Recorde de público no Rio Open reflete expansão do tênis

Participação global e alcance digital ampliam visibilidade do esporte e aumentam demanda por treinadores especializados.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/03/2026 às 14h53
DC Studio on Freepik

O Rio Open foi realizado no Brasil e registrou recordes de público, confirmando a crescente presença do tênis no país e no exterior. O evento integra um cenário mais amplo no qual a modalidade vem ampliando sua visibilidade, participação e demanda por formação profissional.

Dados do ITF Global Tennis Report mostram que existem mais de 106 milhões de pessoas praticando tênis no mundo, indicador que reafirma a presença global do esporte e sua expansão em diferentes regiões.

Ao mesmo tempo, a ATP Tour informou que, nos últimos 12 meses, os atletas vinculados à organização alcançaram 168 milhões de seguidores nas redes sociais, enquanto o alcance digital das plataformas da entidade ultrapassou 2,9 bilhões de visualizações.

Esse ambiente de circulação ampliada de conteúdo, com jogos, treinos e bastidores, aproxima o público do esporte e fortalece a presença de atletas como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Bia Haddad, cujas trajetórias contribuem para atrair novos praticantes, especialmente entre jovens.

A visibilidade ampliada também se reflete no aumento da procura por aulas e programas de treinamento. Esse movimento amplia a necessidade de profissionais preparados para orientar desde iniciantes até atletas em nível competitivo, estruturando métodos, planejamento e acompanhamento técnico.

Nesse contexto está Davi Toledo. Ex-jogador, integrou o Top 50 do ranking juvenil brasileiro e foi vice-campeão brasileiro de simples e duplas. Posteriormente, competiu no circuito universitário dos Estados Unidos, onde alcançou a 25ª posição no ranking nacional de duplas.

Atualmente, ele atua como treinador no Pearson Automotive Tennis Club, nos Estados Unidos, após convite motivado pela dificuldade de encontrar profissionais com experiência competitiva para conduzir programas de treinamento.

"Minha trajetória foi construída em torneios nacionais e no circuito universitário. Hoje utilizo essa experiência para estruturar o treinamento de outros atletas", afirma.

Segundo Davi, a replicação de métodos exige planejamento e adaptação. "O ponto de partida é a análise técnica. A partir disso, organizo ciclos de treino, metas de desempenho e acompanhamento da evolução. O que vivenciei como atleta serve como referência prática", diz ele.

Ele explica que a experiência no sistema universitário norte-americano ampliou sua visão sobre organização de programas. "O modelo universitário trabalha com métricas e controle de carga. Eu aplico esses princípios no clube, ajustando o treinamento para cada perfil".

Davi também destaca a relação entre o crescimento do esporte e a necessidade de qualificação profissional. "O número de praticantes aumenta e o treinador precisa estar preparado para orientar desde a base até atletas em competição. A experiência competitiva contribui para essa condução", acrescenta.

Para ele, o momento atual do tênis reúne expansão de público, circulação de informação e desenvolvimento técnico. "O cenário cria oportunidades para atletas e treinadores que acompanham essa transformação e estruturam processos consistentes de desenvolvimento", conclui o profissional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
