregadores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 -0,59%
Euro
R$ 6,00 -0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,020,64 +0,65%
Ibovespa
180,503,73 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6977 (16/03/26)
06
18
43
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3637 (16/03/26)
03
04
06
07
08
09
10
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2900 (16/03/26)
04
11
14
26
27
29
30
35
40
41
43
58
62
64
83
90
92
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2937 (16/03/26)
04
10
15
21
30
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias