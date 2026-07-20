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Conquista multiétnica: Espanha é bi com atacantes filhos de imigrantes

Lamine Yamal e Nico Williams sobressaem em vitória sobre Argentina

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/07/2026 às 19h52

Entre os 26 jogadores do elenco espanhol que conquistou a Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), apenas um não nasceu no território do país. O zagueiro Aymeric Laporte, de 32 anos, nasceu na França e chegou a defender a seleção francesa nas categorias de base. No entanto, a segunda Copa levantada pela Espanha no futebol masculino está intimamente ligada a dois representantes da geração que veio ao mundo depois de os pais batalharem para emigrar ao país: Lamine Yamal e Nico Williams.

Yamal, de 19 anos, é a principal joia do futebol espanhol. O camisa 10 do Barcelona é considerado o grande craque em potencial da seleção, embora nesta Copa tenha marcado apenas um gol e o meio-campo Rodri tenha sido eleito o melhor jogador da competição. O jovem - que protagonizou ainda bebê uma foto com Lionel Messi que viria a se tornar icônica - é filho de pai marroquino e mãe guinéu-equatoriana. Ambos chegaram à Espanha ainda crianças, se conheceram adolescentes e foram pais precoces: Mounir Nasraoui, o pai, tem 34 anos e a mãe, Sheila Ebana, tem 35. À época, o casal, que não está mais junto, se estabeleceu no município de Mataró, na Catalunha.

Williams, de 24 anos, é filho de pais ganeses. Felix Williams e María Arthuer deixaram o país africano já casados, em 1994 e tiveram que atravessar o Deserto do Saara para conseguir chegar em Melilla, enclave espanhol na costa mediterrânea do Marrocos. Lá, conseguiram asilo político até se estabelecerem em Pamplona, município que pertence à comunidade autônoma de Navarra, que faz parte do País Basco. Naquele momento, eles não sabiam que María estava grávida do primeiro filho, que viria a ser Iñaki, o irmão mais velho de Nico, que também é jogador e inclusive é companheiro de Nico no Athletic Bilbao.

Nico nasceu oito anos depois de Iñaki, que decidiu defender a seleção do país de origem dos pais e esteve nas últimas duas Copas jogando por Gana. Após a conquista do irmão mais novo, Iñaki publicou uma mensagem o parabenizando, dizendo que Nico havia deixado imigrantes como os pais deles orgulhosos de seus filhos.

Assim que recebeu a medalha de campeão do mundo, Nico, que durante a partida foi decisivo dando o passe para o gol de Ferrán Torres, que deu o título à Espanha, entregou o prêmio à mãe María, numa cena emocionante.

A Espanha possui quase 50 milhões de habitantes, sendo praticamente 20% deles (9,8 milhões) nascidos fora do país. O governo espanhol é um dos poucos que mantém postura tolerante com relação a imigrantes e inclusive, em fevereiro, adotou medidas para regularizar pessoas que tenham chegado ao território da Espanha sem documentação mas que estivessem há pelo menos cinco meses no país e não tivessem antecedentes criminais.

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