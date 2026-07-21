Brasileirão volta após a Copa do Mundo com foco em Grêmio e Internacional

Com o encerramento da Copa do Mundo, as atenções dos torcedores voltam para o Campeonato Brasileiro da Série A. O Grêmio e o Internacional retomam a caminhada na competição nacional em uma semana importante para a sequência da temporada. O Tricolor entra em campo no domingo (26), às 18h30, quando recebe o Fluminense, na Arena, em Porto Alegre. Já o Colorado joga no sábado (25), às 18h30, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Além do Brasileirão, o Grêmio também volta suas atenções para os playoffs da Copa Sul-Americana, enfrentando o Bolívar. A retomada do calendário marca uma sequência intensa de jogos para os clubes gaúchos, que buscam recuperação na tabela e melhores posições na competição. A expectativa é de grandes públicos e da volta da emoção do futebol nacional após a pausa para o Mundial.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



