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Brasileirão volta após a Copa do Mundo com foco em Grêmio e Internacional

Dupla Gre-Nal retoma a disputa da Série A em semana decisiva; confira datas e horários dos próximos compromissos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
21/07/2026 às 11h14
Brasileirão volta após a Copa do Mundo com foco em Grêmio e Internacional
(Foto: Divulgação)

Com o encerramento da Copa do Mundo, as atenções dos torcedores voltam para o Campeonato Brasileiro da Série A. O Grêmio e o Internacional retomam a caminhada na competição nacional em uma semana importante para a sequência da temporada. O Tricolor entra em campo no domingo (26), às 18h30, quando recebe o Fluminense, na Arena, em Porto Alegre. Já o Colorado joga no sábado (25), às 18h30, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Além do Brasileirão, o Grêmio também volta suas atenções para os playoffs da Copa Sul-Americana, enfrentando o Bolívar. A retomada do calendário marca uma sequência intensa de jogos para os clubes gaúchos, que buscam recuperação na tabela e melhores posições na competição. A expectativa é de grandes públicos e da volta da emoção do futebol nacional após a pausa para o Mundial.


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