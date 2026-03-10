Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil estreia quarta nas Eliminatórias do Pré-Mundial de Basquete

Seleção feminina enfrenta Bélgica, atual campeã da EuroWomen, às 5h30

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/03/2026 às 19h08
Brasil estreia quarta nas Eliminatórias do Pré-Mundial de Basquete
© Divulgação/CBB

A seleção brasileira feminina estreia nesta quarta-feira (11) no Pré-Mundial de basquete, às 5h30 (horário de Brasília), em Wuhan (China). A adversaria será a Bélgica, atual campeã da EuroWomen e já com vaga assegurada no Mundial. O duelo é válido pela primeira rodada do Grupo A, que tem ainda Mali, Sudão do Sul, República Tcheca e China. O torneio classificatório de Wuhan distribuirá quatro vagas para o Mundial, programado para setembro, na Alemanha.

O Brasil entrará em quadra com a base do time vice-campeão das Américas em julho do ano passado, nos Estados Unidos. É o caso de Alana Gonçalo, Bella Nascimento, Cacá Martins, Emanuely de Oliveira, Damiris Dantas, Aline Moura e Kamilla Cardoso. A técnica norte-americana Pokey Chatman também convocou jogadoras experientes como Débora Costa, Iza Nicoletti, Sassá Gonçalves, Iza Sangalli e Iza Varejão.

[Post Instagram]

A lista com os 12 nomes foi anunciada no último domingo (8), após o término do período de preparação, iniciado em novembro de 2025, com maior número de atletas. Ao todo, 18 jogadoras treinaram na fase final preparatória, que incluiu amistosos contra a China, atual vice-campeã mundial, nos últimos dias 4 e 6 de março, na casa das adversárias.

Foram jogos equilibrados, que terminaram em duas derrotas para a seleção na cidade. Na última quarta (4), o Brasil chegou a arrancar o empate do último quarto, mas no tempo extra foi superado por 74 a 69. Na partida seguinte, a seleção saiu atrás no placar, mas demonstrou grande poder de reação a partir do terceiro e últimos quartos. Mesmo assim, saiu de quadra com revés de 72 a 66.

A disputa do Pré-Mundial prevê que as equipes de cada grupo joguem entre si. As quatro com maior pontuação garantirão presença no Mundial em setembro. Além de Wuhan (China), o Pré-Mundial ocorrerá, paralelamente, em outras sedes. Em San Juan (Porto Rico) competirão as seleções da Nova Zelândia, Estados Unidos (já classificada), Itália, Espanha, Porto Rico e Senegal. Já as seleções de Turquia, Argentina, Austrália (classificada), Canadá e Japão disputarão o torneio em Istambul (Turquia). Por fim, em Lyon-Villeurbanne (França) a disputa reunirá Colômbia, Filipinas, Alemanha (classificada), Coreia do Sul, França e Nigéria (classificada).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 44 minutos

Vini Sardi agradece pela torcida na Copa do Mundo de Paraskate

Brasileiro garantiu o ouro na disputa do park
Esportes Há 6 horas

Cristian Ribera fatura pódio inédito para o Brasil na Paralimpíada

Brasileiro arrematou a prata na prova de sprint do esqui cross-country
Esportes Há 1 dia

São Paulo anuncia demissão do técnico Hernán Crespo

Argentino comandou tricolor em 46 jogos
Esportes Há 2 dias

Com mais 2 pódios, Brasil encerra Grand Prix de judô com 6 medalhas

Giovanna Santos faturou prata e Giovani Ferreira bronze na Áustria
Esportes Há 2 dias

TV Brasil transmite neste domingo final do clássico Ceará e Fortaleza

Exibição da partida será transmitida para todo o país

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
24° Sensação
2.52 km/h Vento
77% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova realização de campanhas educativas permanentes contra a violência doméstica
Senado Federal Há 6 minutos

Senado aprova reestruturação de carreiras federais com 13 mil novos professores
Senado Federal Há 6 minutos

Davi parabeniza TV Senado por documentário exibido na Tela Quente
Justiça Há 6 minutos

Toffoli esclarece suspensão de ações por cancelamento de voos
Justiça Há 6 minutos

TSE retoma julgamento que pode cassar governador do Rio de Janeiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,10%
Euro
R$ 5,98 -0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,235,23 +1,36%
Ibovespa
183,447,00 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias