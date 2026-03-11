Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado lança edital do Programa RS Seguro Esporte e amplia investimento para R$ 10 milhões em 2026

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), lançou, na terça-feira (10/3), o primeiro edital da edição de 2026 do RS Segu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/03/2026 às 10h32
Governo do Estado lança edital do Programa RS Seguro Esporte e amplia investimento para R$ 10 milhões em 2026
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), lançou, na terça-feira (10/3), o primeiro edital da edição de 2026 do RS Seguro Esporte , que conta com um aumento do investimento em relação a 2025, passando de R$ 8 milhões para R$ 10 milhões. A iniciativa contempla prefeituras dos oito municípios mapeados pelo RS Seguro COMunidade. O investimento no edital é de R$ 5 milhões, que serão destinados à construção ou revitalização de áreas esportivas nos 17 territórios com altos índices de vulnerabilidade social dessas cidades, conforme análise técnica do programa.

O sucesso da articulação entre as áreas do esporte e da segurança pública garantiu o aumento de investimento por parte do governo do Estado, como destaca o titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral. “O RS Seguro Esporte volta com uma nova edição porque acreditamos no poder transformador do esporte. Estamos levando investimento, estrutura e equipamentos para as comunidades que mais precisam. Nosso objetivo é gerar oportunidades, inclusão e afastar jovens da violência. O esporte é uma ferramenta de cidadania e de futuro”, salienta.

As prefeituras têm 30 dias, a partir desta publicação, para inscrição dos projetos, que podem ter o valor de até R$ 500 mil, com contrapartidas dos municípios variando de 3% a 15%. A contrapartida deve estar incluída no valor final do projeto, que deverá prever a construção, reforma, recuperação ou melhorias em áreas destinadas para a prática esportiva, localizadas em área de propriedade do município, garantindo à população o acesso a espaços adequados para a prática esportiva. A conclusão das obras deve acontecer em até 18 meses após a publicação da súmula do convênio no Diário Oficial do Estado (DOE).

O julgamento das propostas será realizado por comissão julgadora, em até dez dias após envio dos projetos, conforme critérios expostos no edital, e contemplará, no mínimo, dez propostas. Caso haja recursos financeiros remanescentes, poderão ser habilitados outros projetos que restarem como suplentes. O resultado será publicado no Diário Oficial do Estado e disponibilizado na página da SEL .

Sobre o RS Seguro Esporte

O programa visa utilizar o esporte como ferramenta de prevenção e promoção do desenvolvimento social em territórios que apresentam maiores índices de vulnerabilidade. A iniciativa destinou R$ 8 milhões para a execução do programa em 2025. Neste ano, o aporte é de R$ 10 milhões.

Ao todo, 17 territórios foram selecionados nos municípios de Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão. A escolha das áreas foi realizada pelo RS Seguro COMunidade, que identifica regiões com maior vulnerabilidade social e incidência de violência.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Campeonatos AMIKA Kart
Esportes Há 40 minutos

Campeonatos de Rental Kart abrem inscrições para março

Campeonatos de Rental Kart organizados pela AMIKA estão com inscrições abertas para a temporada de março em diferentes kartódromos de São Paulo. As...
Esportes Há 6 horas

Rádio Nacional transmite nesta quarta jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Confronto ocorre pela quinta rodada do Brasileirão no Maracanã
Esportes Há 18 horas

Vini Sardi agradece pela torcida na Copa do Mundo de Paraskate

Brasileiro garantiu o ouro na disputa do park

 © Divulgação/CBB
Esportes Há 19 horas

Brasil estreia quarta nas Eliminatórias do Pré-Mundial de Basquete

Seleção feminina enfrenta Bélgica, atual campeã da EuroWomen, às 5h30
Esportes Há 24 horas

Cristian Ribera fatura pódio inédito para o Brasil na Paralimpíada

Brasileiro arrematou a prata na prova de sprint do esqui cross-country

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
31° Sensação
1.76 km/h Vento
50% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 minutos

CAS aprova campanhas e ações públicas contra sedentarismo
Agricultura Há 5 minutos

Eduardo Leite apresenta ao ministro da Agricultura plano para ampliar irrigação no RS com prorrogação da dívida com a União
Câmara Há 5 minutos

Comissão de Trabalho aprova projeto que inclui sindicatos no regime do Simples Nacional
Planejamento Há 5 minutos

Governo do Estado lança painel digital da Rede de Proteção à Mulher no Rio Grande do Sul
Câmara Há 20 minutos

Comissão aprova criação de adicional de 30% para profissionais de saúde em áreas de risco e conflito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,18%
Euro
R$ 5,97 -0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 386,132,10 +0,85%
Ibovespa
183,177,66 pts -0.15%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias